Chồng doanh nhân nghìn tỷ bị dân mạng chê bai, Minh Hằng nói gì?

Thứ Sáu, ngày 24/06/2022 10:50 AM (GMT+7) Chia sẻ

Dù đã cố gắng giấu kín chân dung chồng nhưng những hình ảnh của ông xã Minh Hằng trong đám cưới vẫn bị lộ ra ngoài.

Từ khi công khai tình cảm đến đám cưới hôm 18/6, Minh Hằng đều giấu kín chân dung ông xã vì muốn đảm bảo sự riêng tư. Cô cũng yêu cầu khoảng 300 khách mời tôn trọng quyết định của mình. Tuy nhiên, trong đám cưới, hình ảnh doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo được các khách mời chụp lại, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dẫu mong muốn của Minh Hằng không trọn vẹn nhưng đa số khán giả vẫn dành nhiều lời chúc phúc, gửi lời khen đến chồng nữ ca sĩ khi anh khá điển trai, phong độ ở tuổi U50.

Tuy nhiên, ngoài những lời khen tích cực thì một số cư dân mạng cũng để lại lời bình trái chiều về ngoại hình của chồng Minh Hằng.

Hình ảnh chồng Minh Hằng trong đám cưới bị lộ ra ngoài

Về những hình ảnh của ông xã trong đám cưới bị lộ ra ngoài, Minh Hằng cho biết, khách mời nào đó đã cố tình làm sai yêu cầu. Theo nữ ca sĩ, những khoảnh khắc đó được chụp trong điều kiện không thuận lợi, ở xa… nên không đẹp là điều dễ hiểu.

"Tôi không muốn tốn thời gian đọc những bình luận tiêu cực và không bận tâm về chúng. Người có văn hóa sẽ không nói những lời như thế. Đó là một trong những lý do khiến chồng tôi không muốn xuất hiện trước nhiều người. Các hình ảnh đó được chụp khi chúng tôi chưa sẵn sàng, chồng tôi đang nhắm mắt, ảnh chụp xa như vậy, không ai đẹp được. Nhưng chồng tôi cũng không bận tâm vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi lấy vợ diễn viên. Anh còn nói đùa một tháng qua là thời gian tỏa sáng nhất cuộc đời anh, tên anh lọt vào top tìm kiếm trên Google”, Minh Hằng bày tỏ.

Về lý do giấu kín chân dung chồng với công chúng, Minh Hằng cho biết từ trước đến nay khi yêu ai, cô cũng đều giữ cho riêng mình và đến khi yên bề gia thất, cô vẫn giữ nguyên tắc đó. "Làm nghệ sĩ, đôi khi tôi phải chia sẻ đời tư của mình với khán giả. Nhưng chồng tôi là dân kinh doanh, không phải nghệ sĩ. Anh không có nghĩa vụ làm việc đó. Tôi lấy chồng không có nghĩa tôi phải bắt anh giống như mình. Tôi phải tôn trọng cuộc sống của anh. Mọi người có bao giờ khoe mình sở hữu bao nhiêu tài sản đâu. Anh là “tài sản” của tôi, tôi cũng muốn giấu như vậy. Nhưng nếu hình ảnh vô tình lộ ra cũng không sao, tôi không cần đính chính", Minh Hằng thẳng thắn.

Đám cưới lãng mạn trên bãi biển của Minh Hằng và chồng doanh nhân hôm 18/6

Minh Hằng cũng cho biết thêm, trước khi đám cưới, cô và doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo có khoảng thời gian “sống thử”, để đảm bảo cả hai phù hợp gắn bó với nhau cả đời. Vì vậy, cuộc sống hôn nhân với giọng ca sinh năm 1987 không có quá nhiều bỡ ngỡ.

Trong lễ gia tiên trước đó, thông qua những hình ảnh được ê-kíp Minh Hằng công bố, cư dân mạng “soi” được của hồi môn mà giọng ca sinh năm 1987 nhận được. Không đeo vàng nặng trĩu cổ, tay cũng không đeo nhẫn kim cương... quà cưới mà Minh Hằng nhận được là sổ hồng nhà đất và một cọc tiền lớn.

Cư dân mạng không khỏi trầm trồ và cho rằng "người giàu luôn có lối đi riêng". Dù cô dâu, chú rể không công khai giá trị quà cưới, nhưng nhiều khán giả nhận định, “mảnh đất” và số tiền Minh Hằng nhận được không hề nhỏ.

Nếu Minh Hằng sở hữu khối tài sản đồ sộ sau nhiều năm hoạt động showbiz sôi nổi, thì chồng doanh nhân của cô cũng không kém cạnh. Anh hơn nữ ca sĩ 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Nguồn: http://danviet.vn/chong-doanh-nhan-nghin-ty-bi-dan-mang-che-bai-minh-hang-noi-gi-502022246105125...Nguồn: http://danviet.vn/chong-doanh-nhan-nghin-ty-bi-dan-mang-che-bai-minh-hang-noi-gi-502022246105125756.htm