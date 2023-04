"Én Bạc" Nam Linh quyết định Nam tiến khiến đồng nghiệp và khán giả bất ngờ

Nổi tiếng là một trong những MC nam song ngữ hàng đầu showbiz Việt hiện nay, sau khi được chọn mặt gửi vàng cho các sự kiện Quốc tế lớn như SEA Games 31, AWC 2019, Hoa hậu Việt Nam 2022, Miss Tourism World 2022 hay gần đây nhất là Miss World Vietnam và Miss Grand Vietnam 2023, MC Nam Linh - Én Bạc 2021 đã quyết định Nam tiến để tiếp tục ước mơ chinh phục những đỉnh cao mới với nghề dẫn. Anh đã có những chia sẻ về quyết định này của mình cùng khán giả.

MC Nam Linh ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ tài năng, khéo léo, ngoại hình sáng và khả năng dẫn song ngữ. Sau cuộc thi Én Vàng 2021, anh chàng Én Bạc tiếp tục quay lại hoạt động tại Hà Nội nhưng nay lại có quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp.

MC Nam Linh.

Nói về lý do quyết định Nam tiến, MC Nam Linh cho biết, sau đêm chung kết xếp hạng Én Vàng, anh đã chia sẻ với người hâm mộ về ý định Nam tiến để chinh phục một thị trường mới mẻ và nhiều thử thách hơn. Đây cũng một trong những lý do mà Nam Linh tham gia Én Vàng 2021. Tuy nhiên, do một số vấn đề cá nhân cũng như vướng bận một số công việc, dự án ở Hà Nội nên anh không thể chuyển vào TP.HCM để sinh sống và làm việc ngay.

"Đến thời điểm hiện tại tôi đã thu xếp được mọi việc để chuyển vào Nam và bắt đầu một cuộc sống mới và thực hiện những dự định tương lai đã ấp ủ hơn một năm trước. Rất mong là hành trình này sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người và gặt hái được quả ngọt", MC Nam Linh chia sẻ.

Nam Linh cho biết thêm, việc Nam tiến là quyết định ở chính anh chứ không ảnh hưởng từ bất cứ ai. "Bản thân tôi vẫn luôn thấy mình hợp và thuộc về Sài Gòn. Khi còn học đại học tôi chỉ mong nhanh tốt nghiệp để Nam tiến. Tuy nhiên, sau đó cái duyên với Hà Nội đã níu chân tôi lại đến tận 2023 và thời điểm này tôi mới đủ dũng cảm và quyết liệt để chia tay cái duyên đó để vào TP.HCM như khát khao tuổi trẻ của tôi. Bạn bè hay đồng nghiệp ở Hà Nội đều cảm thấy bất ngờ khi tôi Nam tiến vì mọi người thấy công việc ngoài đó vẫn tốt, cuộc sống thì đã quá quen rồi. Đến thời điểm này, tôi muốn tìm đến cái mới và tôi thấy mình cần đi và phải đi. Đơn giản là thế thôi", anh tâm sự.

MC Nam Linh tự tin và duyên dáng kết hợp cùng Á hậu Ngọc Hằng trong vai trò MC.

Nam Linh cho biết thêm, bản thân anh đã lường trước những khó khăn sẽ gặp phải khi bắt đầu sự nghiệp tại TP.HCM. Dù bản thân anh đã đến TP.HCM rất nhiều lần để công tác hay đi du lịch, thậm chí thời điểm thi Én Vàng, anh đã vào ở TP.HCM liền 3 tháng. Theo Nam Linh, việc chuyển hẳn vào đây để sinh sống chắc chắn sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với những lần trước đó.

"Tôi nghĩ bên cạnh việc làm quen lại môi trường sống, văn hóa, thức ăn, đường xá... thì điều tôi quan tâm nhất là kết nối các mối quan hệ công việc để mọi người biết tôi đã chuyển vào Nam. Ở Hà Nội tôi có thể là nói là có chút "máu mặt" nhưng vào TP.HCM tôi vẫn là "MC trẻ". Bên cạnh đó vì đặc thù vùng miền nên một MC giọng Bắc như tôi cũng sẽ bị hạn chế hơn so với khi ở Hà Nội", Nam Linh tâm sự về những khó khăn khi Nam tiến.

