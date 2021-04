Sao “Đất Phương Nam” sau 25 năm: Người lái xe ôm kiếm sống, kẻ thành đại gia nhà đất

Thứ Năm, ngày 08/04/2021 00:10 AM (GMT+7)

Sau 25 năm, các sao phim “Đất Phương Nam” đều có sự nghiệp trắc trở, cuộc đời lận đận.

"Đất Phương Nam" (1997) là phim truyền hình dài tập gây tiếng vang khi lên sóng. Phim do NSƯT Nguyễn Vinh Sơn đạo diễn và biên kịch dựa trên tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam" của nhà văn Đoàn Giỏi. Trên bối cảnh những khu rừng ngập mặn Nam bộ, ê-kíp dựng lên cuộc sống của những nông dân bình dị thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Dù loạn lạc, mất mùa, người dân luôn đùm bọc, yêu thương, động viên nhau vượt qua gian khó. Các nhân vật trong phim đã trở thành hình tượng đẹp trong ký ức nhiều thế hệ như bé An (Hùng Thuận), thằng Cò (Phùng Ngọc), Võ Tòng, ông Ba bắt rắn, bác Ba Phi (nhà văn Mạc Can)...

1 phân cảnh trong phim "Đất Phương Nam"

“Bé An” lận đận trong tình duyên lẫn sự nghiệp diễn xuất

Sau 25 năm, vai diễn "bé An" vẫn gắn liền với tên tuổi của nam diễn viên, nhưng thời gian càng dài, cái tên Hùng Thuận lại trở nên nhạt nhoà dần trong tâm trí khán giả. Vì vậy, dấu ấn của “Đất Phương Nam” vô tình trở thành bức tường án ngữ sự nghiệp của anh.

"Bé An" trong phim

Hùng Thuận từng lấn sân ca hát, tham gia game show, đóng phim truyền hình... nhưng không có dự án nào gây chú ý. Năm 2008, anh lập gia đình. Năm 2016 anh ly hôn vợ sau khi có một bé trai. Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Hùng Thuận hẹn hò với DJ Thái Đặng Hưng, sinh năm 1989. Cả hai hẹn hò từ đầu năm 2017 nhưng mãi tới đầu năm 2018, cặp đôi mới công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, mới đây, anh xác nhận đã chia tay bạn gái và đang sống cùng mẹ.

Hùng Thuận bán quán ốc để kiếm sống

Hùng Thuận tâm sự với chúng tôi rằng, công việc diễn xuất chẳng thể mang lại cho anh một cuộc sống dư giả. Anh phải sống nhà thuê với diện tích nhỏ hẹp chung với bố mẹ từ những đồng lương ít ỏi. Ngoài công việc diễn kịch, đóng phim, tham gia gameshow, truyền hình thực tế, anh còn mở quán bán ốc, tự tay làm món, bưng bê, phục vụ và cả bán hàng online để kiếm sống...

“Tôi thấy điều đó hoàn toàn bình thường. Nhờ công việc livestream bán hàng qua mạng tôi có thể lo cho bản thân và cuộc sống gia đình. Ai có chê trách hay gièm pha, tôi cũng không quan tâm. Tôi làm việc đàng hoàng, không phạm pháp là được”, nam diễn viên tâm sự với chúng tôi .

Trước đó, diễn viên 8X chia sẻ về những trục trặc trong công việc kinh doanh. Cụ thể, 2 nhà hàng của anh phải đóng cửa liên tiếp vì thiếu kinh nghiệm. Thậm chí anh đã đánh mất luôn mối quan hệ bạn bè vì những bất đồng khi cả hai cùng hợp tác làm ăn. Cuộc sống của Hùng Thuận cũng gặp không ít khó khăn.

Hùng Thuận giờ trở thành "đại gia bất động sản"

Sau này, Hùng Thuận tập trung bán hàng online và kinh doanh bất động sản. Thời gian gần đây, Hùng Thuận nổi tiếng trên các trang mạng xã hội khi đầu tư thực hiện các video khảo sát chi tiết các căn nhà đang cần bán, chủ yếu ở khu vực TP.HCM, có giá từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

“Thằng Cò” mất tích khỏi showbiz, lái xe ôm kiếm sống

Thập niên 1990, Hùng Thuận lẫn Phùng Ngọc được đánh giá là diễn viên nhí tiềm năng. Sau đó, "Cò" tham gia vài dự án phim rồi mất hút. Trong nhiều năm, anh làm nghề xe ôm kiếm sống tại Bình Dương.

