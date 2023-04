Tình cũ của ca sĩ Jack ngày càng gợi cảm, lộ bằng chứng sắp cưới Hồ Quang Hiếu?

Diễn viên Thiên An sinh năm 1998 ở Bình Dương. Cô từng ký hợp đồng với công ty của K-ICM và bắt đầu nổi tiếng khi vào vai người yêu của Jack trong 4 MV là Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình và Hoa vô sắc. Từ hợp tác trên MV, Thiên An và Jack yêu nhau thật ngoài đời và có chung một con gái. Tuy nhiên sau đó cả hai chia tay, nữ diễn viên một mình nuôi con. Chuyện tình cảm và việc chu cấp cho con của Jack từng gây ồn ào trên truyền thông, mạng xã hội suốt thời gian dài.

Thiên An nổi tiếng sau khi đóng các MV của Jack

Mới đây, Thiên An vướng tin đồn bí mật hẹn hò và sắp cưới ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Hồi tháng 3/2022, cả hai cũng vướng tin yêu đương sau khi mặc trang phục cưới và có những cảnh diễn thân mật, quấn quýt với nhau trên bãi biển Vũng Tàu khi quay MV “Nơi em mãi mãi là bình yên” của Hồ Quang Hiếu.

Trao đổi với chúng tôi, Hồ Quang Hiếu cho biết thông tin anh đang yêu Thiên An là sai sự thật. Ca sĩ khẳng định những cô gái từng đóng MV hay chụp ảnh cùng anh chỉ là đồng nghiệp. “Khi sẵn sàng tôi sẽ công khai danh tính bạn gái với mọi người”, anh nói.

Các khoảnh khắc thân mật của Thiên An và Hồ Quang Hiếu trong MV “Nơi em mãi mãi là bình yên”

Thời điểm đóng chung MV, giọng ca “Con bướm xuân” và diễn viên sinh năm 1998 được các fan "đẩy thuyền" vì “quá xứng đôi”. Về điều này, ca sĩ hài hước nói: “Thiên An rất yêu nghề, nhiệt tình và dễ thương. Dù cảnh quay có vất vả, nắng nóng... nhưng Thiên An vẫn thể hiện hết mình, không hề than vãn. Thiên An có kể về việc lúc mới vào nghề bị dân mạng nhầm là em gái Hồ Quang Hiếu vì có nhiều nét tương đồng với tôi. Thiên An còn nhỏ lắm, kém tôi 12 tuổi. Mọi người nói đẹp đôi là kiểu như chú – cháu đó hả. Hiện tôi và Thiên An vẫn vui vẻ, hòa đồng với nhau”.

Từ sau ồn ào với ca sĩ Jack, Thiên An vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Cô góp mặt trong các phim điện ảnh, tham gia game show, làm người mẫu... Mỹ nhân sinh năm 1998 cũng có sự thay đổi về hình ảnh, phong cách thời trang từ dễ thương sang gợi cảm, trưởng thành hơn.

Tại các sự kiện giải trí, Thiên An chuộng những thiết kế ôm sát, cúp ngực hoặc cắt xẻ táo bạo để khoe hình thể. Đời thường, bà mẹ một con lăng xê những trang phục trẻ trung, phù hợp lứa tuổi. Cô thường chọn crop top phối cùng chân váy hoặc mix áo hai dây với quần jeans năng động. Trên Facebook cá nhân, diễn viên cũng không ngại khoe ảnh cùng con gái và nhận về lượt tương tác lớn.

Từ cô sinh viên ít người biết đến nữ diễn viên sở hữu hàng triệu fan, Thiên An được khán giả nhận xét sắc vóc ngày càng thăng hạng. Cô được nhiều nhãn hàng tin tưởng và cũng khá đắt show sự kiện giải trí…

Hình ảnh đời thường của Thiên An

Về chuyện tình cảm khi làm mẹ đơn thân, Thiên An từng trải lòng: "Tình yêu đối với tôi bây giờ khác nhiều. Ngày trước nhắc đến tình yêu thì tôi sẽ nghĩ đó là tình yêu trai gái còn bây giờ thì hầu như không có suy nghĩ nữa. Hiện tại, tôi đặt hoàn toàn 100% tình yêu vào con, công việc nên hầu như chẳng có giây phút nào dành riêng cho mình".

