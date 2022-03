Công an TP.HCM trả lời ca sĩ Vy Oanh về kết quả tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thông báo tới ca sĩ Vy Oanh kết quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Sáng 27.3, Vy Oanh cho biết cô được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mời lên nhận kết quả giải quyết tin báo tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, ngụ quận 1, TP.HCM).

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 190 – 01, Quyết định khởi tố bị can 300 – 50 vào ngày 24.3.2022 đối với bị can Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 bộ Luật Hình sự.

Trước đó, ca sĩ Vy Oanh tố giác tội phạm với nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube) để nhiều lần tổ chức livestream (phát trực tiếp) qua mạng Internet thực hiện hành vi vu khống làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân. Vy Oanh yêu cầu khởi tố vụ án đối với bà Nguyễn Phương Hằng với các tội danh “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cụ thể, trong 7 buổi livestream từ ngày 16.5 đến 9.10.2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, suy đoán vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống ca sĩ Vy Oanh với loạt từ ngữ khiếm nhã như “đẻ thuê”, “làm bé”, “giật chồng”…

Vy Oanh chia sẻ bản thân cảm thấy vui mừng và may mắn khi cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn của cô. Nữ ca sĩ tâm sự, cô đã phải chiến đấu sau một thời gian dài để đòi lại sự trong sạch cũng như cuộc sống bình yên của gia đình, các con.

Là một người mẹ, Vy Oanh cảm thấy đau lòng khi gia đình và các con bị ảnh hưởng, xúc phạm. Giọng ca “Đồng xanh” cũng cảnh cáo những người vẫn cố tình tiếp tục bôi nhọ, bất chấp kết quả của cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 24.3, bà Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

“Tôi vẫn tin rằng chính sẽ thắng tà, pháp luật không đứng về kẻ ác, quyết kiên nhẫn chờ ngày bà Hằng và những kẻ đồng phạm trả giá cho tội lỗi của mình”, ca sĩ Vy Oanh chia sẻ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt để phục vụ điều tra.

