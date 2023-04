Cuộc sống của Minh Hằng khi mang thai ở tuổi 35 cho chồng đại gia nghìn tỷ

Podcast “Mầm sống nảy sinh” của Minh Hằng là hành trình ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của nữ ca sĩ khi mang thai con đầu lòng. Trong tập mới nhất, ca sĩ tiết lộ từng mắc nhiều nỗi sợ như sợ mập, sợ xấu, sợ rảnh, sợ không được đi chơi… Tuy nhiên, giờ đây, sao phim “Bẫy ngọt ngào” khẳng định đã bớt sợ có chồng và không còn sợ đẻ, vì bản thân đang rất hạnh phúc bên ông xã và rất sẵn sàng lâm bồn.

Minh Hằng mang thai ở tuổi 35. Chồng doanh nhân ủng hộ ca sĩ chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có em bé

Hiện Minh Hằng duy trì thực đơn bình thường, không quá sa đà vào việc tẩm bổ. Cô nói đang rất vui, hết mình tận hưởng quãng thời gian này. Cô tiết lộ bản thân không nghén đồ ăn hay mùi, mà chỉ nghén ngủ, luôn cảm thấy buồn ngủ. Đến tháng thứ 4 thai kỳ, ca sĩ sẽ bắt đầu tập thể dục trở lại với huấn luyện viên.

Theo Minh Hằng, cô vẫn tranh thủ làm việc trong lúc mang bầu, song cô luôn lắng nghe cơ thể và điều chỉnh cường độ công việc phù hợp. Hiện tại cũng là thời điểm giọng ca “Một vòng trái đất” dung hòa cảm xúc - lý trí. “Về cảm xúc lúc mang thai thì tôi có cảm giác được sự kết nối rõ ràng với đứa con trong bụng của mình. Còn lý trí là khi tôi tìm hiểu kiến thức để nuôi dưỡng bào thai trong lúc này và lúc sinh em bé ra, phải nuôi dạy con như thế nào”, Minh Hằng nói.

Ông xã tiêm kích trứng cho Minh Hằng

Ngoài ra, Minh Hằng luôn theo tiêu chí “bầu nhưng cũng phải đẹp”, cô lưu ý chọn sản phẩm mỹ phẩm phù hợp, an toàn và tích cực mua sắm đồ cho mẹ và bé. Ngoài ra, cô đã lên lịch đi du lịch nghỉ dưỡng với quan niệm “happy mom happy kid” (mẹ hạnh phúc, con cũng hạnh phúc). Dự kiến, Minh Hằng sẽ vi vu nhiều nơi cho đến tháng 8 thai kỳ. Hiện tại, cô ở Hàn Quốc. Loạt ảnh ông xã đứng đủ tư thế để chụp ảnh cho cô cũng đang gây sốt mạng xã hội.

Minh Hằng đang du lịch ở Hàn Quốc

Đám cưới của Minh Hằng và doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo được diễn ra tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 6/2022. Nữ nghệ sĩ cho hay "một nửa" của cô là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Anh thường xuyên đồng hành và đưa ra lời khuyên trong mọi dự án của nữ ca sĩ.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo hơn Minh Hằng 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

