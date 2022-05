Kẻ giật bồ "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" giờ hạnh phúc viên mãn, nữ chính thì sao?

Thứ Hai, ngày 02/05/2022 04:02 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau 7 năm, dàn diễn viên "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" nổi tiếng ở Thái Lan đều có số phận khác biệt.

Được lên sóng vào năm 2016, "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" với cốt truyện hấp dẫn, đối đầu nhau khiến bộ phim phủ sóng ở nhiều nước Châu Á, trong đó có Việt Nam. Sự thành công không tưởng của bộ phim đã trở thành bệ phóng đưa tên tuổi của các diễn viên đến gần hơn với công chúng.

Wanida Termthanaporn

Với vai diễn cô nàng Katun, Wanida đã thể hiện xuất sắc nhân vật là một cô nàng xinh đẹp nhưng kém may mắn vì bị cả bạn trai lẫn bạn thân phản bội. Wanida Termthanaporn là một ngôi sao có tiếng tại xứ sở chùa vàng. Cô từng tham gia hoạt động trong nhóm nhạc Girly Berry với vai trò là giọng ca chính. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong nhiều dự án đình đám như: Thần nữ, Nổi loạn tuổi 18, Ma nữ tìm chồng...

Sau thành công của "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân", tên tuổi của cô phủ sóng tại Thái Lan. Nhờ có ngoại hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp, cô luôn được các nhà sản xuất phim ưu ái giao cho những vai diễn đa dạng. Wanida được săn đón tại các sự kiện lớn, trở thành gương mặt đại diện của nhãn hàng lớn nhỏ và có một lượng người hâm mộ nhất định.

Tuy nhiên, một thời gian sau sự nghiệp của cô có vẻ chững lại và chưa có thêm vai diễn thành công nào khác. Thay vào đó, cô nàng tận hưởng cuộc sống bằng cách đi du lịch cùng gia đình và bạn bè. Trên trang Instagram cá nhân với hơn 1,6 triệu người theo dõi của mình, Wanida thường xuyên khoe những chuyến du lịch đẳng cấp, check-in với hội bạn thân nổi tiếng ở khách sạn 5 sao, sang trọng.

Ở tuổi 39, nữ thần tượng thường xuyên đăng ảnh khoe vóc dáng quyến rũ của mình. Cô được người hâm mộ khen trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi.

Apinya Sakuljaroensuk

Vào vai diễn cướp bồ bạn thân, nhân vật Lee của Apinya Sakuljaroensuk đã thật sự để lại ấn tượng lớn cho các fan của bộ phim. Trước đó, mỹ nhân này từng để lại dấu ấn khi có màn hợp tác cùng nam thần điển trai Mario Maurer trong Friendship và soái ca Tây David Kross trong bộ phim Same same but different.

Apinya sở hữu khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, ngọt ngào như những nữ thần trường học. Tuy nhiên, kể từ khi quyết định cắt phăng mái tóc dài xinh đẹp, mỹ nhân sinh năm 1990 trở nên cá tính và còn khiến người hâm mộ vô cùng sốc với những hình xăm nổi bật trên cơ thể.

Sau 3 năm Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân lên sóng, Apinya vẫn tham gia đều đặn nhiều dự án phim ảnh của hãng GMM nhưng không gây được tiếng vang như những tác phẩm trước đây cô tham gia.

Vào năm 2019, nữ diễn viên bất ngờ lên xe hoa đã trở thành một trong những sự kiện hot nhất năm của showbiz Thái. Apinya và bạn trai kém 3 tuổi - nam diễn viên trẻ Nantawut Boonrubsub đã hẹn hò được hơn 2 năm.

Trước khi kết hôn với người chồng điển trai hiện tại, Apinya từng dính tin đồn tình cảm với Top Jaron - nam diễn viên điển trai trực thuộc đài lớn CH3, đồng thời là bạn trai cũ của 9X đình đám Baifern Pimchanock. Sau đó, mỹ nhân sinh năm 1990 còn có mối tình kéo dài hơn 3 năm với nam người mẫu kém tuổi Be Narat, nhưng sau đó cả hai lại chia tay mà nguyên nhân "đường ai nấy đi" cho đến nay vẫn là một dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ xứ chùa vàng.

Golf Pichaya

Sự lươn lẹo, gian trá của nhân vật Man trong Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân được Golf thể hiện thành công đến mức luôn khiến khán giả ức chế mỗi khi anh xuất hiện trên màn ảnh. Với chiều cao hơn 1m70, anh chàng này vẫn đủ sức hạ gục các chị em nhờ đôi mắt to tròn và cực kỳ sắc bén. Tuy không nổi tiếng bằng em trai mình là Mike Angelo, nhưng nam diễn viên sinh năm 1987 vẫn được lọt vào top nam nghệ sỹ tài năng của showbiz Thái.

Sau sự thành công của Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân, sự nghiệp diễn xuất của anh khá mờ nhạt. Tuy nhiên, đời tư của anh chàng lại được truyền thông quan tâm. Năm 2009, Golf cùng nữ diễn viên Dew Arisara có mối quan hệ tình cảm nhưng bị mẹ của Golf phản đối dữ dội.

Hiện tại, anh chàng đang hạnh phúc bên bạn gái mới và thật trùng hợp, cô nàng này cũng có tên là Kwan. Người đẹp này nhận được sự ủng hộ của cả gia đình và fan của Golf. Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi khá trắc trở, hai người chia tay rồi tái hợp nhiều lần.

Nguồn: http://danviet.vn/ke-giat-bo-tinh-yeu-khong-co-loi-loi-o-ban-than-gio-hanh-phuc-vien-man-nu-chin...Nguồn: http://danviet.vn/ke-giat-bo-tinh-yeu-khong-co-loi-loi-o-ban-than-gio-hanh-phuc-vien-man-nu-chinh-thi-sao-502022254118785.htm