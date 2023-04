Nam ca sĩ Việt lên tiếng về tin lộ clip "nhún nhảy" trên xe Mẹc

Những tin đồn nhạy cảm liên quan tới sao Việt luôn khiến cư dân mạng chú ý. Không ít lần, các ngôi sao phải lên tiếng để tránh gây hiểu lầm, đồng thời cũng vì không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa.

Hai ngày vừa qua, mạng xã hội lan truyền clip chiếc xe Mercedes màu xanh “nhún nhảy” giữa đường. Một số fanpage còn đăng tải chiếc xe này của một nam ca sĩ Việt nổi tiếng. Cư dân mạng liên tục réo tên ca sĩ Du Thiên, nhiều người vào thẳng trang cá nhân của anh để hỏi rõ sự việc.

Chiếc xe Mẹc xanh được người đi đường chụp lại trước 3 tiếng khi clip rộ lên trên mạng

Nam ca sĩ Du Thiên bên cạnh chiếc xe Mẹc xanh của anh

Du Thiên đã phải lên tiếng thừa nhận chiếc xe trong clip là của anh. Tuy nhiên, anh không liên quan tới sự việc nhạy cảm đang gây xôn xao mạng. Nam ca sĩ cho biết chiều tối hôm đó được một người bạn chở đến chung cư để nhậu cùng anh em thân thiết, đến 1h sáng hôm sau mới về. Khi về, anh còn say chưa biết gì thì tới hôm sau thấy tên mình được nhắc đến, hỏi người bạn đó lấy xe đi đâu thì họ lảng tránh.

Du Thiên đăng đàn nói rõ sự tình, khẳng định mình không ở trong xe lúc thời điểm xảy ra sự việc

Tối ngày 8/4, anh cũng đăng tải clip nói rõ sự tình để tránh hiểu lầm

Du Thiên được biết tới qua những bài hát như Tình anh không đổi thay, Xóa hết, Lệ cay, Đông về em ở đâu, Yêu thương nhau gì đâu, Cho nhiều nhận lại bao nhiêu… Anh từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đoạt giải 3 tại Liên hoan tiếng hát truyền hình Hải Dương 2007. Sự nghiệp của nam ca sĩ không quá nổi bật nhưng thường được nhắc đến với những ồn ào. Trước đó, anh cũng từng phải lên tiếng đính chính khi bị nghi lộ clip nhạy cảm. Đó là sự việc vào cuối năm 2012, một đoạn clip giữa anh và một cô gái bất ngờ bị phát tán. Sau đó, anh giải thích cho biết clip lan truyền thực chất chỉ là ảnh hậu trường của một MV. Một người trong đoàn đã đăng lên nhưng bị người khác bóp méo, dàn dựng thành clip phản cảm. Nam ca sĩ rất bức xúc khi bị hiểu lầm nên đã lên tiếng đính chính ngay thời điểm đó.

Không riêng gì Du Thiên, nhiều sao Việt khác từng là nạn nhân bị nghi ngờ lộ clip nhạy cảm nhưng thực chất là sản phẩm của deepfake (ghép ảnh).

Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc từng là nạn nhân của trò ghép ảnh vào tháng 3/2021. Đó là công nghệ ghép mặt của một người vào thân hình của người khác, khiến người nhìn dễ lầm tưởng vì rất giống thật. Ngay khi danh tiếng bị ảnh hưởng, phía nữ diễn viên đã phải lên tiếng: “Tôi xin khẳng định người con gái trong đoạn clip đen đang tràn lan trên mạng không phải tôi. Sự việc này thật sự là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Bản thân là một người nghệ sĩ hoạt động chân chính và đang là đại diện cho nhiều nhãn hàng uy tín, bản thân tôi luôn phải giữ gìn hình ảnh của mình thật kỹ, không bao giờ cho phép xảy ra những sự việc như thế này". Bên cạnh phát ngôn của nữ diễn viên, nhiều khán giả cho rằng cần phải có hình thức xử lý mạnh tay với trang web đã đăng tải nội dung sai lệch, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc.

