Tình sử của Hiền Hồ liệu có choáng bằng dàn sao cùng tuổi?

Thành công trong sự nghiệp nhưng giọng ca sinh năm 1997 gây tranh cãi với phát ngôn về chuyện tình ái và vướng nhiều tin đồn hẹn hò.

Những nghệ sĩ sinh năm 1997 như Hiền Hồ, Jack, Khả Ngân… đều là những gương mặt trẻ của showbiz Việt, nhận được nhiều yêu mến của khán giả bởi tài năng nghệ thuật cùng ngoại hình sáng. Bên cạnh các hoạt động giải trí, chuyện đời tư của những sao Việt này cũng là đề tài được nhiều người quan tâm.

Hiền Hồ

Hiền Hồ sinh năm 1997, được biết đến sau chương trình "The Voice" 2017. Sở hữu nhan sắc dễ thương, chất giọng nội lực, cô nhanh chóng được yêu mến với loạt bài hit như "Rồi người thương cũng hóa người dưng", "Em ngày xưa khác rồi", "Có như không có", "Đừng nói tôi điên", "Gặp nhưng không ở lại"...

Hiền Hồ sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng

Thành công trong sự nghiệp nhưng giọng ca 9X vướng nhiều tranh cãi với các phát ngôn về tình ái. Cụ thể, cô từng đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái: "Yêu 2,3 người cũng được. Miễn mình thật lòng". Tưởng chừng chỉ là lời nói nửa đùa nửa thật nhưng nó nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi nhiều người cho rằng giọng ca sinh năm 1997 cổ súy cho việc yêu nhiều người và lăng nhăng trong tình yêu.

Hiền Hồ từng vướng ồn ào tình cảm với Soobin Hoàng Sơn

Ngoài ra, giọng ca "Em ngày xưa khác rồi" cũng vướng nhiều ồn ào tình ái. Giữa năm 2017, Hiền Hồ và Soobin Hoàng Sơn trở thành cái tên được chú ý khi bị đồn đoán có mối quan hệ trên mức tình bạn. Sự việc bắt nguồn từ khi cả hai song ca "Mùa yêu đầu" và có nhiều hành động tình tứ trên sân khấu. Sau đó, hai người bị tung ảnh bí mật đi xem phim cùng nhau giữa khuya.

Trước ồn ào, Soobin Hoàng Sơn lên tiếng phủ nhận và cho rằng chỉ xem Hiền Hồ là người em thân thiết. Về phía mình, nữ ca sĩ bật khóc vì áp lực dư luận và từ chối tiết lộ danh tính nửa kia.

Thời gian sau, giọng ca "Phía sau một cô gái" đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Thay vì chối bỏ như trước đó, nam ca sĩ thừa nhận giữa anh và Hiền Hồ “từng tìm hiểu nhau và có quan hệ tình cảm” nhưng đã quyết định trở thành bạn bè: “Soobin thừa nhận, giữa mình và Hiền Hồ từng tìm hiểu nhau và có quan hệ tình cảm. Nhưng là những nghệ sĩ có tự trọng, chỉ muốn được công chúng quan tâm và công nhận các sản phẩm âm nhạc của mình chứ không phải chuyện đời tư, cả Soobin và Hiền Hồ đều thống nhất sẽ giữ cho mối quan hệ của mình được phát triển bình thường, đến khi tình cảm đủ chín muồi mới công khai với khán giả”.

Bùi Anh Tuấn cũng vướng nghi vấn hẹn hò người đẹp sinh năm 1997 sau khi hợp tác chung

Sau Soobin Hoàng Sơn, Bùi Anh Tuấn là người tiếp theo vướng ồn ào tình ái cùng Hiền Hồ. Năm 2019, cả hai cùng kết hợp trong MV "Cưới nhau đi". Thời điểm đó, cặp đôi được cho là đã nảy sinh tình cảm với nhau khi để lộ chi tiết đi du lịch hay xem phim cùng nhau. Tuy nhiên, hai người vẫn phủ nhận tin đồn hẹn hò.

Nói về mối quan hệ với Hiền Hồ, học trò của Hồ Ngọc Hà úp mở gọi cô là "người bạn đặc biệt", mang đến cho anh cảm giác thoải mái. Thậm chí, Bùi Anh Tuấn còn khẳng định có cảm xúc đặc biệt với đàn em. Trước chia sẻ của Bùi Anh Tuấn, nữ ca sĩ 9X cho biết, cô coi anh như người bạn, quý mến và có thể chia sẻ với nhau trong công việc và cuộc sống.

