"Rich kid" Ngọc Thanh Tâm hé lộ cuộc sống không tưởng của giới nhà giàu

Thứ Ba, ngày 05/04/2022 15:47 PM (GMT+7) Chia sẻ

Đây cũng là lần hiếm hoi Ngọc Thanh Tâm chia sẻ quan điểm về "rich kid" cũng như bật mí những khía cạnh chưa từng hé lộ trong cuộc sống.

Sau khi hé lộ về kế hoạch ra mắt show thực tế cá nhân về đề tài “rich kid”, mang tên Not Just A Rich Kid, mới đây, Ngọc Thanh Tâm đã tiếp tục giới thiệu trailer chính thức của dự án. Gói gọn trong thời lượng hơn 1 phút, trailer đã hé lộ những điều thú vị sẽ xuất hiện trong show Not Just A Rich Kid.

Ngọc Thanh Tâm gây chú ý khi cho ra mắt show thực tế cá nhân - Not Just A Rich Kid

Đúng như tựa đề, trailer mang tới cho khán giả cái nhìn về một Ngọc Thanh Tâm không chỉ dừng lại ở hai từ “rich kid”, mà còn có nhiều khía cạnh chưa từng hé lộ trong cuộc sống. Đó là trải nghiệm học lái máy bay với rich kid Gia Kỳ, buổi tiệc với hội bạn toàn nghệ sĩ, tự tay làm cá trong xưởng sản xuất của gia đình… hay những chia sẻ ngắn gọn của Ngọc Thanh Tâm về quan điểm “rich kid”, như: “Tâm thấy mọi người đều nói sinh ra ở vạch đích đâu có đúng, tất cả mọi người đều sinh ra ở bệnh viện mà”.

Nữ nghệ sĩ tham gia học lái máy bay

Hay có những buổi tiệc xa xỉ với hội bạn bè toàn là nghệ sĩ nổi tiếng

Đặc biệt, cô còn tiết lộ đã từng bị bắt nạt ở trường học, phải chịu những lời nói nặng nề từ bạn học. Ngay cả mẹ của Ngọc Thanh Tâm cũng tiết lộ những điều mà con gái bà phải chịu trong quá khứ, chỉ vì cô bé là con nhà giàu. Đây hứa hẹn sẽ là nội dung gây nhiều tranh luận sau khi show lên sóng.

Cũng trong trailer, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng được giới thiệu sẽ góp mặt trong Not Just A Rich Kid, đó là: Hoa hậu Hương Giang, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Khải Đăng, Trương Quỳnh Anh, Quốc Thiên… Ngoài ra, không gian căn hộ sang trọng nơi Ngọc Thanh Tâm đang sinh sống tại TP.HCM, hay cơ ngợi kinh doanh… và những bối cảnh xa hoa cũng sẽ lần lượt xuất hiện, làm nổi bật lên tinh thần của một show thực tế cá nhân về đề tài “rich kid”.

Ngọc Thanh Tâm từng bị bắt nạt trong quá khứ chỉ vì cô là con nhà giàu

Có thể nói, việc nghệ sĩ Việt thực hiện một show thực tế về cuộc sống của chính mình một cách hoành tráng, chỉn chu như các ngôi sao Quốc tế vẫn còn là điều xa lạ, và lần này, Ngọc Thanh Tâm sẽ là người tiên phong mở ra một chủ đề mới trong showbiz Việt.

Show thực tế cá nhân - Not Just A Rich Kid của Ngọc Thanh Tâm sẽ được ra mắt vào ngày 7/4/2022 tới.

Nguồn: http://danviet.vn/rich-kid-ngoc-thanh-tam-he-lo-cuoc-song-khong-tuong-cua-gioi-nha-giau-50202254154815614.htm