Sở Nội vụ Long An xác định có 7 trẻ em sống chung với 3 người mẹ ruột tại Tịnh thất Bồng Lai

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 09:21 AM (GMT+7)

Thông tin mới nhất về Tịnh thất Bồng Lai khiến dư luận tranh cãi dữ dội.

Trong những ngày qua, vấn đề liên quan tới Tịnh thất Bồng Lai (hay còn được gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) luôn là chủ đề nóng được dân mạng đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý, sau nhiều lần bị các đơn vị báo chí, đài truyền hình gọi tên thì mới đây Sở Nội vụ tỉnh Long An đã thông tin về trường hợp lùm xùm này.

Bản tin VTV1 dẫn theo báo cáo UBND tỉnh Long An cho hay các bé ở Tịnh thất Bồng Lai sống cùng mẹ ruột

Liên quan đến việc nhiều em nhỏ được nuôi dưỡng tại đây, Sở Nội vụ tỉnh Long An xác định có 7 em sinh từ năm 2014 đến 2017. Tất cả các cháu bé đều đang sống với 3 người mẹ ruột tại Tịnh thất. Bên cạnh đó, có một bé được nhận làm con nuôi, còn một bé đã theo cậu ruột về Huế sinh sống. Về các vấn đề khác, Sở Nội vụ cho biết đã tham mưu UBND tỉnh và sẽ tiếp tục điều tra.

Điều đáng chú ý, cả 7 em bé ở Tịnh Thất Bồng Lai đều không được mẹ ruột cũng như người lớn nơi đây cho biết sự thật về thân thế. Cũng từ đó mới có chuyện năm 2018, 2019, khi tham gia “Thách thức danh hài”, 5 chú tiểu được giới thiệu là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, thu hút sự quan tâm và thương cảm của mọi người.

Nhóm “5 "chú tiểu” giành quán quân “Thách thức danh hài” mùa 5

Ngay sau khi biết được thông tin, cộng đồng mạng tỏ ra phẫn nộ, liên tục để lại bình luận lên án những người lớn đã lợi dụng các bé vì mục đích cá nhân. Nhiều ý kiến chỉ trích hành vi lừa dối này và hi vọng cơ quan chức năng xử lý nghiêm. “Tội các em có ba mẹ mà không được gọi”, “Trong vụ việc này, mấy đứa bé là tội nghiệp nhất, sống cùng mẹ mà cũng không biết”, “Sự việc không sớm được phơi bày thì không biết còn bao nhiêu người còn lầm tưởng nữa”… là một số bình luận của dân mạng.

Trước đó, bản tin của Đài Phát thanh - Truyền hình Long An đã phát sóng tin tức cho biết chính quyền địa phương xác nhận 3/5 chú tiểu từng tham gia chương trình “Thách thức danh hài” là con của “ni cô” sống tại Tịnh thất theo giấy khai sinh đã đăng ký. “Đến thời điểm này, rất nhiều người lầm tưởng Tịnh thất Bồng Lai là một cơ sở thờ tự Phật giáo. Đặc biệt, sự kiện 5 chú bé tham gia cuộc thi Thách thức danh hài đã để lại tiếng vang. 5 chú bé đều được giới thiệu là trẻ mồ côi do Tịnh thất nuôi dưỡng. Chính vì sống chung nhà nhưng không nhận là mẹ - con, cha - con, ông - cháu nên bao năm qua, Tịnh thất Bồng Lai nhận được rất nhiều tiền tài”, bản tin cho biết. Tuy nhiên, phía đại diện của Tịnh thất cũng lên tiếng sau đó, cho biết các “ni cô” chỉ là mẹ của các bé trên giấy tờ, không phải người sinh ra các bé.

Phóng sự VTC16 có phóng sự về thu nhập của các thành viên trong Tịnh thất Bồng Lai

Tối 8/11, VTC16 phát sóng bản tin ngắn có tiêu đề: “Hé lộ “bí mật” thu nhập chính của Tịnh thất Bồng Lai”. “Nguồn thu nhập chính ở cơ sở này cũng là dấu hỏi lớn khi có nhiều tin đồn cho biết nơi đây nhận được nhiều khoản quyên góp lớn từ từ thiện, từ xe ô tô cho tới điện thoại cao cấp. Vừa qua, trong cuộc họp thường kỳ của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Trọng – Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định nơi này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi”, MC cho biết.

VTC16 trích lời của Nhất Nguyên – một người sống tại Tịnh Thất Bồng Lai. Người này từng tiết lộ các “tu sĩ” đều có công ăn việc làm để đảm bảo thu nhập, không chỉ phụ thuộc vào nguồn từ thiện: “Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên làm đá phong thủy, Nhất Tuệ làm rau củ bán ngoài chợ. Ngoài ra còn có studio nhận làm hòa âm phối khí. Mọi người dùng tiếng hát để kiếm tiền, mỗi tháng kiếm thêm vài ba triệu”.

Cùng với đó, sau khi giành giải ở “Thách thức danh hài”, kênh YouTube của 5 đứa trẻ sống tại Tịnh thất Bồng Lai cũng được phát triển và mang về nguồn thu khổng lồ. Theo số liệu, kênh này thu về hơn 833 triệu lượt xem, với khoảng 900 video, mỗi tháng có thể nhận đến khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu thực tế có thể thấp hơn nhiều. Một số kênh YouTube khác của Tịnh Thất Bồng Lai cũng có lượt theo dõi, views khá cao. Không quá nếu nói đó chính là nguồn thu nhập đáng kể của những người sinh sống tại đây.

Sự việc hiện vẫn đang nhận được chú ý lớn từ đông đảo cư dân mạng. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết Công an đang vào cuộc vụ Tịnh thất Bồng Lai, mọi việc cơ bản đã xong.

