Nữ ca sĩ lập dị chi hơn 1,3 tỷ đồng mua cá Koi và loạt sao vung tiền "bá đạo"

Tom Cruise

Theo Celebrity Net Worth, Tom Cruise sở hữu khối tài sản 600 triệu USD. Thu nhập của nam diễn viên chủ yếu đến từ đóng phim, mua bán bất động sản. Theo Insider, Tom Cruise từng đóng phí hơn 25 triệu USD cho Scientology, tôn giáo anh gắn bó gần 40 năm.

Năm 1983, bộ phim Risky Business mang về cho anh danh tiếng nhưng chỉ được trả cát-xê 75.000 USD. Năm 1986, vai diễn phi công trong Top Gun mang về cho Cruise 2 triệu USD, đưa anh lên hàng ngôi sao quốc tế.

Năm 2012, Tom Cruise được Forbes vinh danh là nam diễn viên được trả lương cao nhất. Phần lớn thu nhập đến từ: Mission: Impossible - Ghost Protocol. Cũng trong năm đó, anh ly hôn Katie Holmes, gia nhập giáo phái Scientology.

Năm 2016, ở độ tuổi 50, Tom Cruise vẫn đứng thứ 4 trong danh sách sao nam kiếm tiền nhiều nhất với 53 triệu USD.

Bên cạnh đóng phim, Tom Cruise kiếm nhiều tiền nhờ bất động sản. Năm 2013, anh có căn hộ ở East Village, New York, Mỹ giá 3 triệu USD, nhà phố Greenwich Village, New York, Mỹ với 28 triệu USD. Năm 2016, anh bán tài sản ở Beverly Hills giá 38 triệu USD - bất động sản được mua năm 2007 với giá 30,5 triệu USD. Năm 2021, Tom Cruise bán căn biệt thự Telluride giá 39,5 triệu USD. B

Ngoài mua nhà, Tom Cruise có thói quen mua siêu xe. Năm 2020, trong cuộc phỏng vấn của GQ, Cruise cho biết một số mẫu xe hơi đắt tiền anh đang sở hữu là Chevrolet Corvette C1 1958, Chevrolet Chevelle SS 1970 và Saleen Mustang S281 2010. Anh cũng sở hữu Bugatti Veyron đời 2005, có trực thăng riêng, tự lái khi đi quay phim.

Kết thúc 3 cuộc hôn nhân, điểm trùng hợp khiến nhiều người không khỏi bất ngờ là độ tuổi của những người vợ cũ Tom Cruise. Cả 3 đều chọn dấu chấm hết cho cuộc sống hôn nhân vào năm 33 tuổi. Hiện, tài tử sống cuộc sống độc thân ở tuổi U60.

Lady Gaga

Vì thích cá cảnh nên Lady Gaga đã từng bỏ ra 60.000 đô (1,3 tỷ đồng) để mua 27 con cá chép Koi về nuôi chơi. Cách tiêu tiền của Lady Gaga quả thực rất điên rồ.

Phần lớn giá trị tài sản ròng của Lady Gaga đến từ sự nghiệp âm nhạc thành công của cô. Năm 2008 nữ ca sĩ phát hành album đầu tiên mang tính biểu tượng The Fame đem về cho giọng ca 37 tuổi không ít tiền. Theo RIAA, Lady Gaga đã kiếm được ít nhất 80,5 triệu USD (hơn 1,8 nghìn tỷ đồng), tính riêng các đĩa đơn kỹ thuật số.

Tính đến năm 2020, nghệ sĩ 11 lần đoạt giải Grammy đã bán được hơn 145 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới, hơn 26 triệu album. Album phòng thu thứ hai Born This Way giúp Lady Gaga bỏ túi số tiền không dưới 182 tỷ đồng, tính riêng năm 2011.

Theo báo cáo, Lady Gaga thu về hơn 22,8 tỷ đồng cho mỗi buổi biểu diễn, nâng tổng doanh thu trong sự nghiệp của cô cho các buổi biểu diễn trực tiếp lên hơn nửa tỷ USD (hơn 11,4 nghìn tỷ đồng). Đây là con số mà chỉ có 4 nữ ca sĩ khác làm được, bao gồm Madonna, Celine Dion, Britney Spears và Beyoncé.

Lady Gaga cũng kiếm được nhiều tiền từ kinh doanh nước hoa được phát hành vào năm 2012. Tính đến năm 2013, nó đã thu về hơn 22,8 nghìn tỷ đồng trên toàn thế giới.

