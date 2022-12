Tây Ban Nha thua đau, hot girl quê nhà bật khóc, riêng rapper "Thu cuối" nói 1 câu "chết điếng"

Thứ Tư, ngày 07/12/2022 09:26 AM (GMT+7) Chia sẻ

An Tây đã thừa nhận cô buồn thực sự khi chứng kiến các cầu thủ quê nhà sút hỏng luân lưu nhiều nhất.

Được đánh giá cao hơn, thời gian kiểm soát bóng vượt trội nhưng đội tuyển Tây Ban Nha đã phải dừng chân và nhường quyền đi tiếp cho Ma Rốc sau khi để thua ở trận đấu tối 6/12. Từng có những nỗi buồn khó quên khi thua ở lượt đá luân lưu trong 2 kỳ World Cup trước đó, lần này các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục phải quên đi một sự thật đáng buồn.

Sau trận thua đau của đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha trước Ma Rốc, nhiều sao Việt đã bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân.

Nam diễn viên Quốc Trường cũng chỉ biết nhắc đội Tây Ban Nha với biệt danh “Tây Bán Nhà” trước loạt đá luân lưu. Anh nhận xét về màn đá 11m của Tây Ban Nha: “Phá được kỷ lục của Nhật”.

Quốc Trường thất vọng khi các cầu thủ Tây Ban Nha đá hỏng liên tiếp các lượt đá luân lưu

Nữ người mẫu Andrea Aybar (thường gọi An Tây) hướng trái tim mình về đội tuyển quê nhà. Cô là một người con của đất nước Tây Ban Nha. Trước trận đấu, chân dài đã đăng tấm hình diện chiếc áo của đội tuyển quê hương cùng lời cổ vũ: “Cố lên Tây Ban Nha”. Cô luôn đặt hy vọng vào chiến thắng của các cầu thủ quê nhà. Vậy nhưng sau trận đấu, nỗi buồn đã khiến An Tây phải khóc. Trên trang cá nhân, An Tây thừa nhận cô ít khóc vì đàn ông nhưng đã khóc là vì một loạt người cùng một lúc.

Andrea Aybar đã tràn đầy niềm tin khi cổ vũ đội tuyển bóng đá quê nhà nhưng cuối cùng phải bật khóc

Phía dưới bài viết của Andrea, nữ diễn viên Ngô Lệ Quyên thừa nhận: “Có năm nào không bán nhà đâu bé”. Thậm chí rapper Mr.T - Tằng Quốc Anh của "Thu cuối" còn nhận xét: “Có thực lực thua mới buồn, không thực lực thì buồn làm gì”. Nhiều người cũng đồng tình với ý kiến của Quốc Anh khi để lại bình luận: “Chẳng thà Tây Ban Nha ép mạnh, chứ xem đá toàn chuyền đi chuyền về”.

Dưới bài đăng của An Tây, rapper "Thu cuối" nhận xét sau trận thua của Tây Ban Nha: “Có thực lực thua mới buồn, không thực lực thì buồn làm gì”

Trong khi đó, MC Lại Văn Sâm không giấu niềm vui khi đội tuyển Ma Rốc giành chiến thắng. Cựu nhà báo, MC nổi tiếng đăng ngay trên trang cá nhân chính chủ: “Ma Rốc thật đáng yêu!!! Chúc mừng!!!”. Nhiều khán giả cũng khẳng định đại diện của Châu Phi “quá bản lĩnh”.

NSND Lan Hương cũng bày tỏ: “Ôi tự nhủ là từ nay không đươc mê trai trẻ nữa! Đang thần tượng các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha mà sụp đổ! Sụp đổ! Ôi”.

MC Thành Trung cũng khẳng định điều anh cảm nhận được về sự bất ngờ hóa ra lại là đội tuyển Ma Rốc.

