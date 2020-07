Nhan sắc gây bất ngờ của hot girl Ngọc Miu - người hầu tòa cùng trùm ma túy Văn Kính Dương

Thứ Bảy, ngày 25/07/2020 17:45 PM (GMT+7)

Sau 2 năm vào tù, có ai nhận ra đây là hot girl xinh đẹp một thời từng xuất hiện trong MV của Đan Trường, Cao Thái Sơn?

Ngày 23/7, phiên xét xử Văn Kính Dương và chín đồng phạm về loạt tội sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đã thu hút nhiều chú ý của dư luận.

Trong khi "ông trùm" Văn Kính Dương vẫn tươi cười khi bị đề nghị mức án tử hình và chung thân cho nhiều tội danh, thì người tình của y là Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức hot girl Ngọc Miu) bị đề nghị 15-16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ngọc Miu sinh năm 1994, quê ở Hải Phòng, vốn là tiểu thư đài các khi sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện.

Được trời phú cho vẻ ngoài xinh đẹp nhưng Ngọc không lo học hành mà chỉ lao vào các cuộc vui, nên học hết lớp 11, cô bỏ học. Do bản tính ham chơi nên vừa mới lớn, Ngọc đã dính vào cuộc hôn nhân tuổi teen kéo dài vỏn vẹn chừng 1 năm, có 1 con (năm nay 7 tuổi).

Sau khi bỏ chồng, Ngọc nổi lên với cái tên Ngọc Miu hay Miu Miu, là hot girl trong giới tuổi teen ở Sài thành. Khi đó, cô thường xuyên đi đóng quảng cáo, chụp hình thời trang cho nhiều hãng.

Nửa đầu năm 2014, Ngọc được chú ý rộng rãi khi tham gia vai diễn trong các MV của ca sĩ Đan Trường, Cao Thái Sơn - những tên tuổi đình đám trong làng giải trí lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, chỉ xuất hiện thời gian ngắn trong làng giải trí thì Ngọc Miu đột ngột "mất hút".

Đến năm 2017, cô bị bắt vì liên quan đến đường dây ma túy lớn nhất nước với Văn Kính Dương.

Trong thời gian Dương trốn truy nã chạy vào Nam, gã này quen biết Ngọc và nảy sinh mối quan hệ tình cảm. Gã thuê cho Ngọc một căn hộ cao cấp tại Sunrise City (quận 7) và chiều chuộng người tình hết mực. Đỉnh điểm là Ngọc đã được Dương sắm cho chiếc Mercedes hơn 2 tỷ đồng. Ngọc đã sống như vợ chồng với Văn Kính Dương. Hai người có 1 con chung năm nay 4 tuổi.

Tại phiên xử năm 2019, Ngọc Miu khá bình tĩnh trả lời các câu hỏi của HĐXX và ngại ngùng né tránh ống kính của phóng viên.

Tuy nhiên, nhan sắc của Ngọc Miu có sự thay đổi đáng kể, vóc dáng không còn thon gọn như trước, gương mặt cũng tiều tụy thấy rõ.

Ngọc Miu đã phát tướng hơn, mặt cũng nhiều mụn và nhan sắc xuống dốc sau khi ngồi tù.

Tuy nhiên trong phiên xét xử mới đây nhất, vào 23/7/2020, Ngọc Miu lộ diện khá tươi tắn. Khuôn mặt của cô đã hết mụn, làn da trắng. Tuy vóc dáng vẫn còn đẫy đà nhưng có thể thấy thần sắc của Ngọc Miu tốt hơn trước rất nhiều.

Nhiều người cho rằng, do bị đề nghị mức án nhẹ nhất so với 9 bị cáo còn lại do được chiếu cố nhân thân tốt, thành khẩn, ăn năn hối cải và quá trình điều tra đang nuôi con nhỏ, nên Ngọc Miu thoải mái tâm lý hơn trước. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn không khỏi tiếc nuối cho hot girl một thuở khi lầm lỡ cuộc đời, sự nghiệp mất trắng.

