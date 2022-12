Sự thật sau ánh hào quang của sao Hollywood sở hữu khối tài sản 75 triệu USD

Selena Gomez

Khi Selena chào đời, mẹ cô chỉ mới 16 tuổi, còn bố là học sinh trung học. Ông bà Selena thường phải chăm sóc cháu để bố mẹ cô hoàn thành việc học tập. Gia đình cô lúc đó đã phải chật vật đối mặt với nhiều khó khăn tài chính. Khi Selena lên 5, bố mẹ cô đã ly hôn. Mẹ cô sau đó phải một mình nuôi nấng con gái với thu nhập ít ỏi.

Selena Gomez bắt đầu diễn xuất khi 7 tuổi và có được thành công nhờ show truyền hình Wizards of Waverly Place (từ 2007 đến 2012).

Với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và diễn xuất đầy tự nhiên, Selena Gomez nhanh chóng nổi tiếng và được ưu ái gọi là "công chúa Disney" nhờ thành công nhiều bộ phim nổi danh như: Phù Thuỷ Xứ Waverly, Monte Carlo, Câu Chuyện Lọ Lem, Ramona Và Beezus,...

Người đẹp còn thành công vượt trội trong vai trò ca sĩ và cũng có hàng loạt bản hit nổi tiếng toàn cầu: We Don't Talk Anymore, The Heart Wants What It Wants, Lose You To Love Me... Vị thế của Selena Gomez được khẳng định trong làng nhạc thế giới, đưa " công chúa Disney" đa tài lên hàng siêu sao.

Từ năm 19 tuổi, giọng ca Good for You đã kinh doanh bất động sản với căn nhà đầu tiên ở Thung lũng San Fernando, California. Cô mua nó với giá 2,2 triệu USD, và bán ra 3,5 triệu USD.

Ngoài ra, cô còn sở hữu nhà nhà ở Calabasas (3,7 triệu USD), Texas (2,7 triệu USD). Gần nhất vào năm 2020, tình cũ Justin Bieber chi 4,9 triệu USD tậu biệt thự rộng 11.000 mét vuông của ca sĩ Tom Petty. Gomez dọn về đây sống và tạm đóng cửa căn hộ 2,79 triệu USD ở Studio City.

Trong suốt gần 20 năm hoạt động ở showbiz, Selena Gomez có đến hàng chục vai diễn lớn nhỏ cùng 22 triệu album bán ra toàn cầu.Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng uy tín.

Tính đến năm 2021, ca sĩ Lose You To Love Me đang sở hữu 75 triệu USD. Khối tài sản của cô đang trên đà tăng nhanh.

Justin Bieber

Trước khi Justin Bieber thành công với sự nghiệp âm nhạc của Hollywood, anh cũng đã phải trải qua những năm tháng cơ cực thời ấu thơ. Nam ca sĩ từng sống trong một căn nhà nhỏ hẹp ẩm thấp đầy chuột và luôn thiếu thốn thức ăn. Anh thậm chí không có một căn phòng riêng, phải nằm ngủ trên ghế sô pha hàng đêm.

Justin theo học tại trường công giáo và bắt đầu bộc lộ được niềm đam mê âm nhạc. Mẹ anh đã quay lại những bài biểu diễn và tải lên YouTube. Các clip này đã gây chú ý với giám đốc công ty So So Def Recordings nổi tiếng, ông Scooter Braun. Justin ngay sau đó đã được ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ độc quyền.

Với chất giọng đặc biệt và tư duy âm nhạc mới lạ, Justin luôn duy trì được sức nóng và vị thế của mình trong làng nhạc. Tuy nhiên từng có một khoảng thời gian, hình ảnh nam ca sĩ bị tẩy chay ở mọi hoạt động giải trí vì những ồn ào xoay quanh đời tư cá nhân. Trong đó có mối quan hệ tình cảm của Justin và ngôi sao Disney, Selena Gomez.

