Được Quang Lê gạ cưới, “ngọc nữ Bolero” không sợ bạn trai ghen

Chủ Nhật, ngày 16/06/2019 05:00 AM (GMT+7)

Liên tiếp vào vai tình nhân và diễn nhiều cảnh tình cảm với Quang Lê, Tố My khẳng định, cô có lý do để không sợ bị bạn trai ghen tuông.

Mới đây, “ngọc nữ Bolero” Tố My đã cho ra mắt ca khúc “Mẹ bảo anh rằng” kết hợp cùng nam ca sĩ Quang Lê trong dự án “Friday with Bolero” (Tạm dịch: Thứ 6 với Bolero). Chỉ sau vài giờ ra mắt, bài hát này đã nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và mang về hàng chục nghìn lượt xem trên YouTube.

Được biết, “Mẹ bảo anh rằng” là ca khúc do nhạc sĩ Phạm Hồng Biển “đo ni đóng giày” cho cặp đôi Quang Lê, Tố My, khi cả hai đang kết hợp rất ăn ý và trở thành bộ đôi HLV được khán giả yêu thích tại Thần tượng Bolero. Nội dung bài hát nói về cặp đôi yêu nhau và tính chuyện “trầu cau”.

Trên sân khấu, Quang không ít lần “gạ cưới” Tố My và có những cử chỉ, diễn xuất rất tình cảm. “Ngọc nữ Bolero” cho biết, do cùng chung dòng nhạc, Quang Lê lại là đàn anh nên anh thường xuyên quan tâm, hỗ trợ cô hết mình. Chính vì vậy, cả hai không hề ngại ngùng khi diễn xuất thân mật trên sân khấu cũng như ngoài đời.

“Anh Quang Lê là người anh thân thiết của Tố My trong nghề, chính anh là người giúp Tố My rất nhiều trong dự án lần này, từ việc song ca cho đến tư vấn và biên tập chọn bài. Ngoài ra, với kiến thức và kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu, anh còn hỗ trợ cho My trong việc xử lý một số ca khúc kinh điển. Cũng vì tình cảm trong sáng này, Tố My rất thoải mái khi tiếp xúc với đàn anh mà không lo lắng bị bạn trai ghen tuông”, người đẹp chia sẻ.

Ngoài việc có nhiều sản phẩm kết đôi trong âm nhạc, Tố My và Quang Lê vẫn đang ngồi chung ghế nóng chương trình “Thần tượng Bolero 2019”. Mặc dù bận rộn tập luyện, dựng bài cho các thí sinh, cả hai vẫn dành thời gian đầu tư cho sản phẩm lần này.

Dự án “Friday with Bolero” của Tố My gồm 25 tập. Ngoài ca khúc “Mẹ bảo anh rằng”, cặp đôi Quang Lê – Tố My sẽ còn nhiều bản song ca khác như “Sao chưa thấy anh về”, “Nghĩa phu thê”,... sắp được lên sóng vào các tuần kế tiếp.