Hiền Hồ và rapper B Ray

Thời điểm Hiền Hồ vướng tin đồn hẹn hò tình cảm với Bùi Anh Tuấn, mạng xã hội cũng từng xôn xao khi phát hiện nam rapper B Ray chỉ theo dõi duy nhất nữ ca sĩ Hiền Hồ trên Instagram của mình. Điều đáng nói là anh từng tuyên bố "chỉ theo dõi một người duy nhất trên mạng xã hội là người yêu mình". Từ đó có nhiều đồn đoán cặp đôi đang bí mật hẹn hò. Tuy nhiên, Hiền Hồ đã phủ nhận tin đồn và cho biết hai người chưa từng gặp mặt, nói chuyện. Sau phát ngôn này của nữ ca sĩ, dân tình cũng phát hiện Bray đã bỏ theo dõi cô nàng trên mạng xã hội.

Bức ảnh làm dấy lên tin đồn Hiền Hồ hẹn hò chồng cũ DJ Tít

Chưa dừng lại đó, Hiền Hồ còn vướng nghi vấn hẹn hò với chồng cũ DJ Tít khi trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh thân thiết của hai người.

Trước những lời bàn tán xôn xao của cư dân mạng, Hiền Hồ đã lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết trước nay không muốn nhắc đến ồn ào ngoài công việc. Tuy nhiên, những tin đồn tình cảm không chính xác lại xuất hiện và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của không chỉ cô mà còn nhiều người.

Jack

Cũng như Hiền Hồ, Jack sinh năm 1997 và là giọng ca trẻ được nhiều người yêu mến qua loạt hit như "Sóng gió", "Hồng nhan"... Chính vì thế, đời tư của nam ca sĩ trở thành đề tài được quan tâm đặc biệt.

Jack mất điểm trong mắt khán giả vì ồn ào có con chung với Thiên An

Hồi tháng 10 năm ngoái, Jack chiếm sóng khắp mạng xã hội khi bị tố lăng nhăng trong khi đã có con riêng với Thiên An - nữ chính MV "Sóng gió". Trước những đồn đoán, Thiên An đã lên tiếng xác nhận có con chung với Jack. Khi bé Yên Đan được 20 ngày tuổi thì Thiên An và Jack chia tay, mỗi tháng mẹ của nam ca sĩ sinh năm 1997 gửi cho cô số tiền 5 triệu đồng để chu cấp nuôi con.

Scandal khiến anh bị tẩy chay, phải "ở ẩn" một thời gian dài

Phía Jack cũng đã lên tiếng: "Thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành". Đây có thể xem là ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp của giọng ca 9X, khiến anh bị tẩy chay và phải "ở ẩn" một thời gian dài.

Khả Ngân

Khả Ngân là một trong những hot girl đa tài của showiz Việt. Cô biết nhảy hip hop, aerobic, sexy dance, múa đương đại. Ngoài ra, cô cũng lấn sân sang lĩnh vực ca hát, đóng phim và nhận được sự yêu mến qua các dự án phim như "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt, "11 tháng 5 ngày"...

Khả Ngân từng gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp cùng thầy giáo U40

Vừa mới được chú ý, nữ diễn viên nhận về không ít lời bàn tán khi nhiều bức ảnh thân thiết của cô và người thầy U40 được lan truyền. Mãi về sau, khi tham gia một talkshow, người đẹp mới thẳng thắn cho biết vì gia đình có nhiều người sống ở nước ngoài nên cách sống của cô cũng bị ảnh hưởng nhiều, chính vì thế, cô nghĩ việc mình yêu người thầy giáo này là chuyện hoàn toàn bình thường. Người thầy giáo này đã dạy aerobic cho cô từ khi cô mới học lớp 4, lớp 5. Khi đăng tải những tấm ảnh thân mật với thầy giáo lên trang cá nhân, cô cũng không nghĩ gì nhiều, hơn nữa, lúc đó Khả Ngân cũng chưa nổi tiếng.

Cô vướng tin đồn "phim giả tình thật" với Thanh Sơn

Năm 2018, Khả Ngân từng trả lời phỏng vấn rằng cô đã quen bạn trai được 5 năm và người này không làm nghệ thuật. Tuy nhiên sau đó, cô nàng trò chuyện với fan và tuyên bố độc thân.

Trong thời gian tham gia phim "11 tháng 5 ngày", cô vướng tin đồn "phim giả tình thật" cùng bạn diễn Thanh Sơn khi cả hai liên tục có những cử chỉ tình cảm nơi hậu trường. Tuy nhiên nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận và cho biết yêu quý tất cả mọi người trong đoàn phim chứ không riêng mình Thanh Sơn.

