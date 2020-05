Sau Mai Phương Thúy, "Hoa hậu có vòng 1 sexy nhất" gia nhập hội hàng hiệu khi tậu đồng hồ tiền tỷ

Thứ Ba, ngày 19/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Ngoài đồng hồ, cựu Hoa hậu Việt Nam còn sở hữu nhiều món đồ xa xỉ khác.

Mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Kỳ Duyên thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi chia sẻ hình ảnh đầu tiên về chiếc đồng hồ mới mua. Đây là chiếc đồng hồ của thương hiệu Hublot có mức giá niêm yết trên trang điện tử của hãng là 36.100 USD.

Kỳ Duyên khoe đồng hồ mới tậu gần 1 tỷ đồng

Kỳ Duyên hào hứng cho biết, đây là món quà cô tự thưởng cho bản thân trong nhiều năm tích góp. Chiếc đồng hồ có lớp vỏ vàng hồng, mặt số đen và phần quai đeo làm từ da cá sấu cực đắt đỏ.

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những tay chơi hàng hiệu có tiếng của showbiz Việt. Ở tuổi 23, cô từng đăng ảnh chụp mẫu phụ kiện của thương hiệu Patek Philippe, được bán với giá hơn 30.000 USD.

Trước đó. cô cũng đăng tải ảnh mẫu đồng hồ có giá 30.000 USD

Ngoài ra, "Hoa hậu có vòng 1 sexy nhất" còn sở hữu nhiều thiết kế đắt đỏ đến từ các ông lớn trong ngành thời trang như Gucci, Chanel, Dior...

Nói đến những nàng Hậu mê đồng hồ thì không thể không nhắc đến Mai Phương Thúy. Cô từng tặng cho bản thân chiếc đồng hồ Hublot Yellow Sapphire màu vàng chanh, có giá 72.000 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng). Cựu Hoa hậu Việt Nam còn sở hữu một số thiết kế xa xỉ khác như Patek Philippe (1,3 tỷ đồng), Big Bang Unico King Gold White (1,4 tỷ đồng), Audemars Piguet (hơn 2,2 tỷ đồng), Royal Oak Offshore Chronograph (1 tỷ đồng)...

Ngoài ra, Á hậu Huyền My cũng gây ấn tượng khi sở hữu các thiết kế của Richard Mille (khoảng 3 tỷ đồng), Rolex, Bovet... Đây là chiếc đồng hồ mà Huyền My rất thích và thường xuyên sử dụng. Nó có giá khoảng 200 triệu đồng thuộc nhãn hiệu Franck Muller với vô số kim cương bên viền ngoài của mặt, dây đeo được làm bằng da cá sấu màu đen. Chiếc đồng hồ có vẻ rất phù hợp với vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch của Huyền My.