Năm 2015, thông tin Phùng Ngọc bị thương ở tay, không có tiền chữa trị được quan tâm. Hùng Thuận góp chi phí cho bạn điều trị và kêu gọi các nghệ sĩ quyên tiền hỗ trợ "Cò". "Gặp lại những đồng nghiệp yêu quý một thời, tôi mừng lắm", Phùng Ngọc chia sẻ.

Nhiều năm lăn lộn ngoài đời, anh trở nên phát tướng, đánh mất vẻ ngoài ưa nhìn của “thằng Cò” lanh lợi, đáng yêu ngày nào. Cũng vì ngoại hình thay đổi khiến Phùng Ngọc trở nên tự ti, không còn tự tin để đóng phim, đành chấp nhận làm công việc chân tay kiếm sống.

"Thằng Cò" phát tướng, lái xe ôm kiếm sống

Về giấc mộng đóng phim, Phùng Ngọc bảo đã tan biến rồi. Anh cho hay thời cuộc giờ đã khác. Người ta cần diễn viên có ngoại hình đẹp, lại có điều kiện. Còn anh giờ cơ thể đã phát tướng, gương mặt sần sùi lại chai sạn, quần áo lôi thôi thì làm sao thích hợp đóng phim. Anh tâm sự: “Tôi bây giờ thích hợp để lang thang hơn là đóng phim. Ngày xưa, tôi được mời đóng Đất Phương Nam cũng tình cờ. Chưa từng nghĩ đến hào quang nên giờ dù có tắt đi, tôi cũng không bận lòng. Hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm ăn ngày 3 bữa”.

NSƯT Mạnh Dung: Ông già Nam bộ … người Bắc

Trong “Đất Phương Nam”, NSƯT Mạnh Dung vào vai ông Ba bắt rắn. Nhiều khán giả nghĩ rằng nghệ sĩ Mạnh Dung là người Nam bộ. Đến nỗi khi ông phân trần: “Tôi là người Bắc!” vẫn có người lắc đầu không tin.

Khán giả thương một ông Ba cơ cực, miếng ăn còn chưa đủ no, manh áo chưa đủ ấm, nhưng lại sẵn sàng dang tay chở che những mảnh đời bất hạnh. Qua vai ông Ba bắt rắn, nghệ sĩ Mạnh Dung đã neo cắm vào lòng người hâm mộ khí chất của người phương Nam, Đất Phương Nam, hiền hòa, hào sảng và oai hùng. Vai diễn vận vào ông cho đến tận 25 năm sau người ta còn nhắc nhớ, Mạnh Dung nói: “Đó là vai diễn của một đời…”.

Hiện nhà giáo Mạnh Dung hiện vẫn đi diễn thường xuyên và sống hạnh phúc cùng vợ - NSƯT Thanh Dậu.

Quan tâm, nhường nhịn đã thành nếp, hơn 50 năm tình nghĩa vợ chồng vẫn còn thấm đượm. Cho đến tận bây giờ, khi da đã nhăn, tóc bạc, mà Mạnh Dung tâm sự, mỗi khi nhìn thấy vợ vẫn còn … thương thương. Mạnh Dung đi diễn xa, là nghệ sĩ Thanh Dậu lo lắng trước đó cả mấy ngày. Nào dầu gió, khăn áo, thuốc men, kèm thêm những lời dặn dò nhắn nhủ.

Vợ chồng NSƯT Mạnh Dung

Hạnh phúc của ông già Nam bộ … gốc Bắc Mạnh Dung và cô đào đoàn Kim Chung nổi tiếng ngày nào khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.

Mạc Can sống 1 mình trong nhà trọ 15 m2

Vai diễn bác Ba Phi trong “Đất Phương Nam” là một dấu ấn nghệ thuật của nghệ sĩ, nhà văn Mạc Can. Tuy nhiên, đời thực, ông lại có cuộc sống vất vả, bươn chải.