Lan Ngọc từng là nạn nhân của deepfake

Nữ diễn viên Thu Quỳnh cũng từng rất bức xúc lên tiếng phủ nhận trước tin đồn bị lộ clip. “Tôi cần được tôn trọng, bực mình nhất là phải đi dọn rác không phải do mình vứt ra. Trước hết, cho phép Thu Quỳnh được gửi lời xin lỗi đến các anh chị em, bạn bè của Thu Quỳnh đã bị hoang mang bởi tin đồn và một clip được chia sẻ chóng mặt tối nay. Cô gái trong clip không phải là tôi”, nữ diễn viên lên tiếng.

Thu Quỳnh từng phải lên tiếng bức xúc vì tin đồn thiếu căn cứ

DJ Thảo Bebe – bà xã của nam ca sĩ Khắc Việt cũng bị ghép ảnh với một thân hình của một cô gái có ngoại hình hao hao. Ngay khi xuất hiện tin đồn thiếu kiểm chứng, Khắc Việt đã lên tiếng, dằn mặt kẻ tung tin đồn: "Em chủ động gọi anh xin tha, anh tha cho em. Xin nói tất cả những đứa bất chấp danh dự người khác để câu like, cái tay nhanh hơn cái não, cẩn thận có ngày vỡ mồm không còn răng mà ăn cơm đâu, hãy tự làm bản thân mình nổi tiếng đi, đừng lấy người khác ra làm bàn đạp. Ai đang share và thấy clip, xin đính chính không phải vợ tôi. Xin cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền mọi người".

Khắc Việt phải lên tiếng dằn mặt kẻ tung tin đồn sai sự thật về bà xã anh

Trước đó vào tháng 5/2018, nữ ca sĩ Bích Phương là nạn nhân của kẻ xấu khi gương mặt cô bị đưa vào khung hình với một sao nữ đóng phim 18+ Nhật Bản. Bích Phương vốn không định lên tiếng nhưng cô không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa nên đã đăng tải trên trang cá nhân để tránh hiểu lầm: "Về cơ bản mình vốn không định lên tiếng về chuyện này vì mình nghĩ nó thật tào lao, ai nhìn qua cũng sẽ biết người trong hình có phải là mình hay không, và nếu mắt hơi kém mà đọc hiểu bình thường cũng có thể biết ai là ai khi đọc comment". Nữ ca sĩ thấy thất vọng vì những bình luận tiêu cực xuất hiện. "Những tin nhắn xúc phạm vô căn cứ sẽ chẳng thể làm hại gì được mình, chắc chắn thế. Nhưng nó là hành động rất tồi. Và nó cũng không có gì vui cả. Nên mình post lên chỉ để nói với các bạn là nếu các bạn mong mình tổn thương vì chuyện này, mình trả lời là mình không tổn thương vì những chuyện vớ vẩn", cô nói thêm.

Bích Phương thất vọng vì những bình luận tiêu cực xảy ra khi cô bị ghép ảnh với ngôi sao phim 18+

Hot girl Trâm Anh cũng từng phải lên tiếng khẳng định người trong clip nhạy cảm không phải là cô. Sau đó, cô chia sẻ hình ảnh bản thân đã đến Bộ Công an để nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Cô nói rõ: “Tôi đã làm đơn gửi lên Cục An ninh mạng để giải quyết vấn đề có người đã cố tình ghép ảnh mặt tôi vào video clip để bôi nhọ. Hi vọng những Facebook cá nhân hay fanpage đang đăng tải những việc sai sự thật hãy xoá bài nếu không muốn lên đồn làm việc”.

Trâm Anh từng chia sẻ hình ảnh đến Bộ Công an để nhờ cơ quan chức năng can thiệp khi cô trở thành nạn nhân của ghép ảnh

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 - Hoàng Thùy từng lên tiếng phủ nhận tin đồn là cô gái trong loạt ảnh nóng lan truyền trên mạng vào năm 2013. Sau đó, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của hình ảnh xuất phát từ phim Thái Lan.

