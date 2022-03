Ngô Thanh Vân nhận lời cầu hôn từ "phi công trẻ" kém 11 tuổi

Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chia sẻ niềm vui lên trang cá nhân.

Mới đây trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải bức ảnh tình tứ bên tình trẻ cùng dòng trạng thái dài. Theo đó, "đả nữ hot nhất màn ảnh Việt" hạnh phúc tiết lộ đã nhận lời cầu hôn của tình trẻ Huy Trần: "2 năm đại dịch, là hai năm không thể dành thời gian cho công việc. Nhưng cùng lúc đó đã có một người đàn ông bước vào cuộc sống của cô ấy, chia sẻ với cô ấy từng phút giây. Anh ấy chuẩn bị đồ ăn và pha cà phê tận giường vào mỗi bữa sáng. Anh ấy cùng dạo phố vào ban trưa. Anh ấy mở cửa xe và lái xe đưa cô ấy về nhà vào buổi tối. Anh ấy không phải hoàng tử, cũng không phải là siêu nhân… Đơn giản anh ấy là một điểm tựa, và khiến cô ấy cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ cô đơn. Họ đã có một cái kết hạnh phúc vì anh ấy đã cầu hôn cô ấy. Và cô 'say Yes'".

Ngô Thanh Vân nhận lời cầu hôn của tình trẻ Huy Trần

Trước đây, Ngô Thanh Vân là người cuồng công việc, luôn bận rộn đến mức không có thời gian dành cho chính mình. Dù những nỗ lực đó mang đến cho cô thành công trong sự nghiệp, nhưng Ngô Thanh Vân luôn khát khao hạnh phúc và chính Huy Trần đã mang đến cho cô cuộc sống nhiều sắc màu, cảm xúc hơn: "Một người phụ nữ, tưởng chừng như đã bị công việc cuốn đi. Phần lớn thời gian cô ấy không dành cho mình mà chỉ vùi đầu vào công việc, vốn dĩ nó cứ dồn dập đến với nhau. Hành trình của cô ấy tìm kiếm sự thành công trong sự nghiệp, tìm kiếm niềm vui trong công việc mà cô ấy say mê… Thành quả cô ấy có được phần nào là món quà của thượng đế đã trao cho bởi sự chăm chỉ và nỗ lực ấy.

Thế nhưng, dường như cô ấy vẫn thiếu, vẫn chưa thực sự là người hạnh phúc. Có những lúc ngoài công việc, đối diện với bốn bức tường… cô ấy cũng ao ước những hạnh phúc giản đơn như bao người phụ nữ khác trên đời. Cô đã từng hứa với người cha nuôi đáng kính một ngày nào đó ông sẽ đưa cô vào lễ đường làm lễ cưới, trao cô tận tay một chàng trai nào đó xứng đáng người con gái mà ông đã chăm sóc từ tấm bé. Nay cha cô đã ở trên thiên đàng, và cô vẫn nợ ông lời hứa đó".

Trong khi đó, Huy Trần cũng chia sẻ hình ảnh cầu hôn thành công Ngô Thanh Vân lên trang cá nhân cùng lời chia sẻ ngọt ngào bằng tiếng Anh. Nội dung tạm dịch như sau: "Cũng giống như một ván cờ vua, một vị vua không là gì nếu không có nữ hoàng của mình. Anh đã lang thang, lạc lõng trên đường đời - cho đến khi tìm thấy em. Mỗi ngày em đều giúp anh có động lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và vì em, anh cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu.

Em là người mà anh có thể tin tưởng, là người anh tin tưởng và là người anh muốn dành phần đời còn lại của mình. Anh hứa sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có. Anh yêu em, nhiều hơn những gì có thể nói. Em sẽ cưới anh chứ?"

Huy Trần và Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc đời thường lên trang cá nhân

Trước tin vui của cặp đôi, dàn nghệ sĩ như Tóc Tiên, Pha Lê, Thanh Thảo... đã gửi lời chúc mừng: "Ôi tin vui, chúc mừng chị đã có một cái kết hạnh phúc", diễn viên Thùy Anh để lại bình luận. Trong khi đó, ca sĩ Jun Phạm - người em thân thiết của Ngô Thanh Vân không giấu được hạnh phúc: "Má ơi mừng quá. Có người rước bà chị tôi rồi".

Ngô Thanh Vân và Huy Trần vướng tin đồn hẹn hò từ cuối năm 2020 khi liên tục bị "soi" hình ảnh đi du lịch chung, diện đồ đôi. Sau thời gian úp mở, Ngô Thanh chính thức công khai mối quan hệ với bạn trai kém 11 tuổi vào tháng 9/2021. Từ đó, chuyện tình cảm của cặp đôi luôn là đề tài được người hâm mộ quan tâm.

Qua những chia sẻ của Ngô Thanh Vân, có thể thấy diễn viên “Hai Phượng” rất hạnh phúc và được bạn trai kém tuổi chăm sóc chu đáo. Dù chênh nhau khá nhiều tuổi nhưng cặp đôi vẫn được nhận xét tương xứng về ngoại hình. Không những vậy, cả hai còn rất hợp nhau trong tính cách, cuộc sống thường ngày.

Trong dịp sinh nhật Huy Trần, Ngô Thanh Vân đăng tải bức hình của cả hai kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào: “Happy Birthday the one only” (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật chàng trai chỉ một và duy nhất). Thậm chí, CEO Huy Trần còn từng hé lộ đã về ra mắt gia đình Ngô Thanh Vân.

