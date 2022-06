Đám cưới Minh Hằng tại Vũng Tàu: Chồng doanh nhân nghìn tỷ chính thức lộ diện

Trên sân khấu lễ cưới, Minh Hằng và chồng xuất hiện, gửi lời chào đón toàn thể quan khách.

Sau lễ Gia tiên hôm 13/6, tối 18/6, đám cưới của Minh Hằng và chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo được diễn ra tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Hôn lễ được diễn ra kín đáo, có khoảng 300 khách mời tham dự, là những bạn bè, người nhà, đồng nghiệp thân thiết của cô dâu, chú rể.

Trước khi đến giờ G, lễ đường của đám cưới được hé lộ với phần trang trí độc đáo, sử dụng cỏ lau thay vì hoa tươi thường thấy. Với tone màu trắng - nâu chủ đạo, Minh Hằng mong muốn mang lại sự sang trọng, tinh tế cho ngày trọng đại nhất đời mình.

Không gian tiệc cưới ngoài bãi biển của Minh Hằng và chồng doanh nhân

Chia sẻ về việc chọn cỏ lau làm hình ảnh trang trí chủ đạo, Minh Hằng bày tỏ: “Lý do tôi chọn cỏ lau bắt nguồn từ một trò chơi thuở bé, tôi muốn mình là bông hoa duy nhất nên đã không chọn bất kỳ một bông hoa nào xuất hiện trên lễ đường. Tôi là bông hoa cho người đàn ông của đời mình. Thật ra cỏ lau là một loài hoa, có sức sống vô cùng kiên cường dù trải qua bao bão giông. Dù rất mềm mại, đung đưa nhưng không dễ khuất phục, tôi muốn tình yêu của mình cũng sẽ như thế. Bên cạnh đó, với việc tổ chức ngoài biển thì tôi muốn những đồ trang trí phải có sự đung đưa, hòa nhịp với gió trời chứ không phải những bông hoa rực rỡ nhưng đứng yên một chỗ. Điều này cũng tượng trưng cho cá tính của cô dâu, rất mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển”.

Để thực hiện được mong muốn này, ê-kíp của Minh Hằng đã phải chuẩn bị trong 4 tháng. Toàn bộ cỏ lau đều được nhập từ nước ngoài, sau đó tuyển chọn kỹ lưỡng khi về đến Việt Nam rồi trải qua quá trình sơ chế, xử lý mới được mang ra trang trí. Minh Hằng cho biết cô không chỉ muốn cỏ lau được sắp xếp hợp lý, đẹp đẽ mà còn phải phù hợp với sức khỏe mọi người, không gây kích ứng hay tác hại nào cho khách mời. Vì vậy, mọi quá trình đều được kiểm tra rất nghiêm ngặt và khắt khe. Lễ đường của Minh Hằng được chuẩn bị trước 2 ngày.

Chia sẻ thêm về lý do chọn biển là nơi tổ chức hôn lễ, Minh Hằng bộc bạch: “Biển là ước mơ từ nhỏ, khi chưa biết gì về hôn nhân hay tình yêu thì đã muốn có một hôn lễ ngoài biển và nuôi dưỡng điều đó đến hôm nay. Tuy quan điểm về chiếc váy cưới hay tình yêu có thay đổi thì ước mơ đó chưa bao giờ thay đổi”.

Minh Hằng bên hội bạn thân nổi tiếng như Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Mai Phương Thúy, Phạm Quỳnh Anh, Khả Ngân...

Trước giờ cử hành lễ cưới, nữ ca sĩ cùng bạn bè có bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân

Trấn Thành, Khả Như, Diệu Nhi, Ngô Kiến Huy, Jun Phạn diện trang phục dự đám cưới theo tông màu phía Minh Hằng yêu cầu

Đám cưới được thắt chặt an ninh, báo chí không được tác nghiệp

Trong hình ảnh mới nhất, Minh Hằng và chồng xuất hiện trên sân khấu, gửi lời chào đón toàn thể quan khách. Đây cũng lần đầu chồng đại gia của Minh Hằng chính thức lộ diện. Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1987 giấu kín mặt ông xã vì muốn đảm bảo sự riêng tư.

Lễ chính:

Trên sân khấu, Minh Hằng và chồng Quốc Bảo có những chia sẻ xúc động về hành trình 6 năm yêu nhau nhiều sóng gió, nhưng cũng thật nhiều ngọt ngào. Trong giây phút trọng đại, cả hai không kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau khi cùng cắt bánh, vợ chồng Minh Hằng thực hiện nghi thức tưới cây mang ý nghĩa mong hôn nhân bền lâu.

Minh Hằng rạng rỡ khoe sắc trong ngày vui trọng đại

MC mời Trấn Thành và vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng lên chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình cho vợ chồng Minh Hằng. Cô dâu tung hoa cưới và Diệu Nhi là người may mắn bắt được.

Nếu Minh Hằng sở hữu khối tài sản đồ sộ sau nhiều năm hoạt động showbiz sôi nổi thì chồng doanh nhân của cô cũng không kém cạnh. Anh tên Quốc Bảo, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Trong một lần phỏng vấn, Minh Hằng từng chia sẻ, bạn trai là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Anh thường xuyên đồng hành và đưa ra lời khuyên trong mọi dự án của cô.

Trong lễ gia tiên vừa qua, thông qua những hình ảnh được ê-kíp Minh Hằng công bố, cư dân mạng “soi” được của hồi môn mà giọng ca sinh năm 1987 nhận được. Không đeo vàng nặng trĩu cổ, tay cũng không đeo nhẫn kim cương... quà cưới mà Minh Hằng nhận được là sổ hồng nhà đất và một cọc tiền lớn.

Cư dân mạng không khỏi trầm trồ và cho rằng "người giàu luôn có lối đi riêng". Dù cô dâu, chú rể không công khai giá trị quà cưới, nhưng nhiều khán giả nhận định, “mảnh đất” và số tiền Minh Hằng nhận được không hề nhỏ.

Trong thiệp mời gửi khách dự đám cưới, Minh Hằng đưa ra 4 nguyên tắc: Xin đến sớm về muộn; Mặc đúng dress code; Thiệp mời là độ nhận diện quyết định; Tiệc người lớn nên không đính kèm trẻ em.

