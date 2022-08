Khoảnh khắc đời thường giản dị của ca sĩ Minh Hằng và ông xã

Kể từ sau đám cưới với ông xã hồi tháng 6, nhất cử nhất động của vợ chồng ca sĩ Minh Hằng đều được dân mạng dõi theo.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, ca sĩ Minh Hằng thường xuyên đăng tải khoảnh khắc tình cảm bên ông xã. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư, chưa một lần nữ ca sĩ để lộ mặt chồng trước công chúng. Những hình ảnh hiếm hoi mà chú rể lộ diện đều do người ngoài cuộc vô tình đăng tải.

Nữ ca sĩ cho biết: "Tôi hay nói với anh rằng, cảm ơn vì đã lấy hết can đảm để yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên anh nằm trong từ khóa của Google Search. Minh Hằng là nghệ sĩ nhưng gia đình, bạn bè, khách mời không phải nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều tôi cố gắng dành cho anh". Minh Hằng tiết lộ, lý do cô giấu người yêu trong "bóng tối" là để giúp anh tránh áp lực.

Minh Hằng quyết giấu kín diện mạo ông xã.

Mới đây nhất, giọng ca Một vòng trái đất trên Instagram cá nhân, Minh Hằng cũng đã khoe khoảnh khắc diện trang phục thể thao, khỏe khoắn và đầy quyến rủ. Dù cho ông xã doanh nhân của cô nàng đang mải mê tập trung vào điện thoại, song Minh Hằng vẫn không ngần ngại selfie cùng ông xã để lộ khoảnh khắc cô nàng "đè đầu cưỡi cổ" ông xã doanh nhân.

Khoảnh khắc đời thường giản dị của "vợ chồng son" ca sĩ Minh Hằng.

Được biết Minh Hằng "rủ rê" ông xã luyện tập thể thao và vui mừng khi nhận được cái gặt đầu của người bạn đời. Nhiều fan của Minh Hằng đã để lại lời khen trước những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc của cặp đôi, đồng thời thán phục trước cách "giấu chồng" kỹ càng của Minh Hằng.

