Mỹ nhân "Một lít nước mắt" chụp ảnh gợi cảm sau ồn ào đóng phim 18+

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 05:00 AM (GMT+7)

Sawajiri Erika đã chia tay bạn trai là nhà thiết kế thời trang sau 8 năm hẹn hò và sống thử.

Theo ON, ngọc nữ phim "Một lít nước mắt" (Litre of Tears) - Sawajiri Erika vừa tung bộ ảnh gợi cảm trên tạp chí Young Weekly Jump Nhật Bản, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Ở tuổi 33, Erika vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thân hình quyến rũ.

Tờ Nikkansports cho biết, bộ ảnh được thực hiện trong vòng 2 ngày tại đảo Hawaii (Mỹ) nhân kỉ niệm 40 năm ngày xuất bản của Young Weekly Jump. Đây cũng là lần thứ hai Sawajiri Erika được lên trang bìa tạp chí này sau 12 năm kể từ ngày 18.10.2007 vì vướng nhiều bê bối đời tư.

Tờ On cho biết, Sawajiri Erika đặt nhiều kỳ vọng cho lần tái xuất này. Được biết, thời gian gần đây, mỹ nhân 33 tuổi dành toàn bộ thời gian cho công việc. Cô và bạn trai là nhiết kế thời trang đã chia tay sau 8 năm hẹn hò và sống thử. Theo ON, cặp đôi bị bắt gặp thường xuyên cãi vã, bất đồng về quan điểm sống. Dù sống thử trong nhiều năm song cả Sawajiri Erika và người tình đều không có ý định đi tới hôn nhân.

Sau thành công của "Một lít nước mắt", tên tuổi Sawajiki Erika nổi tiếng khắp châu Á. Tuy nhiên, ngọc nữ sinh năm 1986 đã tự hủy hoại cuộc đời mình với loạt scandal ồn ào như bị tố mắc bệnh ngôi sao, thường xuyên vui chơi ở các hộp đêm, phát ngôn thiếu suy nghĩ...

Năm 2009, Erika kết hôn với đại gia truyền thông hơn 22 tuổi Tsuyoshi Takashiro với bản hợp đồng hôn nhân kỳ quặc: Được quan hệ vợ chồng 5 lần mỗi tháng, nếu hơn Takashiro phải chi trả cho Erika khoản phí 500.000 Yên (khoảng hơn 100 triệu đồng) cho mỗi lần gần gũi vợ. Nếu Tsuyoshi ngoại tình sẽ phải nộp cho Sawajiri Erika 10 triệu Yên/lần (khoảng hơn 2 tỷ đồng/lần). Trong trường hợp cả hai ly hôn, Sawajiri Erika sẽ được hưởng 90% tài sản của Tsuyoshi Takashiro cộng thêm quyền nuôi con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 1 năm.

Sau khi ly hôn, Erika chuyển hướng hình ảnh sang phong cách sexy và đóng phim 18+ với nhiều cảnh nóng táo bạo như "Helter Skelter", "Shinjuku Swan"...

Sau chuỗi scandal ồn ào, vài năm trở lại đây mọi hoạt động của Sawajiri Erika khá im ắng. Theo On, nữ diễn viên 33 tuổi muốn tập trung vào sự nghiệp sau khi chia tay với bạn trai, Sawajiri Erika cho biết, ngoài thời gian ở trên phim trường, cô không muốn giam mình trong nhà mà thay vào đó là đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Sawajiri Erika tự vực dậy tinh thần sau nỗi buồn chia tay với người tình lâu năm. Một tuần cô dành thời gian đi tập yoga hai lần để ổn định tâm lý và có vóc dáng đẹp.

Năm nay, bộ phim "No Longer Human" do Sawajiri Erika đóng chính sẽ ra rạp. Nữ diễn viên dành nhiều kỳ vọng cho lần xuất hiện trở lại trên màn ảnh rộng. Ngoài bộ phim điện ảnh "No longer Human", cô còn tham gia hai bộ phim truyền hình là "Shiroi Kyotō" và "Kirin ga Kuru". Sau 20 năm gia nhập làng giải trí, người đẹp sinh năm 1986 muốn khẳng định lại thực lực của mình một lần nữa sau "Một lít nước mắt". Tờ Mirrormedia cho hay, thái độ làm việc của Erika gần đây cũng rất khác biệt so với trước đây. Trên phim trường hay khi tới công ty, Erika đều tự động mua đồn ăn nước uống cho nhân viên và ê-kíp, hoàn toàn thoát khỏi biệt danh "nữ hoàng chảnh chọe" năm nào.