Nhìn lại thời niên thiếu nổi loạn, Bieber đã nhiều lần nhận lỗi sai về mình khi từng có cách hành xử kiêu ngạo. Anh có những trải nghiệm của sự trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Bieber từng chia sẻ với tạp chí WWD rằng: "Trước tuổi 25-26, tôi muốn mình kết hôn và bắt đầu chuẩn bị cho một gia đình". Hiện tại, anh đang sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến hơn 65 triệu USD.

Angelina Jolie

Angelina Jolie được biết đến là một trong những người đẹp sở hữu nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ nhất ở Hollywood. Cô mang vẻ đẹp pha trộn nhiều dòng máu Đức, CH Séc, Hà Lan, Ấn Độ và Mỹ.

Ít ai biết tuổi thơ cô đã trải qua tuổi niên thiếu đầy khổ cực. Khi mới lên 3, Angie đã phải sống trong sự đày đọa của mẹ ruột vì bà đã đổ hết tội lỗi của người chồng phản bội lên đứa con gái, chỉ vì Angie và cha giống nhau như đúc. Từ đó về sau, mối quan hệ giữa cha, mẹ và cô rạn vỡ. Năm 14 tuổi, Angelina trở nên hoang dã với lối sống phóng túng và nghiệm ma túy nặng. Cô sa đà vào những mối quan hệ tình cảm phóng túng với cả nam và nữ.

Trước khi bắt đầu mối quan hệ với Brad Pitt, Angelina Jolie đã có 2 đời chồng. Cả hai cuộc hôn nhân đều đổ vỡ khiến Angelina lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần và phải điều trị tâm lý tại Viện Thần Kinh của trung tâm Y Tế UCLA. Thậm chí cô còn thuê sát thủ để thủ tiêu chính mình, nhưng người sát thủ ấy đã từ chối và khuyên cô suy nghĩ lại.

Giờ đây, cô đã thay đổi, vì những đứa con của mình mà sống tốt và trở thành tấm gương tốt. Cô không chỉ là ngôi sao nổi tiếng của Hollywood đã giành giải thưởng Oscar. Cô trở thành đại sứ nhân quyền đầy năng nổ của Liên hợp quốc.

Angelina Jolie tài trợ cho các trại tị nạn, hỗ trợ và bảo tồn cộng đồng, giúp đỡ trẻ em. Không chỉ quyên góp, ủng hộ, Angelina Jolie còn đến tận nơi, tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng. Nữ diễn viên đã nhận được vô số giải thưởng về các hoạt động nhân đạo của mình. Angelina Jolie còn là đại sứ của nhiều quỹ từ thiện lớn trên thế giới, phải kể đến như UNHCR, UNICEF,...

Ed Sheeran

Liệu có mấy ai biết rằng hit maker Ed Sheeran từng sống một cuộc đời vô gia cư, nhà ga tàu điện ngầm hay ống sưởi bên ngoài khuôn viên điện Buckingham? Anh đã ngủ ở những nơi đó trong vòng 2 năm. Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ rằng chính ngoại hình mập mạp, gu ăn mặc luộm thuộm và mái tóc đỏ khiến anh thường bị bắt nạt.

Khi đó, Ed Sheeran thường biểu diễn tại quán bar, họ không trả tiền cho anh nhưng cho anh uống bia thỏa thích. Danh ca Elton John đã tìm đến anh và thay đổi cuộc đời của Ed. Nam ca sĩ có tên trong danh sách 100 người nổi tiếng kiếm tiền nhiều nhất năm 2019 của tạp chí Forbes. Đặc biệt ca khúc Shape of You của Ed Sheeran đạt hơn 3,6 tỉ lượt xem, là đĩa đơn bán chạy nhất của nam ca sĩ với tổng doanh thu 5,9 triệu USD.

Nam ca sĩ tiếp tục mua đất xung quanh nhà để mở rộng thành trang trại và tận hưởng. Năm 2019, anh tuyên bố tạm dừng ca hát trong vài năm để dành nhiều thời gian hơn cho vợ.