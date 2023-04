Mỹ nam gây sốc với ngoại hình xuề xoà, có người "đốt" 500 triệu USD chỉ trong 10 năm

Leonardo Dicaprio

Hơn 30 năm làm nghệ thuật, Leonardo DiCaprio vẫn duy trì được danh tiếng và sức hút trên màn ảnh. Sao nam bắt đầu tham gia các quảng cáo truyền hình và có cơ hội trong seri Romper Room (1980).

Tên tuổi của Leonardo DiCaprio bắt đầu đi lên đỉnh cao khi anh đóng nam chính bộ phim Romeo & Juliet (1996). Gương mặt không góc chết và đôi mắt biết nói cùng hình tượng chàng Romeo si tình, lãng mạn và ngọt ngào khiến bao cô nàng si mê.

Chỉ một năm sau đó, sao nam 7X đã có màn "lột xác" với hình tượng phong trần, lãng tử trong siêu phẩm Titanic do James Cameron đạo diễn. Bộ phim đã đưa cặp sao chính vụt sáng thành sao hạng A.

Anh từng được đề cử 5 lần cho giải Oscar và 10 lần được đề cử giải Quả Cầu Vàng. Anh cũng từng được đề cử những giải thưởng lớn khác như: Satellite Awards, Screen Actors Guild và BATA,... Tài tử cũng là một nhà hoạt động bảo vệ môi trường rất tích cực.

Nam diễn viên Hollywood là một trong những ngôi sao được trả cát-xê cao nhất thế giới và khối tài sản của Leonardo ước chừng đã lên tới gần 300 triệu USD.

Hẹn hò với nhiều người nổi tiếng nhưng Leonardo Dicaprio vẫn chưa kết hôn. Khác với nhiều tài tử, Leonardo Dicaprio lựa chọn cho mình cuộc sống khá hưởng thụ và thoải mái với bản thân. Không ít lần fan hâm mộ bày tỏ sự thất vọng trước vẻ ngoài có phần xuề xoà cùng "chiếc bụng bia" của nam tài tử đình đám một thời.

Brad Pitt

Mặc dù sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm nhưng mãi đến khi 26 tuổi Brad Pitt mới thật sự nổi tiếng nhờ vai diễn trong Thelma & Louise. Từ đó, Brad Pitt lần lượt nhận vai chính trong A River Runs Through It, Interview With The Vampire, Legends of the Fall...

Brad Pitt sở hữu khuôn mặt hoàn hảo cùng body và chiều cao lý tưởng. Vì thế, mỗi khi lên đồ, Brad Pitt đều khiến mọi người phải trầm trồ vì vóc dáng của mình.

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Brad Pitt ở thời điểm hiện tại vẫn là quý ông độc thân. Từ ngày cùng vợ tranh chấp quyền nuôi con trước tòa, anh hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Nam diễn viên hiện tập trung đóng phim. Gần đây, anh được ghi lại hình ảnh diện trang phục đơn giản đến trường quay Babylon cùng Margot Robbie và Tobey Maguire.

Ở tuổi U60, Brad Pitt vẫn sở hữu ngoại hình vô cùng hoàn hảo. Tuy nhiên, dấu vết thời gian cũng đã hiện hữu trên khuôn nhưng vẫn không phá được những nét đẹp năm nào.

Johnny Deep

Johnny Deep mang vẻ đẹp rất lãng tử, bụi bặm. Truyền thông khi ấy cho rằng Johnny Deep mang nét đẹp khác biệt hoàn toàn với hình ảnh của Brad Pitt hay Leonardo DiCaprio.

Johnny Depp vươn lên thành siêu sao toàn cầu nhờ thành công vang dội của loạt phim Cướp biển vùng Caribbean. Sau khi tham gia 5 phần của tác phẩm, tài tử thu về 300 triệu USD. Ngoài ra, nam diễn viên được trả 68 triệu USD khi đóng vai Mad Hatter trong Alice in Wonderland.

Theo Telegraph, vào năm 2012, tài tử có tổng giá trị tài sản ròng lên đến 650 triệu USD, theo thống kê từ Forbes. Tới 2022, thống kê tài sản của Depp chỉ còn 150 triệu USD, nghĩa là trong 10 năm, anh tiêu xài hết 500 triệu USD.

Depp từng bỏ 75 triệu USD mua lại lâu đài ở miền Nam nước Pháp cùng những tòa biệt thự sang trọng tại Los Angeles (Mỹ), 18 triệu USD cho chiếc du thuyền sang trọng, 5,35 triệu USD để mua 3 hòn đảo tại Bahamas.

Ngoài bất động sản, nam diễn viên còn có 45 chiếc xe hơi đắt giá trong đó có Rolls Royce Silver Ghost 1960 và Chevrolet Corvette đời 1959.

Trong năm 2022, cả Depp và vợ cũ Heard đều kiện nhau vì tội phỉ báng, ai cũng cho rằng mình là người bị lạm dụng trước và trong cuộc hôn nhân kéo dài khoảng hai năm của họ. Sau một phiên tòa kéo dài sáu tuần với đầy những lời khai sinh động, bồi thẩm đoàn gồm bảy người đã ra phán quyết rằng Heard đã phỉ báng Depp và ngôi sao Cướp biển vùng Caribê được bồi thường 10,35 triệu USD từ vợ cũ.

Ở tuổi U60, Johnny Deep ngày nào vẫn sở hữu vẻ ngoài có phần bụi bặm cùng phong cách ăn vận đôi lúc hơi lập dị.

Tom Cruise

Tom Cruise - người đàn ông khiến hàng vạn cô gái say mê nhờ vẻ ngoài nam tính, làn da trắng cùng sống khuôn mặt điển trai. Nam diễn viên bước chân vào showbiz từ khi 19 tuổi.

Tom Cruise nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia vào bộ phim Top Gun và thành công loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi. Trong suốt nhiều năm, Tom Cruise thường xuyên lọt vào top 100 ngôi sao gợi cảm nhất trong lịch sử điện ảnh, top 50 người đàn ông quyến rũ nhất thế giới.

Tom Cruise là ngôi sao đầu tiên thu về mỗi phim hơn 100 triệu USD trong 5 bộ phim liên tiếp là: A Few Good Man, The Firm, Interview With The Vampire, Mission Impossible và Jerry Maguire.

Tom Cruise từng kết hôn 3 lần. Ở tuổi 60, anh vẫn giữ được thân hình khá phong độ và lịch lãm nhờ tập luyện thường xuyên. Tuy nhiên, cũng như bao người thời gian đã hằn lên trên khuôn mặt người đàn ông ấy có phần hơi phá nét vì lão hóa. Đôi lúc không đóng phim, Tom Cruise để lộ thân hình có phần tăng cân hơn trước.

