Thương Tín: "Có bao nhiêu tiền tôi gửi về hết cho vợ con"

Sau khi trở lại với các hoạt động nghệ thuật hậu ồn ào đời tư, cuộc sống của NS Thương Tín nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Bên cạnh các câu chuyện xoay quanh show diễn, tình hình sức khỏe sau khi bị đột quỵ vào năm 2021, đời tư của nam diễn viên cũng gây tò mò không kém.

Thương Tín và vợ

Sau 3 mối tình dang dở, ở tuổi xế chiều, sao nam nên duyên với một người phụ nữ kém ông 32 tuổi tên Kim Chi. Trước đây, Kim Chi là người yêu của bạn thân Thương Tín. Khi bạn trai Kim Chi qua đời, diễn viên "Biệt động Sài Gòn" ở bên động viên cô thường xuyên dẫn đến phát sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân. Hiện tại, cả hai có với nhau 1 cô con gái nhỏ tên Bùi Thanh Thảo.

Ông chia sẻ với chúng tôi: "Tôi thấy mình có lỗi với con, sinh con ra để cho con thiếu thốn nhiều thứ, nên tôi đang cố gắng kiếm thêm thu nhập. Có bao nhiêu tiền cát-xê tôi đều gửi về hết để lo cho con, không giữ một đồng nào". Bên cạnh đó, thỉnh thoảng vẫn có bạn bè và những mạnh thường quân hỗ trợ tiền, Thương Tín cũng gửi về cho vợ và con nhỏ ở quê nhà. Được biết, hiện tại gia đình nhỏ của sao nam 67 tuổi đang ở Phan Rang, Ninh Thuận. Vợ thứ 4 của Thương Tín ở nhà chăm con, hầu như không đi làm. Mọi sinh hoạt phí, chi tiêu trong nhà đều do Thương Tín lo.

Thương Tín và con trai - Bùi Thanh Tùng

Ngoài ra, ông vẫn giữ liên lạc với con trai lớn - Bùi Thanh Tùng. "Hai cha con tôi vẫn liên lạc thường xuyên. Vợ chồng Tùng cũng khó khăn nhưng vẫn cho tôi tiền mỗi khi đến thăm tôi", ông nói.

Thế nên, hiện tại hoạt động nghệ thuật không chỉ là đam mê mà còn là công việc thiết yếu của Thương Tín: "Tôi mong sao có được nhiều sức khỏe, có nhiều người mời show. Tôi sẽ làm việc nhiều, có thu nhập để lo cho con gái đến tuổi trưởng thành, tôi mới an tâm được". Khi được hỏi có cảm thấy chạnh lòng khi ở tuổi xế chiều, nhiều người cùng tuổi đã về hưu, an yên bên con cái nhưng ông vẫn phải miệt mài đi diễn, Thương Tín thẳng thắn thừa nhận: "Có chứ, nhưng đó cũng là do mình thôi!". Cuối cùng, nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn: "Trong tôi luôn khao khát được sống với nghề cho đến cuối đời, nếu sức khỏe cho phép".

Sắp tới, Thương Tín sẽ hợp tác cùng nhạc sĩ Tô Hiếu cho ra mắt MV ca nhạc, làm đạo diễn một bộ phim truyền hình. "MV ca nhạc hiện đã xong phần thu âm, sắp tới sẽ quay hình, còn phim thì đang viết kịch bản, mọi thứ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Về nội dung, phim xoay quanh vấn đề cuộc sống và xã hội, còn kinh phí tôi chưa thể trả lời được, vì còn nhiều thứ đang trong giai đoạn đầu", sao nam quê Ninh Thuận chia sẻ thêm.

Thương Tín sắp ra mắt MV ca nhạc và làm đạo diễn phim

Hiện tại, với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Tô Hiếu, Thương Tín tái xuất showbiz với nhiều hoạt động như hát đám cưới, tham dự một số sự kiện nhỏ với giá cát-xê đi hát khoảng 5 triệu đồng, 20 triệu đồng thù lao đóng phim. Dù tên tuổi không còn như thời đỉnh cao nhưng Thương Tín vẫn nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả.

Sức khỏe của Thương Tín cũng dần ổn định hơn nhờ chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý và áp dụng các biện pháp chữa bệnh. Thỉnh thoảng, ông đi tập vật lý trị liệu, nắn chỉnh xương khớp tại một phòng khám y học cổ truyền gần nhà.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/thuong-tin-co-bao-nhieu-tien-toi-gui-ve-het-cho-vo-con-1444691.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/thuong-tin-co-bao-nhieu-tien-toi-gui-ve-het-cho-vo-con-1444691.ngn