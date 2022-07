Rò rỉ hình ảnh Huyền Lizzie diện đồ cưới: Danh tính chú rể kém 2 tuổi gây bất ngờ

Nhiều người bày tỏ sự tò mò, thắc mắc liệu Huyền Lizzie sắp lên xe hoa? Chú rể là ai?

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội bất ngờ đăng tải loạt ảnh Huyền Lizzie thử váy cưới ở một studio tại Hà Nội. Trong ảnh, nữ diễn viên mặc váy cô dâu đơn giản nhưng không kém phần nổi bật khi khéo léo khoe trọn đường cong cơ thể, nhan sắc tươi trẻ. Thông tin ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự tò mò, thắc mắc liệu Huyền Lizzie sắp sửa lên xe hoa? Chú rể là ai?

Huyền Lizzie trong buổi thử váy cưới, cô dâu được chăm chút tỉ mỉ đến từng phụ kiện nhỏ

Rất nhanh sau đó, những bức hình của "đàng trai" và cặp đôi cũng được hé lộ. Trong hình, Huyền Lizzie sánh đôi bên chú rể điển trai, trẻ tuổi, mà người này không ai khác là nam diễn viên Đình Tú. Hóa ra, đây chỉ là những bức ảnh hậu trường chụp ảnh cưới cho nhân vật Trang (Huyền Lizzie) - Duy (Đình Tú) trong "Thương ngày nắng về 2".

Hậu trường chụp ảnh cưới của cặp đôi Trang - Duy

"Thương ngày nắng về 2" hiện đang đi đến hồi kết, các bí mật dần được hé lộ. Có những "nút thắt" đã được "gỡ bỏ" nhưng cũng có những mâu thuẫn mới đi đến cao trào. Đỉnh điểm là câu chuyện tình của Trang - Duy. Dù rất yêu nhau, nhưng cặp đôi đang phải đối mặt với rất nhiều sóng gió, sự ngăn cấm từ phía bố Duy, bí mật về cái chết của bố Mậu sắp được sáng tỏ, liệu có liên quan đến gia đình người yêu Trang? Thế nên, khi những hình ảnh hậu trường chụp hình cưới của cặp đôi Trang - Duy được hé lộ, phần nào khiến khán giả có niềm tin hơn về một cái kết viên mãn cho cặp đôi "chị ơi, anh yêu em" này.

Trên thực tế, ở "Mother of mine" - bản gốc của "Thương ngày nắng về", nhân vật Vân Trang (do Kim So Yeon thủ vai) cũng có một đám cưới với tạo hình đơn giản nhưng rất xinh đẹp.

Nhân vật Vân Trang bản gốc cũng có một đám cưới ở cuối phim

Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự vui mừng vì "Thương ngày nắng về 2" sẽ kết thúc trọn vẹn, đồng thời hết lời khen ngợi nhan sắc của cô dâu và sự "xứng đôi vừa lứa" của Trang - Duy. "Vui quá, vậy là phim happy ending rồi", "Trang - Duy hạnh phúc quá, đẹp đôi lắm ạ", "Đẹp đôi thật, cô dâu xinh thật luôn",... là những bình luận dưới bài đăng.

Ở thời điểm hiện tại, có thể nói Trang - Duy đang là cặp đôi hot nhất nhì màn ảnh Việt. Qua những tương tác mùi mẫn trên phim, cả hai vướng nghi vấn yêu đương ngoài đời thật. Về lời đồn này, Huyền Lizzie đã lên tiếng phủ nhận. "Chúng tôi hiện tại vẫn là chị em, bạn bè thân thiết, rất thoải mái trên phim trường để có thể làm tròn vai diễn tốt nhất. Lúc đầu tôi không thoải mái khi bị gọi tên vào vấn đề tình cảm của bạn diễn. Nhưng thú thật, tôi không thể ngăn cản mọi người nói gì và nghĩ gì. Do đó, tôi vẫn bình thường làm đúng với quan điểm cá nhân, với con người mình. Bởi tôi không làm gì sai nên không cần phải lo gì cả”, cô chia sẻ. Cặp đôi cũng đã tiết chế hơn trong việc đăng hình, tương tác ngoài đời để tránh gây hiểu lầm không đáng có.

Hiện tại, Huyền Lizzie đang là mẹ đơn thân còn Đình Tú đã chia tay Hương Giang sau gần 6 năm hẹn hò nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, tốt đẹp.

Một số hình ảnh hậu trường tập cuối của "Thương ngày nắng về 2" được rò rỉ trước đó:

Gia đình hạnh phúc

Lộ cảnh bà Nga bế cháu mới sinh là con của cậu Vượng và Mộng Mơ trong bệnh viện

Sau khi chính thức ngỏ lời yêu, Phong qua nhà Vân thưa chuyện với gia đình

