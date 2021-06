Đường tình trắc trở của nhóm Mây Trắng: Người hạnh phúc bên tình trẻ, kẻ lận đận tình duyên

Thứ Năm, ngày 24/06/2021 09:15 AM (GMT+7)

Từ nhóm nhạc có cát- xê chỉ 300 ngàn đến cat- xê tiền triệu/ show trong thời đỉnh vinh quang. Hiện tại mỗi thành viên Mây Trắng đều có những hướng đi riêng trong cuộc sống và sự nghiệp, nhưng lại có một điểm chung gây bất ngờ.

Mây Trắng là nhóm nhạc nữ được ra mắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2000. Đây là một trong những nhóm nhạc nữ đình đám, lâu đời nhất Việt Nam. Dù đã nhiều lần thay đổi thành viên nhưng hoạt động ở thời kỳ đỉnh cao nhất vẫn là đội hình 5 người: Yến Trang, Thu Thuỷ, Ngọc Châu, Anh Thúy, Thu Ngọc.

Thời điểm đó cả nhóm đã tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn, trở thành tiêu chuẩn mà nhóm nhạc khác hướng đến. Nhóm chính thức bắt đầu con đường ca hát và tạo ra nhiều dấu ấn với đĩa đơn đầu tay "Ước Mơ Thành Sự Thật" phát hành vào ngày 06 tháng 6 năm 2002. Sau nhiều năm hoạt động, Mây Trắng vẫn trụ vững với đội hình 3 thành viên Ngọc Châu (Trưởng nhóm), Ngọc Trâm và An Nhiên nhưng vẫn không thể trở lại thời hoàng kim như xưa.

Hiện tại các cựu thành viên Mây Trắng: Yến Trang, Thu Thuỷ, Ngọc Châu, Anh Thuý, đều có cuộc sống riêng nhưng hình ảnh của họ chưa bao giờ phai nhạt trong lòng người hâm mộ.

Hình ảnh hiếm hoi của các thành viên Mây Trắng khi tái hợp

Trưởng nhóm Thu Ngọc hôn nhân tan vỡ

Thu Ngọc sau khi ly hôn càng trở lên xinh đẹp và trẻ trung

Thu Ngọc từng là một trong những thành viên đầu tiên của Mây Trắng, cũng là nhóm trưởng của nhóm nhạc đình đám. Với giọng hát ngọt ngào, nét duyên dáng khi trình diễn khiến cô thu hút đông đảo lượng fan hâm mộ. Tháng 12/2012, ca sĩ Thu Ngọc bất ngờ tổ chức đám cưới cùng ông xã Việt Kiều là bạn thuở nhỏ tại một khách sạn sang trọng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kết hôn, cô vẫn tích cực tham gia các hoạt động ca hát cùng Mây Trắng, đến tháng 5- 2013 nữ ca sĩ khiến người hâm mộ tiếc nuối khi quyết định rời khỏi nhóm nhạc. Thời gian đầu cô chuyển sang làm bầu show nhưng không thành công, nữ ca sĩ cùng chồng quyết định sang Mỹ định cư. Kể từ đây Thu Ngọc gần như rút khỏi showbiz, và ít chia sẻ đời sống riêng tư của mình lên trang cá nhân.

Thu Ngọc không hoạt động showbiz mà dành thời gian để trải nghiệm cuộc sống

Mãi đến cuối năm 2014 Thu Ngọc mới thường xuyên cập nhật những hình ảnh bên các thành viên nhóm Mây Trắng lên các nền tảng mạng xã hội. Đó cũng là thời điểm cuộc hôn nhân của Thu Ngọc có nhiều dấu hiệu rạn nứt. Tuy nhiên, thời điểm đó cô không hề lên tiếng xác nhận chuyện này. Năm 2019, cựu thành viên nhóm Mây Trắng- Thu Ngọc bất ngờ xác nhận đã âm thầm ly hôn chồng được 4 năm và đang sinh sống ở Việt Nam. Chia sẻ về lý do hôn nhân tan vỡ với người đàn ông đã gắn bó với mình hơn 20 năm, nữ ca sĩ cho biết: "Rất nhiều mâu thuẫn xảy ra trong thời gian chúng tôi là vợ chồng. Tôi cũng không thích cuộc sống ở Mỹ, cứ sang 2-3 tháng tôi lại khóc và đòi về. Trong một lần xung đột, anh nói: "Em phải suy nghĩ kỹ. Nếu em cứ muốn về Việt Nam thì chúng ta không thể sống cùng nhau đến hết đời được".