Lady Gaga sở hữu dinh thự ở Hollywood Hills trị giá không dưới 120 tỷ đồng. Dinh thự từng thuộc sở hữu của Frank Zappa và có phòng thu âm riêng. SCMP cho biết tổng trị giá bộ sưu tập xe hơi của Lady Gaga có thể chạm mức 41 tỷ đồng.

Lady Gaga, sinh năm 1986, là ca sĩ nổi tiếng người Mỹ. Cô được biết đến qua các bản hit như: Bad Romance, Telephone, Born This Way... Trong quá khứ, Gaga nhiều lần thổ lộ gặp vấn đề về tâm lý và áp lực cuộc sống của người nổi tiếng.

Những năm gần đây, Lady Gaga kín tiếng chuyện đời tư. Cô hẹn hò doanh nhân Michael Polansky cuối 2019, lần đầu công khai tình cảm tại sự kiện SuperBowl tháng 3/2020. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết hai người đã chia tay cuối năm ngoái.

Giọng ca Bad Romance nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Wallpaper: "Tôi muốn sống đời cô độc. Thật tuyệt khi được có thời gian ở một mình, cảm thấy thoải mái và biết chỉ cần thế là đủ. Tôi ước có thể nói với chính bản thân mình trong quá khứ như vậy".

Leonardo DiCaprio

Sở hữu khối tài sản lên tới 260 triệu USD là minh chứng rõ ràng nhất cho đầu óc kinh doanh "bậc thầy" của Leonardo DiCaprio. Sau khi trở thành diễn viên hạng A tại Hollywood, Leonardo DiCaprio đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Năm 2004, nam diễn viên đã thành lập công ty Appian Way Productions. Rất nhiều dự án phim nổi tiếng của Leonardo DiCaprio cũng do chính công ty này đầu tư sản xuất như: The Aviator hay The wolf of Wall Street.

Leonardo DiCaprio nổi tiếng với sở thích sưu tầm tranh. Nam diễn viên từng chi tới 9 triệu đô la Mỹ để mua bức tranh Redman One của Jean-Michel Basquiat cũng như sở hữu bức tranh Nature của danh họa Pablo Picasso với mức giá 3,2 triệu đô la Mỹ.

Tại một cuộc đấu giá ở New York, nước Mỹ, Leonardo DiCaprio đã chi ra tới 600.000 đô la Mỹ để mua về cây đàn dương cầm từng được sử dụng trong kiệt tác điện ảnh Casablanca. Chưa dừng lại ở đó, chàng Leo còn gây sốc khi sẵn sàng móc hầu bao chi tới 3 triệu đô la Mỹ để sở hữu đôi dép mà nữ diễn viên Judy Garland đã đi trong phim The Wizard of Oz.

Ngôi sao triệu phú như Leonardo DiCaprio cũng sở hữu một danh mục bất động sản đáng ngưỡng mộ. Vào năm 2018, nam diễn viên đã mua một ngôi nhà trị giá 4,8 triệu đô la Mỹ tại Los Angeles, nước Mỹ. Trước đó, anh cũng từng chi 23 triệu đô la Mỹ để sở hữu một khu đất đẹp như mơ ngay tại bãi biển Malibu, nước Mỹ. Ngoài ra, Leonardo DiCaprio còn có một biệt thự trị giá 5,2 triệu đô la Mỹ tại Palm Springs, California, nước Mỹ.

Đáng kinh ngạc hơn vào năm 2015, Leonardo DiCaprio đã mua đứt cả một hòn đảo mang tên Blackadore Caye tại vùng biển Ca-ri-bê với mức giá 1,785 triệu đô la Mỹ.

Leonardo DiCaprio từng bỏ ra tới 18.000 đô la Mỹ để mua một chiếc áo choàng Vinyl Cape Jawa như trong Star wars. Ngoài ra, nam diễn viên còn có hơn 150 món đồ lưu niệm liên quan tới loạt phim nổi tiếng này.

Ngôi sao người Mỹ từng gây tranh cãi khi chỉ hẹn hò với những cô gái nóng bỏng dưới 25 tuổi. Gần đây, một luồng dư luận phản ứng đã dấy lên bởi khoảng cách tuổi tác giữa Leo và người mẫu Eden Polani lên tới 29 tuổi. Dần dần, xu hướng chỉ hẹn hò các cô gái trẻ khiến tài tử 48 tuổi gặp nhiều đánh giá tiêu cực từ truyền thông và công chúng.