Nổi tiếng là một trong những MC nam Song ngữ hàng đầu hiện nay, sau khi được chọn mặt gửi vàng cho các sự kiện Quốc tế lớn như SEA Games 31, AWC 2019, Miss Tourism World 2022 hay gần đây nhất là Miss World Vietnam và Miss Grand Vietnam 2023, Nam Linh cho rằng đây cũng là một trong những lợi thế mà anh sẽ phát huy tại thị trường miền Nam.

Nam Linh cho rằng, điều gì là thế mạnh của bản thân trong nhiều năm qua, anh vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát huy khi vào TP.HCM làm việc. Tuy nhiên, bản thân nam MC cũng có thêm dự định học tiếng Anh để hoàn thiện bản thân hơn. Ngoài ra, anh cho rằng việc học thêm một ngoại ngữ khác sẽ giúp anh có thêm nhiều cơ hội cho công việc. Bên cạnh đó, anh còn có thể thử sức mình ở nhiều sân chơi và thể loại chương trình để đa dạng hóa phong cách và khả năng dẫn của bản thân.

Với kinh nghiệm lâu năm và khả năng tiếng Anh cực đỉnh, Én Bạc 2021 luôn tự tin khi giao tiếp với các khách mời quốc tế, nhận được đánh giá cao từ khán giả.

Từng định hình với phong cách chính luận, trang trọng, thời gian gần đây Nam Linh thường xuyên nhận được lời mời hợp tác cho các cuộc thi sắc đẹp. Anh khẳng định đây chính là hướng đi mới của mình trong thời gian tới.

"Thực ra ai theo dõi tôi trong thời gian dài thì đều biết tôi rất đam mê các cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước và dẫn các chương trình nhan sắc là một trong những mục tiêu lâu dài của tôi. Tôi nghĩ rằng đây là một thể loại đủ phổ biến và hấp dẫn với khán giả nhưng cũng cần nhiều tiêu chuẩn và đủ độ khó để tôi thử thách bản thân. Đúng là phong cách chính luận sẽ phần nào đó khiến tôi hơi bị đóng khung khi chuyển sang mảng sắc đẹp với thiên hướng hơi giải trí, nhưng ngược lại nó giúp cho tôi có một sự trang trọng, lịch lãm rất cần có của người dẫn chương trình sắc đẹp. Tôi cũng cố gắng xem và học hỏi từ nhiều MC trong và ngoài nước để tìm cho mình một lối dẫn sôi nổi hơn nhưng vẫn sang trọng lịch thiệp", Nam Linh nói thêm.

Nam Linh tự tin làm MC tại một sự kiện gần đây.

Nói về việc nhiều bạn trẻ ngày này muốn theo đuổi nghề MC, Nam Linh cho biết, công việc MC rất thú vị và hấp dẫn nên được nhiều bạn trẻ yêu thích là điều hoàn toàn tự nhiên.

"Nghề MC cho bạn sự tự do trong thời gian, tự do trong tư duy và tự do về tài chính (nếu bạn đủ giỏi và chăm chỉ). Tuy nhiên để có được những điều đó bạn phải yêu nó và kiên trì với nghề đến cùng và tất nhiên phải có khả năng nữa. Rất nhiều người có thể làm MC, nhưng nghề MC không dành cho nhiều người. Luôn học hỏi và trau dồi là điều cần thiết. Và nếu bạn thích và sẵn sàng, hãy yêu nó và trân trọng nó hết sức, Tổ nghề sẽ nhìn thấy bạn", Nam Linh đưa ra lời khuyên.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/34en-bac34-nam-linh-quyet-dinh-nam-tien-khien-dong-nghiep-va-khan-gia-bat-ngo-c47a26613.html