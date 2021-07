Mắc Covid-19, nghệ sĩ Kim Phượng qua đời ở tuổi 66

Chủ Nhật, ngày 25/07/2021 15:51 PM (GMT+7)

NSƯT Thoại Mỹ cho biết nghệ sĩ Kim Phượng – thành viên của đại gia đình cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, mất do virus SARS-CoV-2, để lại nhiều thương tiếc cho nghệ sĩ đồng nghiệp và khán giả. Năm nay bà 66 tuổi.

NS Kim Phượng

NSƯT Thoại Mỹ cho biết chiều 24-7, sau nhiều ngày sốt nhẹ, ho, nghệ sĩ Kim Phượng cảm thấy khó thở và người nhà đã liên hệ với Viện Điều dưỡng (quận 8 – TP HCM) đưa vào bệnh viện. "Các bác sĩ chuyên khoa đã xét nghiệm, cho biết kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bà được lắp máy trợ thở nhưng đến sáng 25-7 thì sức khỏe nguy kịch, do bà có nhiều bệnh nền: Huyết áp, tim mạch, tiểu đường… Con gái của bà đã báo tin bà qua đời lúc 12 giờ 50 phút" – NSƯT Thoại Mỹ nói.

Nghệ sĩ Kim Phượng là thành viên trụ cột của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, bà từng học qua diễn xuất của các nghệ sĩ tài danh, trong đó có thầy NSND Đinh Bằng Phi, NSND Thành Tôn, NSND Năm Đồ... truyền nghề. Bà đến với nghề từ một diễn viên múa với nghệ danh Ngọc Hoa. Bà kết hôn với ông Tám Anh – chuyên viên nhắc tuồng và chủ nhiệm các hãng phim video cải lương nổi tiếng.

Bà có nhiều vai diễn trên sân khấu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, cùng với các chị ruột là: NS Bạch Mai, Phượng Nga và em gái là NS Bạch Lan, trở thành 4 cô đào duyên dáng, tài năng của thương hiệu Huỳnh Long.

NS Phượng Nga, Bạch Mai, Kim Phượng và Bạch Lan

Sau 1975, bà chuyển sang làm nghề chế tác phục trang từ sự truyền nghề của bà Hai Cố Đô – một chuyên gia lão luyện từ Pháp về nước làm nghề này. Khi bà Hai Cố Đô lớn tuổi đã trao hết dây chuyền sản xuất, công nghệ làm phục trang cho NS Kim Phượng. Bà trở thành một chuyên gia cung cấp phục trang, đạo cụ, mũ mão cho các đoàn hát và hãng phim video cải lương khi họ cần thực hiện các tác phẩm cổ trang. Bộ phim "Ngọn lửa Thăng Long" của đạo diễn NSND Lý Huỳnh là do bà thiết kế phục trang. Ngoài ra, các tác phẩm sân khấu tuồng cổ vang bóng một thời của đoàn cải lương Huỳnh Long đều do bà thiết kế như: "Anh hùng bán than", "Tình sử A Nàng", "Xuân về trên đỉnh Mã Phi", "Xử án Phi Giao", "Thập tứ nữ anh hào"…

NS Bo Bo Hoàng, Bảo Ly, Kim Phượng là những chuyên viên thiết kế phục trang, chế tạo mũ mão cho các đoàn hát và đoàn phim, vừa được HTV thực hiện chương trình vinh danh "Người nghệ sĩ làm đẹp cho sân khấu"

Vừa qua, HTV đã thực hiện chương trình vinh danh các nghệ sĩ làm nghề phục trang, trong đó có nhắc đến bà với bề dày thành tích đạt được từ việc nghiên cứu cho đến chế tạo các đạo cụ, mão mũ và thiết kế trang phục với trình độ thẩm mỹ tiên tiến. "Điều đáng quý ở nghệ sĩ Kim Phượng chính là nhiệt tình, luôn tìm tòi cái mới để chế tác những bộ phục trang đẹp. Bà là người nghệ sĩ âm thầm đứng sau lưng ánh hào quang của giới nghệ sĩ chúng tôi" – NSND Ngọc Giàu tâm sự.

NS Kim Phượng

