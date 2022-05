Mỹ nhân đẹp nhất thế giới từng bị tẩy chay vì nhan sắc, cuộc sống hiện tại gây bất ngờ

Mỹ nhân 2 lần được bình chọn là người đẹp nhất thế giới lại từng lận đận vì sắc đẹp bị tẩy chay

Nana (tên thật là Im Jin Ah) sinh năm 1991 và gia nhập nhóm After School vào năm 2009. Trước khi trở thành ca sĩ thần tượng, Nana từng giành giải từ cuộc thi Asia Pacific Super Model Contest 2009. Cô còn nổi tiếng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dáng người thanh thoát, đường nét hài hòa, đặc biệt là đôi chân dài thon gọn.

Trước khi debut với vai trò thành viên nhóm nhạc After School, cô đã từng đóng phim, tuy nhiên chỉ là một vai cameo ít đất diễn vào năm 2006. Đến năm 2015, nữ ca sĩ mới chính thức debut với vai trò diễn viên khi góp mặt trong phần hai của bộ phim Go Lala Go, do Trung Quốc sản xuất. Cô khiến khán giả kinh ngạc với biểu cảm linh hoạt cùng khả năng nhập vai rất tốt. The Good Wife là một trong số những tác phẩm đầu tiên giúp cô chứng minh được thực lực của mình. Một loạt tác phẩm hành động như: Kill It, Justice, The Swindlers,... đều mang đến những màn thể hiện ấn tượng của cô.

Bên cạnh đó, Nana là thần tượng sở hữu lượng fan đông đảo nhất. Trong nhiều năm liền, cô luôn lọt trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler - trang phê bình điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Nana cũng là mỹ nhân Hàn đầu tiên giữ được vị trí số 1 của BXH này trong 2 năm liền, vượt qua cả những cái tên như: Emma Watson, Gal Gadot, Camilla Belle.

Dù vậy, Nana vẫn vướng phải những ý kiến chỉ trích tại Hàn Quốc. Xinh đẹp, tài năng lại được khán giả quốc tế công nhận nhưng thực tế ở Hàn Quốc, người đẹp gặp không ít trở ngại, cô còn từng bị tẩy chay vì nhan sắc của mình. Knet có thời điểm tấn công mỹ nhân này và cho rằng nhan sắc của cô hết sức bình thường, rằng cô bỏ tiền để mua bảng xếp hạng. Trong bài phỏng vấn với Newsen, Nana thừa nhận nhiều lần cô đã bật khóc khi đọc bình luận tiêu cực về mình trên mạng xã hội. Chưa kể nhiều người còn tìm kiếm lại ảnh thời đi học của cô, so sánh với hiện tại và cho rằng nữ diễn viên đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Hiện tại, Nana đã ngừng sự nghiệp ca hát, chuyển sang làm diễn viên. Cô được khán giả công nhận là diễn viên thực lực và ngày càng tiến bộ qua từng tác phẩm. Khi tham gia phim The Good Wife (2016), theo khán giả xứ kim chi, dù phải đóng cặp với ảnh hậu Jeon Do Yeon nhưng Nana không hề tỏ ra lép vế cả về khả năng nhập vai hay đài từ, biểu cảm.

Ngoài ra, Nana còn là người mẫu quảng cáo của các thương hiệu nổi tiếng. Người đẹp còn có bằng chứng nhận chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp và là thành viên của Hiệp hội Nghệ sĩ trang điểm Quốc tế.

Ngoại hình của Nana không có nhiều thay đổi. Người hâm mộ cho rằng cô thậm chí ngày càng trẻ trung, năng động hơn cả thời điểm mới đôi mươi. Ở tuổi 30, cô theo đuổi phong cách kín đáo, thanh lịch giúp ngoại hình trẻ trung, năng động hơn. Gu thời trang sang chảnh, thời thượng của Nana cũng nhận được nhiều lời tán thưởng từ dân mạng.

