Sự cố trước camera của mỹ nhân Hàn nổi nhất phố đi bộ Hà Nội hóa ra thế này

Thứ Sáu, ngày 10/04/2020 04:35 AM (GMT+7)

Một lần nữa, nữ diễn viên sinh năm 1985 trở thành cái tên thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, một clip ngắn của nữ diễn viên Clara Lee được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Theo đó, đoạn clip hé lộ về sự thật đằng sau màn rơi khăn tắm trước camera 7 năm trước của nữ diễn viên.

Trong đoạn clip, Clara đã quay video bằng điện thoại và gọi điện cho ai đó. Ngay khi bước ra từ phòng tắm, người đẹp đã trò chuyện và không may lắm rơi khăn tắm. Tuy nhiên, đây chỉ là một clip dàn dựng quảng cáo cho một hãng game online. Hơn nữa, khi quay, nữ diễn viên đã được mặc đồ bảo hộ an toàn chứ không hề hớ hênh như cư dân mạng vẫn tưởng.

Dù đã đưa ra lời giải thích nhưng điều này cũng không khiến cư dân mạng bớt bức xúc. Nhiều người còn thẳng thắn chỉ trích Clara và công ty game online dùng chiêu trò câu view bởi cảnh rơi khăn tắm này không hề có liên quan đến trò chơi.

Clara Lee được khán giả biết đến là một trong những mỹ nhân gợi cảm hàng đầu làng giải trí xứ Hàn. Người đẹp từng tam gia nhiều bộ phim đình đám như "Gia đình là số 1", "Emergency Couple", "You Are My Destiny", "Strong Woman Do Bong Soon"...

Với khán giả Việt Nam, Clara Lee từng khiến khán giả thích thú khi xuất hiện tại phố đi bộ Hồ Gươm. Tháng 8.2018, nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn bất ngờ xuất hiện trên phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội. Hình ảnh người đẹp được mệnh danh là "bom sex xứ Hàn" diện váy đỏ bó sát, thả dáng gợi cảm trên phố đi bộ khiến fan Việt không ngừng xuýt xoa ngưỡng mộ. Từ sự kiện này, Clara có thêm "cô gái Hàn nổi nhất phố đi bộ".

Đầu tháng 1/2019, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Clara Lee kết hôn với bạn trai doanh nhân người Mỹ khiến khán giả bất ngờ. Chồng cô là Samuel Hwang, được mô tả là có ngoại hình điển trai và học vấn cao trong giới doanh nhân Hàn. Anh từng tốt nghiệp thạc sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Samuel Hwang đầu tư vào nhiều lĩnh vực như giáo dục, phần mềm vi tính, bất động sản… Vì bạn trai của Clara Lee không làm trong ngành giải trí nên đám cưới chỉ diễn ra với sự góp mặt của gia đình 2 bên.

Kể từ sau khi kết hôn với chồng giàu có, Clara hầu như không có hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô dành thời gian đi du lịch, tập thể dục thể thao để giữ gìn vóc dáng.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1985 thường xuyên chia sẻ hình ảnh check-in tại các thành phố du lịch nổi tiếng thế giới như Roma, London, Dubai, Bangkok, Tokyo...

