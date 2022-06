Minh Hằng bức xúc đáp trả tin đồn cướp chồng, bị chính thất gửi thư "dằn mặt"

Sau đám cưới, nhiều tin đồn thất thiệt về chồng Minh Hằng xuất hiện tràn ngập trên các trang mạng xã hội.

Trên nhiều diễn đàn giải trí lớn vừa đồng loạt chia sẻ nhiều tin đồn về chồng mới cưới của Minh Hằng. Thậm chí, nhiều tài khoản còn tố giọng ca “Một vòng trái đất” là “người thứ 3” nên mới cố gắng giấu kín chân dung chồng trong suốt thời gian dài. Cùng thời điểm này, một tài khoản tên L. đã vào trang cá nhân của Minh Hằng, bình luận nhiều nội dung tiêu cực dưới các bài đăng của nữ ca sĩ.

Minh Hằng đáp trả các tin đồn sai sự thật từ khán giả

Thậm chí, tài khoản L. còn bình luận vào cuộc trò chuyện giữa Minh Hằng và Noo Phước Thịnh khi hai nghệ sĩ đang nhắc lại những kỷ niệm niệm về đám cưới của “bé Heo”. Không chọn cách im lặng, Minh Hằng bày tỏ sự bức xúc trước hành động kém duyên của fan. Cô đã nhắc thẳng tên người này, kèm một câu duy nhất: “Bớt suy diễn”. Nhiều khán giả đã vào để lại lời khuyên nữ ca sĩ nên bình tĩnh, không nên quan tâm đến những tin đồn thiếu căn cứ. Một số fan cũng nhắn nhủ Minh Hằng nên nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, làm việc với những tài khoản lan truyền thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác.

Trước ngày diễn ra đám cưới, Minh Hằng từng chia sẻ tâm thư về lý do hạn chế khách mời, không cho báo giới tác nghiệp... Cô bộc bạch: "Mình hay nói với anh rằng cảm ơn anh vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên anh nằm trong top keywords của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng, nhưng gia đình, bạn bè, khách mời của mình không là nghệ sĩ, do đó bảo mật thông tin là điều mình cố gắng dành cho anh". Ngoài ra, Minh Hằng cũng giấu kín chân dung chồng từ lúc công khai tình cảm đến ngày đám cưới vì muốn đảm bảo sự riêng tư.

Sau thời gian giấu kín, chân dung chồng Minh Hằng cũng lộ diện trong đám cưới

Trong một lần phỏng vấn, Minh Hằng từng chia sẻ, "một nửa" của cô là người vừa sâu sắc vừa vui tính, rất chiều chuộng cô. Anh thường xuyên đồng hành và đưa ra lời khuyên trong mọi dự án của nữ ca sĩ.

Nếu Minh Hằng sở hữu khối tài sản đồ sộ sau nhiều năm hoạt động showbiz sôi nổi, thì chồng doanh nhân của cô cũng không kém cạnh. Anh tên Quốc Bảo, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Sau đám cưới, Minh Hằng không đi hưởng tuần trăng mật mà ngay lập tức lao vào công việc khi tham gia một vai diễn mới trong phim “Chị Chị Em Em”, phần 2.

