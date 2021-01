Sao nam đóng vai Lý Cường biến thái, hung ác quá đạt, bị khán giả ghét cay ghét đắng là ai?

"Ngoại hình của mình nhìn cũng hiền mà, chẳng hiểu sao các đạo diễn cứ bắt đóng vai ác hoài", nam diễn viên hài hước bày tỏ.

- Cảm nhận của Will ra sao khi được mời tham gia “Cậu Vàng”, 1 bộ phim lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao và cũng là tâm nguyện của cố NSND Bùi Cường?

Cách đây một năm, Will gặp anh Trần Vũ Thủy và được nghe anh chia sẻ về một dự án rất mới, tất cả mọi thứ đều mới từ đaọ diễn, ekip. Nhưng lý do Will nhận bộ phim này khi chưa biết bất cứ thông tin gì về kịch bản, ngoài việc đó là tác phẩm Lão Hạc của nhà văn Nam Cao mà mình từng đọc qua, thú thật là Will cũng rất đắn đo, không biết mình có đảm nhiệm tốt không. Nhưng khi Will nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của anh Thủy, ngập tràn sự tâm huyết, quyết tâm hoàn thành tâm nguyện dang dở của bố vợ anh – cố NSND Bùi Cường, Will đã không ngần ngại nhận lời.

Một bộ phim muốn thành công thì phải có rất nhiều yếu tố, nhưng Will cũng không suy nghĩ gì nhiều, kể cả vấn đề vật chất. Quan trọng là anh Thuỷ đã mang đến cho mình niềm cảm hứng, sự tâm huyết của anh thuyết phục được mình, cho mình lý do để tham gia bộ phim này.

Will - cựu thành viên 365 vào vai Lý Cường trong phim "Cậu Vàng"

- Vào vai Lý Cường với tính cách đểu cáng, hung ác, khi nhận kịch bản, anh có lo lắng mình sẽ bị lập hội anti sau khi phim công chiếu?

Lúc đầu nhân vật Lý Cường không ác như bạn nói đâu, bạn biết về Lý Cường trong truyện cổ tích như thế nào, thì nhân vật trong kịch bản cũng giống hệt vậy. Tuy nhiên, anh Thuỷ muốn nhân vật ra chất điện ảnh hơn, cả êkip đã ngồi lại với nhau, sửa kịch bản thành nhiều phiên bản khác nhau cho đến khi ra được bản hoàn chỉnh nhất. Nhờ vậy mà phim đẩy được cao trào hơn, khiến cho người xem mỗi lần nhìn thấy nhân vật đều phải thốt lên: “Nhìn cái mặt đã thấy khó chịu, ức chế”.

Đúng là thời nay, nhiều khán giả xem truyền hình thấy nhân vật ác quá là ghét lây luôn diễn viên ngoài đời thật, bản thân Will cũng bị ghét rất nhiều thông qua các vai diễn trước đó. Nhưng thật ra, Will là một người rất vui vẻ, hoà đồng, hoạt bát, dễ gần (Cười).

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, khán giả ghét cay ghét đắng mình khi xem vai phản diện thì cũng là một sự thành công đó chứ. Vì mình đã diễn ra được chất “ác” của nhân vật, khiến người xem thực sự tin rằng nhân vật đó chính là diễn viên. Nếu khán giả gặp mình bên ngoài và thốt lên rằng: “Ơ cái anh này đóng vai ác nè, nhìn mặt thấy ghét quá” thì đó cũng là niềm vui của người nghệ sĩ, vì họ đã làm tròn bổn phận của vai diễn đó. Will nghĩ đôi khi antifan cũng là những khán giả mà mình nên học hỏi, vì sự khắt khe của antifan cao hơn những fan yêu thích mình rất nhiều.

Thời gian gần đây, Will được khán giả nhớ đến với loạt vai diễn phản diện

- Sau khi xem lại diễn xuất của mình trong phim “Cậu Vàng”, anh có cảm thấy hài lòng hay muốn thay đổi điều gì?

Về độ hài lòng thì cũng tương đối đấy, nhưng Will ước gì mình được trải nghiệm những kiểu vai ác này từ trước đó, như vậy khi vào vai Lý Cường, mình sẽ có nhiều kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa. Mỗi lần diễn xong một bộ phim nào đó, khi xem lại Will đều cảm thấy tức và luôn tự nói với bản thân rằng “Rõ ràng mình có thể làm tốt hơn nữa mà”, “Lẽ ra phải diễn thế này, diễn thế kia để ác hơn nữa mới đúng”... Nhưng chắc có lẽ đó là do tính cách của Will quá cầu toàn.

- Diễn với chú chó Vàng nhiều phân đoạn, anh đánh giá về bạn diễn đặc biệt này như thế nào?

Bạn Vàng này là một chú chó khá thông minh. Làm việc với bạn ấy rất ổn, chỉ khi nào bạn ấy mệt quá thì sẽ hơi khó chịu một chút. Có lẽ do các đồng chí, chiến sĩ chuyên huấn luyện chó nghiệp vụ đã huấn luyện bạn ấy quá tốt, giúp bạn Vàng biết phân biệt kẻ xấu, người tốt rất giỏi, cứ thấy Bá Kiến, Lý Cường đến gần là gầm gừ. Vì vậy mà ngay cả hôm họp báo phim, Will cũng không dám đứng gần bạn Vàng (Cười).

Nghệ sĩ Hữu Châu và Will trong phim "Cậu Vàng" vừa ra rạp không lâu

- Cảnh diễn tâm đắc nhất của Will trong phim là gì?

Đó là phân đoạn Will vào nhà kho củi để đe dọa và gạ gẫm bà Ba do Băng Di thể hiện. Cảnh đó khiến Will rất tâm đắc khi phải thể hiện được sự biến thái, mưu mô của nhân vật Lý Cường.

- Nhiều ý kiến cho rằng Will đang bị đóng khung với loạt vai phản diện. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

Thú thật, Will cũng muốn đóng nhiều dạng vai khác lắm, đặc biệt là những vai hành động như trong phim “Dòng máu anh hùng”, được giết giặc, cứu đất nước, đánh võ, bắn súng,... Nhưng có lẽ gương mặt của mình chưa phù hợp chăng? Will thấy ngoại hình của mình nhìn cũng hiền mà, chẳng hiểu sao các đạo diễn cứ bắt đóng vai ác hoài (Cười).

- Anh có thể bật mí về những dự án mới sắp tới?

Trong năm 2021, Will sẽ ra mắt một ca khúc do nhạc sĩ Đạt G sáng tác. Thật ra sản phẩm này đã được Will ấp ủ suốt 1 năm rồi, nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên chưa thể ra mắt khán giả. Ngoài ra, Will sẽ có thêm một ca khúc song ca, tiếp đó là một dự án mà bản thân Will sẽ đảm nhận một vai trò rất mới, không phải diễn viên cũng chẳng phải ca sĩ. Hy vọng khán giả sẽ đón chờ một Will rất khác trong năm 2021 này nhé!

