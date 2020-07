Hoa hậu Việt chọn sai chồng 2 lần, từng bị người tình "cắm sừng" giờ ra sao?

Thứ Ba, ngày 21/07/2020 16:38 PM (GMT+7)

Người đẹp đưa ra cách xử trí tâm đắc nhất khi rơi vào hoàn cảnh bị phản bội bởi người tình.

Hoa hậu phu nhân người Việt Thế giới 2012 - Thu Hoài từng bật khóc trên truyền hình khi chia sẻ về 2 cuộc hôn nhân sai lầm, bị chồng "cắm sừng", đánh mắng. "Khi bạn phát hiện ra người bạn yêu thương, chăm lo, và sinh con cho họ mà họ xem bạn như kẻ thù, đằng sau lưng chỉ mong chờ cho bạn chết. Đó là điều kinh khủng nhất tôi gặp phải" - Thu Hoài nói về quá khứ kinh khủng đã trải qua.

Bước qua những khổ đau, Thu Hoài ở tuổi 44 có được sự nghiệp phát triển, cơ ngơi đồ sộ và một tình yêu đẹp bên bạn trai kém tuổi, biết sẻ chia và yêu thương.

Thu Hoài trải qua những đau đớn bị chồng "cắm sừng"

Mới đây, Thu Hoài đã có những chia sẻ về câu chuyện người phụ nữ bị chồng phản bội. Để trả lời cho câu hỏi "Đàn bà nên làm gì khi bị người đàn ông của mình phản bội?", Thu Hoài đưa ra cách mà người đẹp thấy tâm đắc nhất.

"Tôi có lần đọc được chủ đề này đâu đó trên facebook. Có tới 1001 cách xử lý được đưa ra, phổ biến nhất là... lấy hết tài sản và cho con mụ tuesday (người thứ ba) kia biết mặt. Nhưng có 1 cách giải quyết khiến tôi muốn bấm like tới mấy lần. Bởi đó là cách tuyệt vời nhất mà tôi nghĩ rằng một người đàn bà có thể làm.

Hãy trang điểm thật đẹp, mặc bộ đồ lộng lẫy nhất và hẹn anh ta đi uống rượu. Khi say, đàn ông sẽ luôn thấy đàn bà đẹp hơn gấp bội mà. Tuyệt đối không khóc lóc, không đay nghiến, hãy uống thật vui vẻ và cố gắng coi đó là lần gặp nhau đầu tiên với crush (người yêu thầm) của mình. Nói với anh ta rằng bạn muốn có một khoảng thời gian thật thoải mái, quên hết mọi chuyện rắc rối đi và nâng ly nào.

Điều duy nhất bạn cần để ý là đồng hồ. Gần tới 12h đêm, hãy tạm ngưng và nói với anh ta: Đây là ngày cuối cùng em và anh gặp gỡ. Kể từ mai, anh sẽ có tự do tuyệt đối và em cũng vậy. Em muốn trong lần cuối cùng gặp nhau, chúng ta đều vui vẻ và giữ điều tốt đẹp nhất về nhau.

Thường thì trong lúc đó sẽ có 2 trường hợp: Anh ta sẽ cảm thấy nuối tiếc kinh khủng khi cô gái quyến rũ kia không còn thuộc về mình. Tin tôi đi, đàn ông luôn khát khao những thứ mình không thể có. Lúc đó, quyết định ra sao là tuỳ bạn...

Còn trường hợp thứ 2, có thể anh ta sẽ đứng dậy chào tạm biệt và chúc bạn may mắn. Ok thôi, sẵn quần áo đẹp và lớp make up trên người, hãy bắt đầu hành trình tìm 1 chàng trai khác ngay trong ngày mới, chứ tại sao phải tốn thời gian cho một gã bạc tình như vậy...".

Có thể thấy, cách nhìn cuộc đời của hoa hậu Thu Hoài rất hiện đại và lạc quan. Chị không ủy mị, bi lụy trong việc đổ vỡ chuyện tình cảm. Quan điểm của người đẹp này nhận được nhiều đồng tình của cư dân mạng.