Nữ ca sĩ còn trải qua cú sốc khi thụ tinh ống nghiệm với mong muốn có con sinh đôi không thành. Sau những thăng trầm của cuộc sống hôn nhân, Thu Ngọc vẫn chưa ý định quay trở về con đường ca hát mà dành thời gian bên gia đình và chăm sóc bản thân.

Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch của mình lên trang cá nhân

Mới đây cô khiến khán giả sửng sốt khi có màn song ca ngọt ngào cùng tình trẻ trong chương trình “ Người ấy là ai”. Trước đó dàn sao Việt: Tóc Tiên, Hương Giang, Trấn Thành, Lukkade lẫn nữ chính của "Người ấy là ai" đều khẳng định anh chàng này độc thân. Thế nhưng sự xuất hiện đột ngột của Thu Ngọc tiết lộ anh chàng đã có chủ khiến trường quay sốc toàn tập. Nhiều người bất ngờ khi nghĩ sau 4 năm ly hôn chồng cô đã đổi gu và có mối tình mới. Cuối cùng nam chính đã khẳng định Thu Ngọc là chị họ của mình. Cựu trưởng nhóm Mây Trắng cũng cười sung sướng sau khi đánh lừa được tất cả mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm nữ ca sĩ lại đứng trên sân khấu cất tiếng hát làm thổn thức nhiều thế hệ trẻ 8x,9x thuở nào.

Thu Ngọc song ca cùng em họ trên sóng truyền hình

Thu Thuỷ buông bỏ mối tình 12 năm, quyết định sinh con chồng trẻ

Khác với các thành viên khác, sự nghiệp solo của Thu Thuỷ sau khi rời nhóm cũng gây được không ít tiếng vang. Năm 2004 Thu Thuỷ cùng Phạm Quỳnh Anh, Lương Bích Hữu, thành lập nhóm nhạc H.A.T. Nhóm nhạc này đã ghi dấu ấn vào thời kỳ vàng son của âm nhạc Việt, đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Cô từng đoạt giải quán quân chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" năm 2014. Cùng năm đó Thu Thuỷ cũng tuyên bố lên xe hoa cùng bạn trai hẹn hò 12 năm. Tuy nhiên không lâu sau đó Thu Thuỷ chia sẻ chuyện ly hôn và cô đang nuôi con một mình. Một thời gian sau, cô công khai bạn trai kém 10 tuổi trong một buổi ra mắt MV mới.

Thu Thuỷ và chồng trẻ Kin Nguyễn

Trải qua nhiều tổn thương trong tình cảm, Thu Thuỷ đã tìm được bến đỗ bình yên và cuộc sống hạnh phúc bên ông xã kém tuổi Kin Nguyễn, con trai Henry và chào đón con gái út Lana vào tháng 9/2020. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi chăm sóc gia đình nhỏ. Có lẽ nhờ sự viên mãn trong cuộc sống gia đình mà nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung, xinh đẹp dù đã ngoài 30 tuổi.

Hiện tại cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ

Giọng ca “ Con đường tôi đi” cũng là thành viên duy nhất của nhóm Mây Trắng đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ hai và có sự nghiệp ổn định hơn các thành viên khác.

Yến Trang sợ kết hôn và ràng buộc

Yến Trang sinh năm 1984, đã 36 tuổi nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung không mấy thay đổi so với thời gian còn hoạt động trong nhóm Mây Trắng. Năm 2006 cô chính thức rời nhóm Mây Trắng sau khi nhóm tuyên bố tan rã. Để giữ lại niềm đam mê ca hát, Yến Trang đã cùng em gái là Yến Nhi lập lên nhóm Song Yến. Song Yến có một vài bản hit như "Goodbye my love", "Phút bối rối"... Thế nhưng Song Yến chỉ tồn tại được ba năm, Yến Trang quyết định tách ra hoạt động độc lập. Năm 2013, Yến Trang đoạt giải quán quân chương trình "Bước nhảy hoàn vũ". Cô cũng từng giành giải bạc chương trình "The Remix”. Là người đẹp ăn mặc có gu, Yến Trang thường xuyên mang đến những hình ảnh thời trang mới lạ, cá tính.

