Nam nhạc sĩ thu nhập hàng chục tỷ bị chỉ trích vì hành động nhạy cảm

Thứ Năm, ngày 28/10/2021 14:20 PM (GMT+7)

Nam nhạc sĩ đã lên tiếng khi scandal nổ ra, vụ việc gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh.

Câu chuyện về cách thể hiện tình cảm giữa cha và con được đưa ra tranh luận trên mạng xã hội Thái Lan, xuất phát từ scandal của nhạc sĩ nổi tiếng nhất nhì xứ Chùa Vàng - Jakkawal Saothongyuttitum vào ngày 27/10.

Jakkawal Saothongyuttitum bị chỉ trích vì hành động không phù hợp với con gái

Mới đây, dư luận Thái Lan bùng nổ chỉ trích đối với hành động nhạy cảm, vượt qua ranh giới khi vị nhạc sĩ này ôm ấp con gái ruột 9 tuổi. Clip do nam nhạc sĩ này đăng tải lên trang cá nhân gây tranh cãi lớn. Một số người cho rằng dù là cha con nhưng Jakkawal không nên có những hành động không phù hợp, hết sức nhạy cảm.

Thái độ của bà xã nhạc sĩ này cũng rất bất ngờ và sốc khi thấy những hình ảnh, clip về chồng và con gái được đăng trên mạng lại khiến công chúng phẫn nộ. Cô cho biết những clip đều do chính chồng cô quay lại. Cô cũng nói rõ trong một clip vì thang máy đã mở nhưng con gái không chịu vào nên chồng cô mới có hành động nhạy cảm để giục con gái vào.

Jakkawal giục con gái vào trong thang máy nhưng hành động nhạy cảm

Trong một động thái mới nhất trên Instagram, vị nhạc sĩ cuối cùng đã lên tiếng. Trong bức thư dài được đăng tải, Jakkawal cho biết anh sẽ xóa toàn bộ clip tự quay gây tranh cãi trong thời gian này. Anh hứa sẽ cẩn thận hơn trong việc bày tỏ tình cảm với con gái.

Vị nhạc sĩ đình đám Thái Lan cũng cho biết thêm: “Những gì tôi đã làm là sai, thậm chí nó còn trở thành vấn đề gây tranh cãi. Tôi nghĩ đây là bài học cho các gia đình về cách thể hiện tình cảm với con cái theo một cách không phù hợp”.

Nam nhạc sĩ lên tiếng xin lỗi và đưa ra lời hứa sẽ thay đổi.

Dù đã lên tiếng xin lỗi và hứa sửa sai nhưng nhạc sĩ này vẫn bị nhiều bình luận chỉ trích. Trang MGR Online cho rằng con gái của nhạc sĩ đang ở tuổi vị thành niên không nên đụng chạm vào cơ thể dù là cha con.

Jakkawal Saothongyuttitum sinh năm 1972, là nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất nổi tiếng, gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc. Anh từng là cố vấn của một số chương trình nổi tiếng tại xứ sở chùa vàng như The Mask Mirror, I Can See Your Voice Thailand… Anh còn là thành viên trong hội đồng quản trị của công ty kinh doanh giải trí và công ty sản xuất phim có tiếng ở Thái Lan. Anh sở hữu khối tài sản lớn tới hàng chục tỷ đồng. Năm ngoái tổng doanh thu của 2 công ty khoảng 15 tỷ đồng. Scandal này đã gây ảnh hưởng tới sự nghiệp, gia đình anh.

