Phương Trinh Jolie gây tranh cãi vì quan điểm cá tính

Phương Trinh Jolie là ca sĩ, diễn viên có tiếng. Trước khi cưới diễn viên Lý Bình vào tháng 4/2022, cô có một con gái riêng (9 tuổi).

Mới đây, Phương Trinh Jolie cùng mẹ chồng - Lý Thị Xuân Mai (mẹ ruột diễn viên Lý Bình) tham gia chương trình “Mẹ chồng nàng dâu”. Cả hai đã có những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu với nhiều cung bậc cảm xúc, từ những cuộc “khẩu chiến” hài hước đến tâm thư xúc động khiến MC Quyền Linh ngưỡng mộ.

Phương Trinh Jolie cùng mẹ chồng tại chương trình “Mẹ chồng nàng dâu”

Nhớ về lần đầu gặp gỡ, Phương Trinh Jolie cho biết: “Bởi vì hoàn cảnh của Trinh khá đặc biệt nên Trinh muốn gặp mẹ qua video call để biết rằng: Mẹ có chấp nhận trường hợp của mình hay không?, Bình đã có kể cho mẹ nghe về mình hay chưa?... thì lúc đó mình mới có thể đối mặt với mẹ”.

Nữ diễn viên cũng cho biết bản thân không quá vất vả để thuyết phục mẹ chấp nhận cho hoàn cảnh của mình vì Lý Bình rất tâm lý, có đủ cách để gắn kết hai người phụ nữ xa lạ với nhau.

Về phía mẹ chồng, bà Xuân Mai cho biết từng ấn tượng với con dâu từ một vai diễn phim truyền hình. Khi biết chuyện tình cảm của hai con, bà chia sẻ: “Đối với tôi chuyện tình cảm của con cái là do con quyết định, tôi không đặt nặng vấn đề Trinh đã có một bé gái. Tôi chỉ hơi lo lắng khi Bình không có kinh nghiệm nuôi dạy con nên sợ Bình gây ra hiểu lầm. Tôi thường dặn Bình phải thật tế nhị trong chuyện đó”.

Dù thừa nhận có nhiều điểm chung trong gu thời trang hay phong cách ăn mặc nhưng khoảng cách thế hệ tồn tại giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng dẫn đến cách sống và suy nghĩ khác biệt trong nhiều tình huống.

Diễn viên thừa nhận nhiều lần chiến tranh lạnh và bật lại mẹ chồng

Trên sóng HTV7, Phương Trinh Jolie thẳng thắn nói có thể “bật lại” mẹ chồng để bảo vệ quan điểm của mình, cũng như sẵn sàng góp ý cho mẹ để cuộc sống trở nên tốt hơn. Đặc biệt, cô không ngần ngại thừa nhận thường xuyên xảy ra “chiến tranh lạnh” với mẹ chồng khiến MC Quyền Linh hoảng hốt.

Sau chương trình phát sóng, chia sẻ của Phương Trinh Jolie gây nhiều tranh cãi trên các hội nhóm về giải trí.

Về điều này, diễn viên quê An Giang nói: “Chưa chắc người lớn lúc nào cũng đúng, có thể điều đó đúng với thời đại trước đây của mẹ, nhưng nó chỉ là không đúng với hoàn cảnh của chúng con hiện tại. Yêu thương không nằm ở sự nhân nhượng. Nếu không hợp sẽ không bao giờ ở chung với mẹ chồng. Khi mình cảm thấy không còn phù hợp sẽ ở riêng. Mình gặp nhau ít nhưng tình cảm trọn vẹn hơn là sống cùng nhau mà không mang đến hạnh phúc cho nhau”.

Trước những phát ngôn của nàng dâu, mẹ chồng Xuân Mai cũng nhẹ nhàng tán đồng: “Dù lớn tuổi nhưng tôi cũng suy nghĩ giống vậy. Ở với hai con đôi khi cũng có áp lực, cứ coi như mới lập nghiệp vào một môi trường mới thì mình phải thích nghi, không thích nghi nổi nữa thì thôi việc. Nhưng mà tôi dai sức lắm”.

Diễn viên có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng

Theo chia sẻ, mẹ chồng đã trải qua đổ vỡ hôn nhân và đơn thân nuôi Lý Bình khôn lớn khiến bà sống khép kín và ít chia sẻ. Sự xuất hiện của Mia (con gái riêng của Phương Trinh Jolie) đã thắp sáng cuộc sống cô đơn của bà, hai bà cháu luôn quấn quýt nhau khiến nữ diễn viên đôi khi cũng ganh tị với bà nội. Bên cạnh đó, cô cảm thấy biết ơn khi luôn có mẹ chồng đồng hành, yêu thương và chăm sóc tận tình cho con gái riêng.

“Hai bà cháu thường kể cho nhau nghe những câu chuyện bí mật của riêng hai người. Hay khi Mia có vấn đề về sức khoẻ, bé vẫn nhất quyết đòi bà ở bên chăm sóc. Thật sự rất cảm ơn mẹ đã luôn chăm sóc Mia. Không có mẹ bên cạnh thì cuộc sống vẫn trôi, nhưng có mẹ thì cuộc sống tốt hơn”, Phương Trinh Jolie tâm sự.

Tại chương trình, Phương Trinh Jolie vào bếp nấu món cơm tấm Long Xuyên chiêu đãi mẹ chồng như một lời cảm ơn vì đã luôn bên cạnh giúp đỡ cô. Trò chuyện cùng mẹ chồng, Quyền Linh cũng tận dụng thời cơ khuyên bà đến “Bạn muốn hẹn hò?” để tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình khiến nàng dâu đang nấu ăn cũng nhiệt tình hưởng ứng.

Quây quần bên mâm cơm ấm cúng, Phương Trinh Jolie nhân cơ hội gửi tâm thư đến mẹ chồng khiến bà Xuân Mai xúc động rơi nước mắt: “Mẹ cũng là người khó thể hiện tình cảm, điều con nói cũng là những gì mẹ mong muốn. Chúng ta đều là phụ nữ mà, cũng chỉ muốn được yêu thương thôi”. Dù không thể hiện, nàng dâu Phương Trinh Jolie và mẹ chồng Xuân Mai đều hiểu rõ tình cảm lớn dành cho nhau và cố gắng thay đổi bản thân tốt hơn từng ngày để sống hòa hợp cùng nhau dưới một mái nhà. Dù ở bên ngoài mình thất bại, bị người khác chê cười thì mái ấm là nơi quay về. Chắc chắn rằng, dù như thế nào đi nữa, mẹ vẫn sẽ yêu thương mình”.

Chứng kiến tình cảm của hai mẹ con, MC Quyền Linh nêu quan điểm: “Mỗi bữa ăn kết nối và lan tỏa yêu thương giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Được ăn, được cười, hạnh phúc chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Thật tuyệt vời”.

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Ca sĩ từng phát hành các MV Nếu yêu thương là chuyện một người, Yêu đi, Nobody Like You... Ngoài ca hát, Phương Trinh Jolie còn lấn sân phim ảnh ở các phim Bò cạp tím, Mẹ chồng nàng dâu, Hoa phù dung, Kẻ thù giấu mặt, Gia đình là số một...

