Giữa ồn ào chia tay Hương Giang, CEO Matt Liu lộ diện với vẻ ngoài gây sốc

Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 06:32 AM (GMT+7)

CEO Matt Liu xuất hiện với vẻ ngoài xuống sắc trông thấy trong bức ảnh mới nhất.

Sau thời gian dài im ắng hậu tin đồn "đường ai nấy đi" với Hương Giang, CEO Matt Liu hiếm hoi đăng ảnh selfie trên trang Facebook cá nhân, kèm dòng caption đầy ẩn ý. "Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there" (Tạm dịch: Bất cứ nơi nào có em, anh luôn bên cạnh. Bất cứ nơi nào em đi, anh sẽ luôn ở đó) - dòng caption cùng bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Bức hình Matt Liu đăng lên trang cá nhân sáng 1/7.

Ngoài bình luận về vấn đề tình cảm với "nàng hậu chuyển giới" Hương Giang, hầu hết cộng đồng mạng đều "soi" ra nhan sắc có phần đi xuống, già nua và gầy gò trông thấy của Matt Liu: "Dạo này gầy nhìn nhăn thế", "Chụp tấm này nhìn già quá", "Ủa dạo này anh già thế", "Lâu lắm rồi mới thấy anh lên sóng".

Nên duyên với nhau từ chương trình "Người ấy là ai", cặp đôi Hương Giang và CEO Matt Liu nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ cộng đồng mạng bởi tài năng và nhan sắc đều rất "xứng đôi vừa lứa". Từ khi công khai tình cảm, cặp đôi thường xuyên khoe loạt ảnh tình tứ, mặn nồng, cùng những lời yêu thương ngọt ngào dành cho đối phương.

Cặp đôi đăng hình tình tứ bên nhau và cả hai bên gia đình.

Tuy nhiên, khoảng 3 tháng trở lại đây, cặp đôi vướng phải tin đồn rạn nứt tình cảm. Đến nay, cả vẫn giữ im lặng về mối quan hệ này. CEO 9X vẫn giữ trạng thái "chỉ follow mình em" với nàng hậu chuyển giới trên Instagram. Phía Hương Giang vì lùm xùm antifan nên đã "ở ẩn" showbiz khoảng 4 tháng nay.

