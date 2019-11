Nữ hoàng phim 18+ kiếm 41 tỷ/năm tuyên bố làm điều khó ngờ

Thông tin nữ hoàng làng phim 18+ kết hôn với họa sĩ truyện tranh cùng tuổi khiến nhiều người bất ngờ.

Theo ON, Dan Mitsu - nữ diễn viên được mệnh danh là nữ hoàng phim 18+ Nhật Bản vừa tuyên bố kết hôn vào ngày 22.11 vừa qua với họa sĩ truyện tranh nổi tiếng Toru Seino.

Dan Mitsu - nữ hoàng phim 18+ vừa công khai kết hôn với họa sĩ truyện tranh bằng tuổi Toru Seino.

Seino được biết đến là họa sĩ tài năng nhưng có phong cách “độc và dị” khi thường xuyên đeo khẩu trang. Hiếm khi nào người hâm mộ được nhìn thấy mặt thật của anh. Thông tin cô đào 38 tuổi kết hôn với họa sĩ cùng tuổi khiến nhiều người bất ngờ.

Dan Mitsu và Seino gặp nhau lần đầu khi tham gia một chương trình của đài TBS vào tháng 3.2017. Choáng ngợp trước vẻ sexy của nữ hoàng phim 18+, Toru Seino đã tỏ tình với Dan Mitsu trên sân khấu với câu nói ấn tượng: "Từ đầu tới cuối chương trình tôi chỉ nhìn em với ánh mắt của một kẻ say tình".

Seino phải lòng nữ hoàng phim 18+ khi tham gia một chương trình chung vào năm 2017.

Sau lần gặp gỡ đầu tiên vào năm 2017, cả hai thường xuyên liên lạc và tìm hiểu đối phương. Mùa hè 2019, cặp đôi đã về ra mắt gia đình hai bên và nhận được sự ủng hộ của phụ huynh. Từ đầu năm 2019, Dan Mitsu và Toru Seino đã có ý định "về chung một nhà".

Nói về ông xã cùng tuổi, Dan Mitsu cho biết, Toru Seino có tính cách giống bố ruột cô. Điều này khiến nữ diễn viên bị anh chàng thu hút và có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dan Mitsu bị Seino thu hút do anh có tính cách giống bố ruột cô.

Theo tờ GQ của Đài Loan, trong khi Dan Mitsu viết một bức tâm thư thông báo về chuyện kết hôn trên mạng xã hội cho fan thì Toru Seino chia sẻ việc hôn nhân đại sự trên Twitter bằng bức ảnh chụp chung với Mitsu nhưng khuôn mặt được che bởi hai bức tranh mà anh vẽ.

Toru Seino chia sẻ, anh cảm thấy bản thân rất may mắn khi gặp được Dan Mitsu. Nếu không gặp Mitsu, Seino sẽ không lập gia đình bởi ba năm trước anh đã có ý định không kết hôn. Toru cho hay, anh bị thu hút bởi nữ diễn viên xinh đẹp ngay từ lần gặp đầu tiên.

Seino tuyên bố kết hôn trên mạng xã hội bằng bức ảnh chụp chung hai vợ chồng nhưng khuôn mặt được che bởi hai bức tranh do chính tay anh vẽ.

Nói về lý do vì sao chọn ngày 22.11 làm ngày công khai kết hôn, nữ hoàng phim 18+ cho biết, đây là một ngày dễ nhớ hơn nữa 22.11 phiên âm tiếng Nhật có nghĩa là "ngày tình nhân hạnh phúc". Dan Mitsu hy vọng đây sẽ trở thành một ngày đặc biệt có ý nghĩa với hai vợ chồng trong tương lai.

Dan Mitsu là diễn viên, người mẫu nổi tiếng Nhật Bản. Người đẹp sinh năm 1980 được mệnh danh là "nữ hoàng phim 18+" gợi cảm nhất xứ sở hoa anh đào với cát-xê thuộc hàng "khủng" 200 triệu Yên/năm (hơn 41 tỷ VND). Đây là số liệu được báo chí Trung Quốc thống kê vào năm 2014. Ngoài việc tham gia các tác phẩm 18+, Dan Mitsu còn diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền thống đình đám của Nhật như "Be my slave", "Amai Muchi", "Sekigahara", "Hanzawa Naoki", "Hanako to Anne"....

Người đẹp sinh năm 1980 có thu nhập khủng với cát-xê hơn 41 tỷ/năm.

Đặc biệt, sau thành công của phim truyền hình "Hanzawa Naoki", Dan Mitsu dần thoát khỏi mác diễn viên phim 18+ để chuyển hướng sang đóng phim chính thống. Năm 2019, Mitsu còn góp mặt trong bộ phim "Eating Women". Tác phẩm có sự tham gia của nữ diễn viên "Một lít nước mắt" - Erika Sawajiri. Ngoài "Eating Women", Dan còn xuất hiện trong bộ phim "Manpuku".

Có sự nghiệp thành công, nổi tiếng, xinh đẹp song Dan Mitsu lại là tuýp người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong một bài phỏng vấn năm 2014, Dan Mitsu cho biết cô không mấy mặn mà với chuyện lập gia đình. Nữ diễn viên 8X cảm thấy khó lấy được chồng vì làm nghề nhạy cảm.

Thành công, nổi tiếng song Dan Mitsu từng cảm thấy bản thân khó lấy được chồng vì làm diễn viên phim 18+.

"Tôi có thể không phải là mẫu phụ nữ phù hợp để kết hôn trong mắt đàn ông. Tôi chắc chắn sẽ phải đối mặt với số phận bi thảm về hôn nhân giống các nghệ sĩ gợi cảm khác. Vì thế, ngay từ bây giờ, tôi thậm chí đã biết chắt chiu tiết kiệm để có thể nuôi mình về sau", Dan Mitsu trải lòng.

Trước khi kết hôn với họa sĩ Toru Seino, nữ hoàng phim 18+ gợi cảm nhất Nhật Bản từng vướng tin đồn hẹn hò diễn viên hài Naoki Matayoshi.

