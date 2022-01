Phương Mỹ Chi lộ hình ảnh gây sốc: Tay bầm tím, rụng tóc nghiêm trọng ở tuổi 18

Những hình ảnh Phương Mỹ Chi chịu đau đớn vì giảm cân tiêu cực khiến khán giả không khỏi xót xa.

Phương Mỹ Chi được xem là giọng ca nhí nổi danh sau khi bước ra khỏi một cuộc thi âm nhạc. Từ một cô bé dân ca, Mỹ Chi giờ đây trở thành thiếu nữ 18 tuổi với độ chín của tài năng. Không còn nhút nhát, giọng ca của Mỹ Chi ngày một ngọt ngào, trong trẻo mà sâu lắng. Nhưng khi nổi tiếng từ sớm, cô bé cũng phải chịu những dư luận nghiệt ngã.

Phương Mỹ Chi thổ lộ về điều giấu kín khi bị chê bai miệt thị ngoại hình

Vậy nhưng đằng sau ánh hào quang, giọng hát Quê em mùa nước lũ phải nghe những miệt thị ngoại hình không phải ai cũng biết.

Trong video Vlog, Phương Mỹ Chi chia sẻ bản thân từng là nạn nhân của body shaming (miệt thị về ngoại hình). Vì những câu nói đầy tổn thương được buông ra một cách trì chiết của một bộ phận cư dân mạng, giọng ca trẻ không tránh khỏi tâm lý tự ti. Một thời gian, Mỹ Chi đã trải qua quá trình thử những phương pháp giảm cân, thậm chí uống thuốc giảm cân khiến dạ dày bị co thắt, móc họng ói đồ ăn ra khiến cuống họng bị xước, nhịn ăn một cách tiêu cực làm trào ngược dạ dày. Sự thật thì những phương pháp gây nguy hiểm đến cơ thể như vậy chỉ như một cách hành hạ bản thân.

Giọng ca trẻ chia sẻ về những gì cô từng trải qua khi bị tổn thương tâm lý bởi những câu nói miệt thị vẻ bề ngoài

Phương Mỹ Chi tâm sự thẳng thắn: “Body shaming không chỉ diễn ra với người nổi tiếng hay nổi bật mà ở tất cả mọi nơi, với mọi đối tượng. Có người họ biện minh rằng ‘Nói như vậy để nó tốt hơn’ hay ‘Nói thẳng thắn vậy nó mới sửa đổi, đẹp lên được’. Mọi người nên hiểu có những khuyết điểm người ta không thể sửa được. Vậy thì những câu nói đó có ích hay không? Đối với Chi, nó không có ích, ngược lại nó còn gây ám ảnh tâm lý với người bị body shaming rất nhiều”.

Phương Mỹ Chi chia sẻ lại hình ảnh của chính mình trong Vlog

Nói ra những tâm sự lần đầu tiết lộ với khán giả, thậm chí ngay cả người thân trong gia đình cũng chưa từng được biết, Phương Mỹ Chi không chỉ muốn chia sẻ mà còn muốn đưa ra những lời khuyên hữu ích. Mỹ Chi nhận ra phải lắng nghe bản thân nhiều hơn vì cuộc sống không ai hoàn hảo.

“Chị Bảy” gặp tâm lý nhiều nhất khi bị body shaming về cân nặng. Thậm chí Mỹ Chi còn sử dụng phương pháp nhào nặn đốt mỡ khiến hai cánh tay bị bầm tím. “Phương pháp này làm Chi rất đau đớn cơ thể của mình mà không có kết quả. Khi đó bắp tay của Chi bị bầm đen. Từ hồi bé tới giờ, có té cũng chưa bao giờ thấy nó bị bầm đen tới mức vậy. Người ta làm mình đau, nước mắt rơi mà không dám kêu làm nhẹ đi vì sợ không có hiệu quả. 2 tháng sau, vết bầm mới bớt đi” – nữ ca sĩ chia sẻ trong Vlog. Kèm theo đó, Phương Mỹ Chi công khai những hình ảnh khó quên trong quá trình này với đôi tay bị bầm tím khiến khán giả xót xa.

Nữ ca sĩ trẻ lần đầu tiết lộ về hình ảnh hai cánh tay bị bầm tím sau khi sử dụng phương pháp tiêu cực để giảm cân

Ở tuổi 18, giọng ca trẻ gặp những vấn đề stress, tăng cân trở lại, rụng tóc, phải đi khám bác sĩ. Sau tất cả, Phương Mỹ Chi nhận ra: “Những lời nói phán xét, dè bỉu, săm soi đó không đáng để mình hành hạ cơ thể mình như vậy”.

Phương Mỹ Chi còn bị rụng tóc nhiều

Nữ ca sĩ chuyển sang phương pháp eat clean – ăn uống khoa học và tập thể dục. Câu nói mà cô gái 18 tuổi ấy thích nhất chính là “Be the best version of yourshelf” (tạm dịch: Hãy cứ là phiên bản tốt nhất của chính mình).

Giờ đây, Phương Mỹ Chi đã trở lại năng động, vui tươi và khỏe khoắn.

