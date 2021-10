Lý do NS Hồng Vân đột ngột rời "Bạn muốn hẹn hò"

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 08:30 AM (GMT+7)

Lý do nữ nghệ sĩ dừng dẫn chương trình hẹn hò "lập kỷ lục VN" được đưa ra, phản bác lại tin đồn thất thiệt.

NSND Hồng Vân cùng với MC Quyền Linh tạo thành cặp MC ăn ý trong chương trình Bạn muốn hẹn hò. Sau 2 năm gắn bó, nữ nghệ sĩ làm “bà mối” cho các cặp đôi đã chiếm được cảm tình của khán giả nhờ tài ăn nói duyên dáng, khéo léo mà không kém phần thú vị, gần gũi.

NSND Hồng Vân và MC Quyền Linh kết hợp ăn ý khi làm "ông mai, bà mối"

Tiếc rằng nữ nghệ sĩ sẽ tạm dừng công việc dẫn chương trình này vào đầu tháng 11. Người thay thế là nữ diễn viên Ngọc Lan. Lý do nghệ sĩ Hồng Vân rời Bạn muốn hẹn hò xuất phát từ công việc gia đình. Dự kiến của nghệ sĩ trong thời gian tới sẽ sang Mỹ để chăm cháu ngoại, con gái lớn của nghệ sĩ Hồng Vân hiện sắp sinh em bé.

Nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối khi thiếu vắng NS Hồng Vân, một số khác hy vọng Ngọc Lan sẽ đảm nhiệm tốt vị trí thay thế.

Trước đó, khi nói về lý do nhận lời tham gia làm MC cùng Quyền Linh, nữ nghệ sĩ đã chia sẻ: "Khi nhận được lời mời tham gia chương trình này, Vân thật sự rất mừng. Lý do Vân muốn tham gia chương trình này rất đơn giản. Là khi Vân làm chương trình Vợ chồng son, lắng nghe nhiều câu chuyện của các cặp đôi hạnh phúc có, đứng trước bờ vực đổ vỡ có, Vân thấy khoảng thời gian đầu yêu nhau rất quan trọng, quyết định cả cho hành trình hôn nhân dài về sau. Đó là lý do Vân rất hồi hộp khi được trở thành cầu nối, chứng kiến những rung động đầu tiên của các cặp đôi tại Bạn muốn hẹn hò".

Năm ngoái, khi nữ nghệ sĩ dẫn chương trình cùng Quyền Linh, "Bạn muốn hẹn hò" đã lập kỷ lục là show hẹn hò đầu tiên của Việt Nam đạt nút vàng YouTube.

Thời điểm đầu khi nghệ sĩ Hồng Vân dẫn chương trình, cô từng bị so sánh với 2 MC trước đó là Cát Tường và Nam Thư. Dù vậy cô không chạnh lòng bởi quan niệm mỗi người ở một độ tuổi khác nhau sẽ có cách dẫn và nhìn nhận vấn đề khác nhau.

"Ban đầu, khi nhận lời chương trình Vân cũng hồi hộp lắm, vì khác với Vợ chồng son, chương trình này cần trẻ trung hơn, vui vẻ hơn, Vân sợ mình không hợp. Nhưng rất may là Vân đu đeo theo Quyền Linh, ảnh đưa đường dẫn lối thì Vân cứ bám theo thôi. Hy vọng sẽ kết nối được cho những mảnh ghép, các bạn sẽ tìm được một nửa của nhau", nữ nghệ sĩ từng chia sẻ.

Về lý do nghệ sĩ Hồng Vân tạm dừng dẫn chương trình Bạn muốn hẹn hò xuất phát từ công việc gia đình đã làm rõ luôn tin đồn sai sự thật về việc cô bị “cấm sóng”. Trước đó trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đã chia sẻ về một ứng dụng chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều khán giả lại tỏ ra nghi ngờ nữ nghệ sĩ nhận quảng cáo sản phẩm kém chất lượng. Ngay lập tức, nghệ sĩ Hồng Vân đã lên tiếng giải thích ứng dụng này thuộc một dự án cộng đồng của Bộ Y tế, cô chỉ chia sẻ lại và không phải quảng cáo. Bên cạnh việc nhiều người cùng ý kiến với Hồng Vân, một số ý kiến trái chiều nổ ra, trong đó có cư dân mạng để lại bình luận đề nghị Sở Văn hóa Thông tin TP.HCM cấm sóng nghệ sĩ Hồng Vân vĩnh viễn. Ngay lập tức, cô đã để lại bình luận phản bác: “Vân không biết mình làm gì sai để bị cấm sóng ạ”. Sự việc khiến nữ nghệ sĩ bị tung tin đồn bị chương trình Bạn muốn hẹn hò cắt đứt hợp đồng, gây hoang mang cho người hâm mộ.

Một cư dân mạng bình luận tiêu cực yêu cầu "cấm sóng" khiến nghệ sĩ Hồng Vân phải lên tiếng

Tiếp đó, trang Fanpage của nữ nghệ sĩ với hơn 1,5 triệu người theo dõi bất ngờ đổi tên từ "NSND Hồng Vân" thành "Nghệ sĩ Hồng Vân" khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc. “Do bên chúng tôi gộp trang cá nhân với Fanpage nên Facebook họ nhạy cảm, không cấp tích xanh cho ai đặt tên theo danh hiệu, ví dụ như danh thủ, NSND… Đây là chính sách mới của Facebook”, đại diện nữ nghệ sĩ lên tiếng nói rõ lý do.

