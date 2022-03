Ngô Thanh Vân: Sự nhân hậu của Huy làm tôi cảm động

Thứ Hai, ngày 28/03/2022 00:10 AM (GMT+7) Chia sẻ

Diễn viên, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã dành cho Báo Người Lao Động cuộc trò chuyện riêng về những dự định mới của bản thân, sau màn cầu hôn ngọt ngào của Huy Trần, CEO một công ty thời trang tại TP HCM

Ngô Thanh Vân nhận được lời chúc mừng từ mọi người khi chị nhận được lời cầu hôn từ tình trẻ

* Phóng viên: Ngày kết hôn của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đang là tâm điểm chú ý của công chúng. Chị có thể chia sẻ kế hoạch về một hôn lễ của mình với khán giả không ạ?

- Ngô Thanh Vân:- Hiện tại, Vân vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho hôn lễ vì Vân vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho sự ra mắt của phim "Thanh Sói", Huy thì vẫn đang bận rộn với các dự án kinh doanh của bạn ấy. Khi nào có "thông tin" gì thì Vân sẽ thông tin ngay.

* Có lần chị từng chia sẻ mất niềm tin vào tình yêu. Điều gì đã giúp chị thay đổi?

- Huy chắc là một trong những nguyên do nhưng lý do chính nhất Vân nghĩ là 2 năm dịch vừa rồi, Vân đã bỏ bớt được công việc khi mọi thứ dần chậm lại, dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Lúc ấy may mắn thay Huy lại đến với Vân như một điều tình cờ tuyệt vời. Đúng người, đúng thời điểm đã giúp Vân lấy lại niềm tin trong tình yêu.

Đây là người đàn ông giúp Ngô Thanh Vân lấy lại niềm tin với tình yêu

* Điều nổi bật nào ở Huy Trần khiến chị chấp thuận lời cầu hôn?

- Sự nhân hậu của Huy làm Vân cảm động. Huy có tình yêu thương dành cho tất cả mọi thứ xung quanh anh, nó khiến Vân cảm thấy yên tâm khi chọn Huy làm điểm tựa của cuộc đời mình từ đây về sau.

* Là người phụ nữ của công việc, chuyện hôn nhân có ảnh hưởng đến công việc trong tương lai của chị?

- Vân đang muốn có một điểm lặng trong công việc và dành thời gian để xây dựng gia đình nhỏ của mình nên chắc sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Vân cũng là người biết phân rõ giữa công việc và đời sống cá nhân.

Hiện tại, Ngô Thanh Vân sẽ dành thời gian cho cuộc sống gia đình

* Phụ nữ sau khi kết hôn sẽ bị chuyện nhà chi phối rất nhiều. Chị là nhà sản xuất, đạo diễn nên chuyện phim trường có thể bị chi phối nhiều. Chị hẳn đã có "chiến lược" để cân bằng cuộc sống của mình?

- Chẳng có "chiến lược" gì cả!. Vân nghĩ cứ để mọi chuyện tự nhiên, suy nghĩ quá nhiều sẽ vô tình tạo áp lực cho mình.

* Khán giả lo rằng Ngô Thanh Vân kết hôn sẽ khác trước?

- Vân không lo thì cũng mong khán giả như vậy thôi. Vân vẫn là Vân, chỉ có điều sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn khi có người bên cạnh, chứ không lủi thủi một mình như trước nữa.

Cặp đôi đang ở bến bờ hạnh phúc

* Chị có thể chia sẻ đôi điều về phim "Thanh Sói" chuẩn bị ra mắt?

- Đây là một dự án mà Vân giữ rất nhiều vai trò và bị áp lực từ nhiều phía vì nó được sản xuất trong thời gian dịch bệnh. Vân hy vọng khi "Thanh Sói" ra mắt, khán giả sẽ hiểu và ủng hộ đứa con tinh thần này của Vân.

* Dàn diễn viên trong phim mới này sẽ "làm nên chuyện" như sự kỳ vọng của khán giả?

- Vân tin là dàn "Đả nữ" mới sẽ không làm khán giả thất vọng. Các bạn ấy đã tập luyện rất cực khổ cho bộ phim này và Vân tin những giọt mồ hôi đó sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cô đang có một cuộc sống trọn vẹn

* Cuộc tình của chị nhận được sự ủng hộ của khán giả và cả những bình luận không hay vì sự cách biệt nhau 11 tuổi. Với những điều đó, chị cảm thấy thế nào?

- Huy là một người có suy nghĩ rất trưởng thành, nên với Vân, không hề có ranh giới tuổi tác. Vân tin vào Huy và vào sự lựa chọn của chính mình là được. Vân nghĩ mình thật sự đang hạnh phúc trọn vẹn với những gì mình đang có!

Nguồn: https://nld.com.vn/giai-tri/ngo-thanh-van-su-nhan-hau-cua-huy-lam-toi-cam-dong-20220326072622858...Nguồn: https://nld.com.vn/giai-tri/ngo-thanh-van-su-nhan-hau-cua-huy-lam-toi-cam-dong-20220326072622858.htm