Ở tuổi U80, ông sống 1 mình trong nhà trọ 15 m2, sức khỏe ngày càng suy yếu. Ông vẫn đi diễn nếu có người gọi, viết sách, viết kịch bản truyện ngắn, truyện cổ tích cho các đài truyền hình, làm ảo thuật tại các tụ điểm… Cuộc sống cực khổ nhưng chưa một ai thấy Mạc Can than thở với bất kỳ ai. Theo ông, từ thuở được sinh ra, ông đã được cha mẹ dặn “ba không”: Không than thở, không nói láo, không hại ai.

Nghệ sĩ Mạc Căn sống cô độc trong căn nhà trọ 15m2

Khi được hỏi về sức khỏe hiện tại, diễn viên Đất Phương Nam không trả lời, chỉ đưa tay khoe “cơ bắp”. Ông cho biết mình sống cùng người thân, được nhận trợ cấp cũng như tác quyền sách. Ngoài ra, vào ngày cuối tuần, nam nghệ sĩ cũng được người quen đưa đến nhà thờ để cầu nguyện.

Hiện Mạc Can hạn chế rượu, chỉ uống thuốc và sữa. Mạc Can tâm sự ông tên thật là Lê Trung Can, tuy nhiên bản thân lại được khán giả nhớ đến với nghệ danh Mạc Can: “Người ta thấy tôi nghèo quá nên gọi là Mạc Can luôn. Nghệ danh này theo tôi cũng đã lâu rồi".

Trước đó, hồi tháng 9.2019, nghệ sĩ Mạc Can phải nhập viện khiến người hâm mộ lo lắng. Kết quả nội soi cho thấy nam nghệ sĩ bị viêm loét dạ dày do uống nhiều thuốc giảm đau. Dù nằm trên giường bệnh nhưng ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, thậm chí còn xuống động viên và hỗ trợ đồng nghiệp Mai Trần tiền viện phí. Thời gian gần đây, ông gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Vang bóng một thời. Dù sức khỏe có phần yếu song ông vẫn giữ hình ảnh giản dị, tinh thần lạc quan.

Võ Tòng “Đời lao dốc vì nổi tiếng”

Dang yên ổn làm chủ một quán nhậu, Lê Quang dính vào nghiệp diễn. Đời anh cũng có nhiều lúc giống Võ Tòng trong "Đất Phương Nam" khi bế tắc vì nghèo.

Anh tâm sự: "Có nằm mơ tôi cũng không hình dung được cuộc đời mình lại rẽ lối như thế này, từ một tay chủ quán nhậu lừng danh ở Long Hải của thập niên 1990".

Nhắc đến vai diễn Võ Tòng, chính cố diễn viên Nguyễn Hậu cũng từng thốt lên: “Tôi diễn hơn 30 năm trong nghề, thế mà cũng không bằng một vai diễn của nó, cái này gọi là tổ đãi”.

Lê Quang vượt qua nhiều ứng cử viên "nặng ký" cho vai Võ Tòng nhờ biết võ. Một diễn viên "tay ngang" như Lê Quang vẫn được xem là góp công sức không nhỏ cho thành công của Đất Phương Nam. Anh khắc họa rõ nét hình ảnh một Võ Tòng lầm lì nhưng trượng nghĩa. Những phân cảnh giết cá sấu bằng tay không của "Võ Tòng" Lê Quang trên màn ảnh từng khiến khán giả thót tim, nhờ diễn xuất chân thực của nam diễn viên mà nhân vật này càng được tô đậm.

Vai diễn Võ Tòng đem đến cho Lê Quang danh tiếng nhưng cũng chính vì sự nổi tiếng đến quá nhanh đã khiến nam diễn viên say mê với nghiệp diễn xuất. Công việc chủ quán nhậu của anh từ trước khi lấn sân diễn xuất bị bỏ bê sau khi anh lên Sài Gòn lập nghiệp. Cũng chính vì thế mà khi thời kỳ đỉnh cao qua đi, cát-xê phim không được bao nhiêu thì "Võ Tòng" Lê Quang cũng rơi vào cảnh trắng tay vì sự nghiệp kinh doanh không thể cứu vãn.

Hiện tại, Lê Quang gần như giã từ nghiệp diễn, chỉ nhận lời mời nếu thấy hợp vai. Anh chủ yếu đi hát theo lời mời từ các bầu show đi diễn tỉnh, ngoài ra anh còn làm chủ nhiệm đoàn phim nhưng nghề ca sĩ vẫn đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho anh.

