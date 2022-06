Khối tài sản trăm tỷ của Minh Hằng và chồng Giám đốc khi về chung 1 nhà

Thứ Năm, ngày 16/06/2022 11:18 AM (GMT+7) Chia sẻ

Vào làng giải trí từ năm 16 tuổi, Minh Hằng hiện là mỹ nhân giàu có nhất nhì showbiz Việt.

Vừa qua, khán giả dành nhiều chúc phúc tốt đẹp đến Minh Hằng khi cô kết hôn với bạn trai doanh nhân sau 6 năm gắn bó. Đám hỏi của cặp đôi diễn ra kín đáo, chú rể và dàn rể phụ phải vượt qua nhiều thử thách khó nhằn mới được rước dâu và dinh. Đến thời điểm hiện tại, chân dung chồng của giọng ca sinh năm 1987 vẫn được giấu kín nhằm đảm bảo sự riêng tư.

Minh Hằng tham gia nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò là ca sĩ hát nhóm, và tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim truyền hình nhưng không tạo được nhiều dấu ấn. Đến năm 2007, sau thành công của bộ phim “Gọi giấc mơ về”, tên tuổi của Minh Hằng bắt đầu được nhiều khán giả chú ý và yêu thích.

Minh Hằng giàu có, xinh đẹp và quyền lực trong showbiz

Về sau, Minh Hằng tiếp tục tạo được thành công liên tiếp với những dự án âm nhạc lẫn phim ảnh. Cô còn được khán giả gọi là “Nữ hoàng quảng cáo” vì là gương mặt đại sứ thương hiệu cho rất nhiều nhãn hàng.

Ngoài âm nhạc, phim ảnh, Minh Hằng còn lấn sân làm nhà sản xuất phim. Gần nhất, phim điện ảnh “Bẫy ngọt ngào” của cô đạt doanh thu 63 tỷ đồng và trở thành phim Việt có doanh thu cao thứ 2 kể từ đầu năm 2022.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ ở nhiều vai trò, giọng ca “Một vòng trái đất” sở hữu cho mình một khối tài sản kếch xù, giàu có “khủng khiếp” khiến khán giả ngưỡng mộ, đồng nghiệp kiêng nể.

Nhiều năm qua, Minh Hằng sống trong căn biệt thự rộng lớn, thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu, tại TP. Thủ Đức, TP.HCM (quận 2 cũ). Trong các hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ từng khiến khán giả choáng ngợp khi thấy nội thất xa hoa, họa tiết cầu kỳ bên trong căn nhà. Theo nhiều chuyên gia nhà đất, căn biệt thự của Minh Hằng có giá trị ước tính khoảng hàng chục tỷ đồng.

Hồi đầu năm 2021, Minh Hằng tậu căn hộ 125 m2 giá hơn 20 tỷ đồng ở TP.Thủ Đức, khiến ai cũng trầm trồ. Căn hộ có tầm nhìn hướng sông Sài Gòn và những tòa nhà chọc trời, biểu tượng của TP.HCM.

Căn biệt thự hoành tráng của Minh Hằng

Trong đám hỏi vừa qua, chú rể thực hiện thử thách leo thang lên lầu hôn cô dâu

Ngoài biệt thự, căn hộ, Minh Hằng còn sở hữu nhà vườn rộng 20.000 m2 ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tại đây, cô trồng nhiều rau củ, cây ăn trái như dừa, mận, bầu, bí, nha đam... Ngoài ra, cô còn đào ao thả cá và nuôi nhiều gà. Không những thế, cô còn tô điểm cho khu vườn bằng nhiều cây cảnh, bonsai và hoa dọc lối đi. Mỗi cuối tuần, nữ ca sĩ thường cùng gia đình và bạn bè lái xe xuống nhà vườn để nghỉ ngơi, thư giãn, hòa mình với thiên nhiên.

Về xế hộp hạng sang, Minh Hằng cũng sở hữu cho mình những mẫu siêu xe như Porsche Panamera, coupe 4 cửa màu đỏ mận trị giá 6 tỷ đồng; Mercedes GLS 450, 5 tỷ đồng; chiếc xe đầu tiên của cô có giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Minh Hằng tại nhà vườn ở Đồng Nai

Minh Hằng sở hữu nhiều xe sang tiền tỷ

Ngoài ra, Minh Hằng còn là tín đồ hàng hiệu xa xỉ. Cô sở hữu nhiều nhẫn kim cương, túi xách, đồng hồ... đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Chanel hay Dior... Vào năm 2015, Minh Hằng thông báo bị trộm đột nhập vào nhà lấy tài sản trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo nhiều bầu show trong nước, giá cát-xê của Minh Hằng cũng thuộc hàng top trong showbiz. Nữ ca sĩ 8x bỏ túi vài tỷ đồng khi ngồi "ghế nóng" chương trình “The Face Vietnam”. Hiện tại, Minh Hằng cũng là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng với những hợp đồng “béo bở”. Từng có thông tin hợp đồng quảng cáo dầu gội của Minh Hằng có giá trị lên đến 1,3 tỷ đồng...

Nếu Minh Hằng sở hữu khối tài sản đồ sộ thì chồng doanh nhân của cô cũng không kém cạnh. Anh tên Quốc Bảo, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Đến hiện tại, Minh Hằng vẫn giấu kín chân dung chồng đại gia

Trong một lần phỏng vấn, Minh Hằng từng chia sẻ, bạn trai là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Anh thường xuyên đồng hành và đưa ra lời khuyên trong mọi dự án của cô.

Trong lễ gia tiên vừa qua, thông qua những hình ảnh được ê-kíp Minh Hằng công bố, cư dân mạng “soi” được của hồi môn mà giọng ca sinh năm 1987 nhận được. Không đeo vàng nặng trĩu cổ, tay cũng không đeo nhẫn kim cương... quà cưới mà Minh Hằng nhận được là sổ hồng nhà đất và một cọc tiền lớn.

Cư dân mạng không khỏi trầm trồ và cho rằng "người giàu luôn có lối đi riêng". Dù cô dâu, chú rể không công khai giá trị quà cưới, nhưng nhiều khán giả nhận định, “mảnh đất” và số tiền Minh Hằng nhận được không hề nhỏ.

Đám cưới của Minh Hằng và bạn trai doanh nhân sẽ diễn ra vào ngày 18/6, tại Hồ Tràm, Bà Rịa – Vũng Tàu, có khoảng 300 khách mời tham dự, là những nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể.

Trong thiệp mời gửi khách dự đám cưới, Minh Hằng đưa ra 4 nguyên tắc: Xin đến sớm về muộn; Mặc đúng dress code; Thiệp mời là độ nhận diện quyết định; Tiệc người lớn nên không đính kèm trẻ em.

