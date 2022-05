Vì "vua đông trùng hạ thảo", người đẹp nổi tiếng có tài trong showbiz thất nghiệp nằm nhà

Thứ Ba, ngày 17/05/2022 15:31 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nữ diễn viên Lý Giai Tâm khiến không ít người tiếc nuối vì sự nghiệp tụt dốc nguyên nhân xuất phát từ người tình tỷ phú.

Mới đây, báo chí Hong Kong vừa đăng tải bài viết mới nhất về Hoa đán TVB Lý Giai Tâm. Theo đó, tài nữ Hong Kong đang gặp khó khăn về kinh tế. Được biết, cô vừa từ chối tham gia dự án "The Occupant" - tác phẩm có nội dung về chuyện tình giữa người và ma. Trước đó, có thông tin vai diễn trong phim này được viết để dành cho Lý Giai Tâm.

Hoa đán TVB Lý Giai Tâm thời gian này nằm nhà vì từ chối dự án mới

Trước ngày ghi hình, Lý Giai Tâm đã xin rút khỏi dự án vì vấn đề sức khỏe. Cô cho biết bản thân không thể đảm đương nổi quá trình quay phim dài. Việc Lý Giai Tâm bỏ dự án khiến cho đoàn làm phim phải dời lịch quay và ảnh hưởng khá nhiều về kinh tế. Trang On cho biết Cung Gia Hân đã được mời là thay thế cho Lý Giai Tâm để vào vai nữ chính.

Cung Gia Hân là người thay thế vị trí của Lý Giai Tâm

Được biết, đây là lần thứ 2 đài TVB chịu ảnh hưởng kinh tế vì Lý Giai Tâm trong năm nay. Trước đó, nhà đài từng mất hợp đồng quảng cáo lên đến hàng chục triệu HKD. Lý do là vì mối quan hệ mập mờ giữa Lý Giai Tâm và tỷ phú Trần Ân Đức.

Có thông tin Lý Giai Tâm vì tình mà bị đài TVB cấm cản

Cụ thể, Trần Ân Đức đã nảy sinh bất hòa với TVB vì nhà đài cấm Lý Giai Tâm tham gia tham gia các hoạt động thương mại do ông tổ chức để giữ gìn hình ảnh. Chuyện này khiến "vua đông trùng hạ thảo" Hong Kong tức giận. Đó cũng chính là lý do mà Lý Giai Tâm ở giữa mà chịu nhiều tổn thất về mặt kinh tế. Cô thất nghiệp nằm nhà do không có dự án mới.

Vì Lý Giai Tâm, tỷ phú Trần Ân Đức bất hòa với đài TVB

Sinh năm 1982, Lý Giai Tâm hiện tại đang là Hoa đán hàng đầu của TVB. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là người dẫn chương trình. Sau đó, Lý Giai Tâm ký hợp đồng với đài TVB để phát triển diễn xuất. Cô được đánh giá cao vì khả năng nhập vai khá tốt.

Lý Giai Tâm từng là Hoa đán của đài TVB

Lý Giai Tâm từng mang về cho mình giải Thị hậu cho vai nữ chính phim "Chuyện bốn chàng luật sư". Cô cũng từng được ghi danh ở hạng mục Nữ nhân vật được yêu thích nhất tại lễ trao giải thường niên. Tuy nhiên, từ sau khi dính ồn ào với "vua đông trùng hạ thảo", sự nghiệp của Lý Giai Tâm bắt đầu xuống dốc.

Lý Giai Tâm ghi dấu tên tuổi của mình với nhiều tác phẩm hay trước khi dính tới bê bối với người tình tỷ phú

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vi-vua-dong-trung-ha-thao-nguoi-dep-noi-tieng-co-tai-trong-sho...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vi-vua-dong-trung-ha-thao-nguoi-dep-noi-tieng-co-tai-trong-showbiz-that-nghiep-nam-nha-172220517092318026.htm