Yến Trang được khán giả nhắc đến nhiều hơn với vai trò fashionista hơn là ca hát nhờ khuôn mặt xinh đẹp và gu ăn mặc thời thượng

Dù ít chia sẻ chuyện đời tư xong giọng ca "Bao giờ lấy chồng" vẫn được nhắc nhiều vì từng được cho là có thời gian hẹn hò Cường Đô la, kết hôn, lộ thiệp cưới.., Ở tuổi 35 Yến Trang vẫn chưa lập gia đình, cô chuyển hướng sang hoạt động kinh doanh thời trang và có cuộc sống ổn định, tránh xa thị phi.

Anh Thuý êm ấm bên chồng và hai con

Năm 2001, Anh Thúy rời nhóm, phát triển sự nghiệp ca hát riêng. Nữ ca sĩ đoạt giải ba cuộc thi "Tiếng hát truyền hình TP HCM" vào năm 2002 và ra mắt một vài sản phẩm. Năm 2014, Anh Thúy gây xôn xao khi đeo mặt nạ đóng giả cô gái xấu xí tên Huyền Minh tham gia "X-Factor". Khi bị phát hiện là cựu thành viên nhóm nhạc Mây Trắng, hành động của cô được cho là lừa dối khán giả, vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích.

Scandal giả mạo khiến tên tuổi Anh Thuý chìm nghỉm trong showbiz

Năm 2015, nữ ca sĩ bí mật lên xe hoa với nhạc sĩ Bảo Huy, rút khỏi làng giải trí. Anh Thúy chia sẻ, ông xã là người giúp cô vượt qua cú sốc tâm lý sau scandal dùng tên giả để đi thi. Hiện cô đã sinh con thứ 2 và có cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình.

Anh Thuý kết hôn cùng nhạc sĩ Bảo Huy

Ngọc Châu quyết định trở thành mẹ đơn thân

Ngọc Châu là thành viên Mây Trắng đời đầu duy nhất còn trụ lại nhóm. Năm 2008, cô tổ chức lễ cưới cùng ông xã doanh nhân Hữu Trí nhưng chia tay không lâu sau đó. Năm 2015, Ngọc Châu đưa Mây Trắng hoạt động trở lại với hai thành viên mới là Bảo Ngọc và Ngọc Trâm. Cô cũng thử sức kinh doanh một thương hiệu thời trang riêng.

Bức ảnh đám cưới của Ngọc Châu đầy đủ các thành viên Mây Trắng

Chia sẻ về lý do duy trì nhóm nhạc tới thời điểm hiện tại Ngọc Châu có nhiều quan điểm thẳng thắn: “Khi mình làm điều gì đó vì đam mê thì nó không bao giờ vất vả cả. Chứ tiền nhiều mà không có đam mê thì cũng chán nản lắm. Đúng là mỗi lần thiết lập lại nhóm thì cũng vất vả thật, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Trời cũng thương, tổ cũng đãi nên tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình làm được. Thời lập lại Mây Trắng những năm 2013 thì chính bản thân tôi cũng bị thiếu hụt kinh tế nhiều vì lúc đó vừa sinh con. Bản thân cũng tự ti vì ngoại hình thay đổi, thấy mình xấu. Từng nghĩ đến chuyện thôi hay đi làm văn phòng nhưng nghĩ mãi lại chẳng được. Chỉ có việc đi hát mới thúc đẩy bản thân mình trở nên đẹp hơn, tự tin hơn nên tôi quyết tâm phải làm cho bằng được.”

Ngọc Châu cùng 2 thành viên Mây Trắng Ngọc Trâm và An Nhiên ở thời điểm hiện tại

Các thành viên Mây Trắng luôn dành cho nhau sự trân trọng và yêu quý. Nhiều fan trung thành của Mây Trắng cảm thấy tiếc nuối và mong chờ các thành viên sẽ có thể tái hợp trên sân khấu trong tương lai.

Hình ảnh thân thiết của các thành viên Mây Trắng sau nhiều năm

Các thành viên hội ngộ trong game show truyền hình

Nguồn: http://danviet.vn/duong-tinh-trac-tro-cua-nhom-may-trang-nguoi-hanh-phuc-ben-tinh-tre-ke-lan-dan...Nguồn: http://danviet.vn/duong-tinh-trac-tro-cua-nhom-may-trang-nguoi-hanh-phuc-ben-tinh-tre-ke-lan-dan-tinh-duyen-50202124691340233.htm