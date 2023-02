Tình cũ hơn 11 tuổi của Song Hye Kyo bị điều tra trốn thuế, nộp phạt 1,8 tỷ đồng

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin tài tử Lee Byung Hun bị điều tra trốn thuế, phải nộp phạt 100 triệu won (1,8 tỷ đồng).

Lee Byung Hun

Theo nguồn tin từ Allkpop, Cục Thuế đã tiến hành một cuộc kiểm tra thuế bất chợt đối với Lee Byung Hun và công ty riêng của anh - BH Entertainment vào tháng 9/2022.

Việc tài tử bị áp dụng mức phạt bổ sung có liên quan đến bất động sản. Theo báo cáo điều tra, Lee Byung Hun đã mua 1 tòa nhà 10 tầng ở phường Yangpyeong, quận Yeongdeungpo, Seoul vào năm 2018. Sau đó, anh bán lại tòa nhà vào năm 2021 và hưởng lãi 10 tỷ won (180 tỷ đồng). Một năm trước khi mua tòa nhà này, nam diễn viên đã thành lập 1 công ty đầu tư và cho thuê bất động sản, đây được cho là mánh khóe để hưởng các khoản vay ưu đãi và trốn thuế.

Rất nhanh sau đó, phía BH Entertainment lên tiếng khẳng định thông tin nam tài tử 52 tuổi nộp phạt 1,8 tỷ đồng là có thật nhưng không phải trốn thuế: "Mức phạt bổ sung được đưa ra ở giai đoạn điều chỉnh cách xử lý kế toán chứ không phải trốn thuế". Nguyên nhân đến từ việc công ty trả tiền thưởng cho nhân viên bằng tiền cá nhân, nhưng trên báo cáo hạch toán lại ghi là chi phí vận hành của công ty: "Ban đầu, chúng tôi dùng chi phí cá nhân của Lee Byung Hun để trả tiền thưởng cho tất cả nhân viên trong công ty, nhưng việc hạch toán vẫn được coi là chi phí của công ty. Một khoản phụ phí phát sinh trong giai đoạn này. Do đó, đây là chuyện rất bình thường trong quá trình kế toán". BH Entertainment cũng nhấn mạnh Lee Byung Hun chưa gặp vấn đề gì về thuế trong suốt 30 năm qua.

Lee Byung Hun là diễn viên thực lực, nổi tiếng của màn ảnh Hàn. Trong suốt chiều dài sự nghiệp của mình, anh gặt hái vô số giải thưởng tại Hàn Quốc, diễn xuất trong những bộ phim đình đám như: Joint Security Area, A Bittersweet Life, The Good, the Bad, the Weird, Iris, I Saw the Devil, Masquerade, Mr. Sunshine hay gần đây là Our Blues.

Lee Byung Hun từng có chuyện tình gây "sốt" châu Á với Song Hye Kyo

Ở tuổi 52, "Ông hoàng màn ảnh" có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã Lee Min Jung. Trước đó, nam tài tử và Song Hye Kyo trở thành cặp đôi "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong All In năm 2003. Chuyện tình của cả hai kéo dài được 1 năm thì "đường ai nấy đi".

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tinh-cu-hon-11-tuoi-cua-song-hye-kyo-bi-dieu-tra-tron-thue-nop-phat-...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tinh-cu-hon-11-tuoi-cua-song-hye-kyo-bi-dieu-tra-tron-thue-nop-phat-18-ty-dong-1444602.ngn