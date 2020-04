Trấn Thành bí mật kêu gọi mở tài khoản cho con gái Mai Phương, bất ngờ với số tiền thu về

Thứ Sáu, ngày 03/04/2020 11:19 AM (GMT+7)

Nam MC không công khai việc gây quỹ, âm thầm kêu gọi nhiều nghệ sĩ giúp đỡ bé Lavie, nghệ sĩ Mạc Can và Hoàng Lan.

Một người bạn thân của MC Trấn Thành vừa đăng tải danh sách nghệ sĩ, bạn bè, chung tay đóng góp để mở sổ tiết kiệm cho con gái cố diễn viên Mai Phương (bé Lavie), nghệ sĩ Mạc Can và Hoàng Lan.

Theo bạn thân của Trấn Thành, nam MC là người đứng ra kêu gọi gây quỹ. Anh tạo một cuộc trò chuyện riêng, không công khai thông tin trên mạng xã hội.

Theo danh sách đăng tải, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tham gia đóng góp như Thu Minh, Bằng Kiều, Hồng Đào, Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ, Bảo Anh… Số tiền thu được là 270 triệu đồng. Riêng Trấn Thành ủng hộ 30 triệu đồng. Tổng tiền thu về là 300 triệu đồng.

Bạn thân vô tình tiết lộ việc gây quỹ âm thầm của Trấn Thành

Ông xã của Hari Won nêu rõ: “25 triệu gửi chú Mạc Can. 25 triệu gửi cô Hoàng Lan. Còn 250 triệu sẽ mở sổ tài khoản cho bé Lavie”. Việc làm âm thầm của Trấn Thành nhận được nhiều lời khen ngợi, ngưỡng mộ của khán giả. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, nam MC nên công khai gây quỹ để chương trình được lan rộng, thu về số tiền lớn hơn, giúp đỡ bé Lavie và các nghệ sĩ.

Hồi tháng 9.2019, Trấn Thành đã chia sẻ clip đến thăm nghệ sĩ Mạc Can sau khi ông bị tai giao thông, xuất huyết dạ dày rất nặng.

Cũng trong clip, Trấn Thành tận tay trao tiền mà anh, Trường Giang, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ gửi đến nghệ sĩ Mạc Can. Nghệ sĩ Mạc Can thấy túi tiền liền bảo: "Sao phải đựng trong túi, bỏ cái túi đi". Khi thấy ông xã Hari Won rút từ trong túi ra cọc tiền với mệnh giá 500 nghìn đồng, nam diễn viên sinh năm 1945 bất ngờ nói: “Quá trời vậy Trấn Thành, vừa phải thôi. Cảm ơn Trường Giang nữa nhé…”. Được biết, số tiền Trấn Thành trao tặng nghệ sĩ Mạc Can là 150 triệu đồng.

Trấn Thành từng tới tận nhà ủng hộ nghệ sĩ Mạc Can

Anh và bạn bè thân thiết cũng đến quán ăn của nghệ sĩ Hoàng Lan để ủng hộ

Trấn Thành từng hỗ trợ rất nhiều hoàn cảnh kém may mắn. Anh từng mang cả balo tiền đến trường quay để tiện việc gửi tặng người khó khăn, nhưng Trấn Thành lại không thích phô trương hay công khai trên mạng xã hội. Với anh, làm từ thiện là tình nguyện, không nên ép nhau, không nên so sánh, là tùy tâm và khả năng của mỗi người.

"Bây giờ làm cái gì cũng phải báo cáo thì hoá ra từ 1 hành động ý nghĩa lại thành "đối phó với cộng đồng" sao? Không! Mình không làm vậy đâu. Làm từ thiện rồi mà còn bị chê là "giàu vậy mà ủng hộ có nhiêu đó"! Chúng ta không nên nói thế các bạn ạ. Người ta đã làm từ thiện mà vẫn bị lên án thì thử hỏi: còn ai muốn đóng góp nữa khi đóng góp ít hoặc không nhiều bằng người khác vẫn sẽ bị chửi?", Trấn Thành chia sẻ.

