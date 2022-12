Nam Em phủ nhận muốn lấy Bạch Công Khanh làm chồng

Nữ ca sĩ, diễn viên Nam Em viết tâm thư phủ nhận chưa từng nói rằng muốn lấy Bạch Công Khanh làm chồng như thông tin được lan truyền thời gian qua.

Nam Em cho biết trong tâm thư đăng tải trên trang cá nhân rằng cô không muốn lên tiếng thời điểm này nhưng vì quá ức chế và nếu không nói ra sẽ như cô đang đối xử tệ với cuộc sống chính mình.

"Khi được hỏi rằng Khanh có phải là mẫu người lý tưởng của em không? Tôi đã trả lời rằng: "Nếu như chọn một người làm chồng tôi sẽ chọn người như Bạch Công Khanh vì anh ấy bao dung, nhân hậu và tử tế". Tôi chưa từng nói yêu Bạch Công Khanh và muốn lấy anh ấy làm chồng. Nội dung tôi nói và cách mà bộ phận dựng video clip đăng tải trên các nền tảng đang đẩy mọi thứ đi quá xa…!" - Nam Em chia sẻ.

Nam Em viết tâm thư giãy bày

Cô nói bản thân gặp vấn đề trí nhớ và điều này gây cản trở nhiều trong cuộc sống riêng. Cơ địa của cô cũng dễ trúng gió nên phải thường xuyên sử dụng dầu gió để phòng tránh. Mỗi lần bị trúng gió nói chuyện và hát khó đúng lời, mất tập trung nên cô sẽ phải rời sân khấu trước khi để mọi chuyện đi quá xa.

"Nhan sắc tôi có thay đổi do từng uống nhiều thuốc trị các bệnh khác nhau. Tôi cũng bị tụt nướu, muốn đi chỉnh lại cho mọi thứ được xinh đẹp hơn nhưng sức khỏe không cho phép. Tôi đang cần thời gian để bản thân hồi phục hẳn mới làm được. Dạo gần đây tôi rất hạn chế nhận những sô phòng trà vì lý do sức khỏe sẽ dễ gây ảnh hưởng đến chất lượng của đêm nhạc. Đây cũng là điều tôi từng nói với anh Khanh là không muốn nhận thêm sô vì sợ ảnh hưởng. Tôi không muốn vì một lý do bất khả kháng của bản thân mà buộc người khác phải chịu đựng mình" - Nam Em trải lòng.

Cô khẳng định mình chưa từng nói yêu Bạch Công Khanh cũng như muốn lấy làm chồng

Cô cho biết sức khỏe yếu

Cô cho biết sẽ dưỡng sức nhiều hơn, chăm sóc bản thân hơn nhưng trong quá trình đó thỉnh thoảng vẫn sẽ đi sô diễn nhẹ để có thu nhập cho bản thân. Cô gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã hỗ trợ tinh thần cho mình.

Sau khi đóng chung cùng Bạch Công Khanh trong phim "Nhà không bán", cả hai được người hâm mộ "đẩy thuyền" nhiệt tình. Nhiều đồn đoán cả hai đang hẹn hò dù chính chủ chưa lên tiếng thừa nhận. Đồn đoán càng tăng khi cả hai đi hát cùng nhau tại các phòng trà, Nam Em còn được làm khách mời đặc biệt trong sô Khanh’s live. Cả hai dành những lời khen cho nhau trước công chúng.

Gần đây, cả hai bị đồn rạn nứt do Bạch Công Khanh ngó lơ Nam Em dù diễn chung sân khấu, không tương tác thân mật như đã từng. Nhiều đồn thổi, bàn tán không ngừng cho đến khi Nam Em bức xúc viết tâm thư.

Bạch Công Khanh và Nam Em từng diễn chung sân khấu nhiều chương trình

