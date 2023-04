Mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên: Phải xa con gái vì hoàn cảnh quá nghèo, tuổi trung niên giữ nhan sắc mặn mà

Mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên và tin đồn bỏ rơi con gái

Mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên, bà Gấm mới đây đã phải lên tiếng vì những ồn ào xoay quanh chuyện "bỏ rơi" con gái. Trong bài viết trên trang cá nhân của mình, bà lên tiếng phủ nhận chuyện bị đồn đại đã bỏ rơi con gái, để hoa hậu cho nhà nội nuôi. Bà Gấm cho biết, sau khi ly hôn, bà có cuộc sống khó khăn, từ công việc đến tiền bạc vì không có giấy tờ tùy thân, nhiều lần ngủ ngoài ghế đá công viên Hoàng Văn Thụ. Trong hoàn cảnh đó, bà không thể nhẫn tâm đem con gái theo để bé chịu khổ cùng mình vì khi đó Thùy Tiên mới chỉ 4 tuổi.

"Dù biết nói ra sẽ ảnh hưởng tới một số người, tôi vẫn nói ra tỉ mỉ. Tôi không có tiền, không có nhà, người thân. Tôi không xin được việc vì không có tiền về quê làm giấy tờ tùy thân. Thử đặt bản thân vào lúc đó thì các bạn có dẫn con theo không? Tôi để con mình lại vì nhà nội lúc đó giàu có", bà Gấm kể.

Trước đó, trong một đoạn clip do Ban Tổ chức Miss Grand Việt Nam làm để tái hiện chặng đường của cô từ bé đến trưởng thành cho đến khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình thế giới, mẹ ruột Thùy Tiên cũng tâm sự rằng: "Cuối tuần, tôi lại về chở Thùy Tiên đi ăn, món con thích khi đó là trà sữa, gà chiên. Mỗi lần chở Tiên về lại, Tiên không muốn về, kêu con muốn đi theo mẹ.Tiên khóc, lúc đó tôi cũng khóc theo, an ủi con, con về với ba nhé, mai mốt mẹ có nhà, mẹ đón con về ở với mẹ. Tiên nói, con không cần nhà, con muốn đi theo mẹ. Tôi bảo, đi với mẹ khổ lắm, mẹ ăn cơm với rau. Tiên lại nói, con muốn ăn cơm rau với mẹ. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi biết Tiên không thích ăn rau".

Trả lời Dân trí, Hoa hậu Thủy Tiên cũng mong muốn mọi người đừng bàn luận quá nhiều về gia đình cô. "Sau khi tôi đăng quang, có rất nhiều điều tiếng không hay về gia đình tôi. Tôi mong rằng sau lời phát biểu này, mọi người hãy có cái nhìn bao dung hơn. Đến bây giờ tôi vẫn có mối quan hệ rất tốt với gia đình mình. Mong mọi người đừng nghĩ sâu xa nữa", Thùy Tiên nói.

Mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên: Giữ nhan sắc mặn mà tuổi trung niên

Mẹ ruột Hoa hậu Thùy Tiên ở tuổi U50 vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, dịu dàng của người miền Trung. Trong cuộc sống, chị luôn thể hiện sự vui vẻ và lạc quan với cuộc sống.

Khi tâm sự về việc con gái theo đuổi con đường nghệ thuật, chị Gấm nói: "Tôi rất là thoải mái, đặc biệt là những chuyện riêng tư hay quyết định của con gái. Tôi không can thiệp và ngăn cản. Quan trọng là Tiên thích và đam mê là được. Tất cả những chuyện trong cuộc đời, muốn bứt phá phải gặp trở ngại, không như mình mong đợi nên có cái gì đó xảy ra thì cũng coi như là thuyền to thì sóng cả cho nên mình đã quyết định thì phải chấp nhận khó khăn xảy ra. Tôi cũng khuyên con gái vậy thôi chứ không ngăn cản".

Dù con là người thành công trong nghề nhưng chị Gấm vẫn chỉ muốn con được bình an. Chị nói: "Tôi chỉ mong Tiên có cuộc sống bình an, hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống thôi. Bản thân tôi chỉ mong Tiên là một người bình thường, chứ không mong Tiên sẽ trở thành cái gì to lớn cả, vì trong cuộc sống, điều gì càng cao sẽ càng áp lực. Cho nên tôi không muốn Tiên bị đặt nặng điều đó".

Hiện tại, Thùy Tiên và mẹ đã có những khoảng thời gian bù đắp cho nhau sau nhiều tháng ngày xa cách.

