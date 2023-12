Ngôi sao "Tình dục là chuyện nhỏ" sang Việt Nam sống, giờ ra sao?

Ngôi sao Hàn Quốc Ham So Won được biết tới là cựu hoa hậu kiêm diễn viên tại xứ sở Kim chi. Cô tham gia cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hong Kong 1997, đăng quang Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương. Cô gây chú ý qua loạt phim ăn khách, trong đó có phim 18+ Sex is zero (tựa Việt: Tình dục là chuyện nhỏ). Tuy không đảm nhận vai chính trong phim nhưng Ham So Won vẫn khoe được vẻ gợi cảm và có những cảnh quay thành công trong vai phụ.

Ham So Won và chồng người Trung Quốc sang TP.HCM sinh sống

Gần đây Ham So Won thông báo cùng chồng và con gái có kế hoạch sang Việt Nam sinh sống, ngay lập tức đã nhận được nhiều quan tâm của cư dân mạng. Con gái cô đang học tại một trường mẫu giáo Anh – Hàn tại TP.HCM. Trong khi đó, cô và chồng muốn phát triển kinh doanh. Ý định này xuất phát từ việc sau nhiều lần sang Việt Nam du lịch, cả hai đều thích thú với không khí, văn hóa và con người nơi đây.

Hình ảnh được Ham So Won chụp cùng những người bạn tại TP.HCM

Mới đây trang Xports News của Hàn Quốc đưa tin về tình hình cuộc sống hiện tại của Ham So Won tại Việt Nam. Theo trang này, vào ngày 26/11 vừa qua, trên kênh cá nhân, Ham So Won đã công khai video chia sẻ lại cuộc sống thường nhật tại Việt Nam. Trong video, nữ diễn viên diện váy trắng, tôn vóc dáng cơ thể.

Hình ảnh gần đây của Ham So Won tại Việt Nam được truyền thông Hàn Quốc đăng tải

“Chiếc váy là món quà từ một người bạn của tôi, đó hẳn là chiếc váy quá xinh đẹp trong cuộc đời này”, Ham So Won cảm thán. Cô cũng hào hứng cho biết bản thân đã tìm hiểu được nhiều điểm đến rất thú vị tại TP. HCM, nhất là về khoản ẩm thực.

Nữ diễn viên nói thêm: “Không phải cuộc sống của xã hội thượng lưu, cũng không phải cuộc sống cao cấp hay của một nhà đầu tư nào, tôi chỉ là một bà mẹ bình thường mà thôi”.

“Sau khi tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc vào cuối tuần, giờ đây tôi như nàng Lọ Lem, bỏ chiếc vòng cổ xinh đẹp, thay chiếc váy và đang chuẩn bị ngày mai sẽ đưa con gái đến trường”, Ham So Won chia sẻ về một ngày bận rộn của một người mẹ đang tới với cô sau cuối tuần.

Ham So Won kết hôn với ông xã người Trung Quốc kém 18 tuổi

Ham So Won kết hôn cùng ông xã Trần Hoa kém cô 18 tuổi. Đám cưới vào năm 2018 diễn ra trong nhiều tranh cãi xoay quanh khoảng cách chênh lệch tuổi tác và sự phản đối của gia đình hai bên. Thậm chí Ham So Won từng bị mẹ ruột dọa "từ mặt" nếu vẫn muốn kết hôn với Trần Hoa. Dẫu vậy, cặp đôi vẫn đến với nhau, cùng tham gia show truyền hình thực tế phơi bày góc khuất đời tư.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Ham So Won và mẹ chồng không mấy hòa thuận lại được đưa ra làm đề tài “câu view” khiến chương trình vấp phải những tranh cãi. Trong 3 năm diễn ra show Taste of Wife, những mặt trái của hôn nhân như việc ghen tuông vô cớ, lùm xùm đòi ly hôn, hòa giải và nghi vấn Ham So Won nói dối về gia thế nhà chồng bị đưa ra bàn tán trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả chỉ trích nữ diễn viên bịa đặt về gia đình nhà chồng là một thiếu gia, ông chủ công ty thời trang có 100 nhân viên, có biệt thự rộng lớn nhưng thực tế sự thật không hề như vậy. Ham So Won và Trần Hoa bị vạch trần khi thực tế ông xã cô chỉ đi thuê nhà, hát quán bar và sau đó sang Hàn Quốc làm thực tập sinh.

Sau khi bị chỉ trích, Ham So Won phải lên tiếng xin lỗi. Cô thừa nhận: "Tôi sai rồi. Tôi đã chủ động xin rời khỏi Taste of Wife. Xảy ra chuyện thế này, tôi rất tiếc và hổ thẹn". Đơn vị sản xuất show truyền hình thực tế cũng nhận lỗi đã không kiểm chứng thông tin chính xác trước khi cho phát sóng.

Không những vậy, Ham So Won còn bị truyền thông Hàn Quốc tố nói dối trong câu chuyện cô kể được ông trùm bất động sản tặng biệt thự 4 tỷ won (gần 80 tỷ đồng) làm phí chia tay. Tờ Global Times đã tìm hiểu, phát hiện ra nhân vật Trương Vỹ do Ham So Won nói không hề có thật.

Sau những ồn ào không đáng có, cựu hoa hậu người Hàn đã quyết định chọn cuộc sống bình yên, tập trung vào công việc kinh doanh. Hiếm khi thấy cô tham gia vào sự kiện giải trí.

