Hẹn hò thiếu gia tập đoàn nhà siêu giàu, em dâu tương lai Hà Tăng đổi khác ra sao?

Chủ Nhật, ngày 26/07/2020 11:07 AM (GMT+7)

Hot girl Linh Rin và thiếu gia Phillip Nguyễn bên nhau 1 năm, có những đổi khác được chính khổ chủ xác nhận.

Chuyện tình giữa hot girl Linh Rin và thiếu gia Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nhận được nhiều quan tâm của công chúng. Đôi trai tài gái sắc đã có một năm hẹn hò bên nhau, trải qua những ngày tháng hạnh phúc.

Phillip Nguyễn đăng ảnh kỷ niệm 1 năm ngày hẹn hò

Phillip Nguyễn chia sẻ ảnh bên bạn gái nhân 1 năm kỷ niệm ngày hẹn hò cùng lời nhắn bằng tiếng Anh: "Time goes by fast and slow but I am happy that you have given me your time! 1 year ago I think we have gotten fitter since this shoot, we may have to shoot again". Anh muốn nhắn gửi tới Linh Rin thời gian trôi qua, anh hạnh phúc vì bạn gái đã luôn dành thời gian của mình cho anh. Điều đặc biệt, thiếu gia tập đoàn còn bật mí điều thay đổi của cả hai. Anh nghĩ rằng trong một năm qua, cả hai đã trở nên thon gọn hơn kể từ lần chụp bức hình này, và nên chụp lại một bức hình khác.

1 năm chứng kiến những vui buồn của cặp đôi, cả những lúc ngọt ngào bên nhau lẫn những lúc giận hờn vu vơ nhưng đủ cho thấy tình cảm cả hai dành cho nhau vẫn bền chặt.

Tháng 6 năm nay, Linh Rin chụp hình bên bạn trai trong trang phục thể thao mới để chuẩn bị tham gia giải chạy. Đây là bức hình đầu tiên cô đăng tải cùng Phillip Nguyễn kể từ khi cả hai bị đồn chia tay cách đó 2 tháng.

Cả hai đã quấn quýt trở lại sau những tin đồn trục trặc. Em chồng Tăng Thanh Hà chở bạn gái bằng xe mui trần đi dạo.

Chỉ không gặp nhau vài ngày, cả hai đã thể hiện nỗi nhớ nhung.

Mối quan hệ giữa Linh Rin với bố mẹ của bạn trai rất tốt đẹp. Hot girl được tỷ phú Johnnathan Hạnh Nguyễn gửi lời nhắn cám ơn vì đã chăm lo sức khỏe cho con trai ông trong thời điểm dịch Covid.

Với Tiên Nguyễn, em gái của Phillip, hot girl Linh Rin cũng rất thân thiết.

Kể từ khi quen Phillip Nguyễn, cuộc sống của Linh Rin có nhiều thay đổi. Cô chia sẻ bản thân thấy nhiều điều đồng điệu với bạn trai. Cả hai thường sát cánh bên nhau trong các sự kiện, hoạt động thể thao, hẹn hò, đi du lịch...

Linh Rin và Phillip tham gia giải marathon tại Hà Nội với hạng mục 10 km năm 2019.

Hot girl Linh Rin được biết đến qua cuộc thi The Face và lọt vào đội của huấn luyện viên Phạm Hương. Sau khi công khai chuyện tình yêu với Phillip Nguyễn, tên tuổi cô được chú ý nhiều hơn. Trong 1 năm bên bạn trai, Linh Rin cho biết cô không choáng ngợp bởi những điều xa xỉ mà cảm động bởi những điều bình dị bạn trai thể hiện như xách đồ cho bạn gái, chuẩn bị thức ăn mang đi làm...

Nguồn: http://danviet.vn/hen-ho-thieu-gia-tap-doan-nha-sieu-giau-em-dau-tuong-lai-ha-tang-doi-khac-ra-s...Nguồn: http://danviet.vn/hen-ho-thieu-gia-tap-doan-nha-sieu-giau-em-dau-tuong-lai-ha-tang-doi-khac-ra-sao-5020202671171804.htm