Doãn Hải My về quê Đoàn Văn Hậu, Linh Rin thân thiết với nhà chồng tương lai

Bên cạnh chuyện tình cảm, mối quan hệ của Doãn Hải My, Linh Rin... với gia đình bạn trai cũng được chú ý.

Chuyện tình cảm của thiếu gia thiếu gia Phillip Nguyễn và hot girl Linh Rin luôn là chủ đề nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Sau thời gian hẹn hò, tìm hiểu, cặp đôi công khai chuẩn bị kết hôn. Trong dịp sinh nhật của mình, em chồng Tăng Thanh Hà viết: “Gửi tới vị hôn thê của tôi, Phương Linh, anh yêu em. Anh yêu em nhiều hơn bất cứ điều gì mà anh từng có và anh hứa sẽ làm em luôn cảm thấy được yêu thương, được chăm sóc và được trân trọng, trong từng khoảnh khắc của cuộc đời chúng ta. Hơn 10 năm qua, tôi luôn được hỏi bao giờ tôi mới kết hôn. Và hôm nay, tôi có thể nói rằng sau cùng tôi đã tìm thấy đúng người”.

Linh Rin thân thiết bên gia đình chồng tương lai

Bên cạnh chuyện tình cảm, mối quan hệ của Linh Rin với gia đình nhà chồng tương lai cũng được chú ý. Thời gian qua, người đẹp bắt đầu tham gia vào một số dự án kinh doanh của gia đình Phillip Nguyễn và thường xuyên có mặt trong các bữa tiệc sang chảnh. Mới đây nhất, cô cùng Phillip Nguyễn, mẹ chồng tương lai - Thủy Tiên và con gái của bà là hot girl Thảo Tiên tham gia bữa tiệc. Lần hiếm hoi đọ sắc trong một khung hình, cả 3 người đều diện đầm tôn dáng. Đặc biệt việc Linh Rin thoải mái đứng cạnh mẹ chồng tương lai cho thấy mối quan hệ tốt đẹp.

Cô cũng nhiều lần tham gia bữa tiệc của gia đình chồng tương lai, thân thiết với Tăng Thanh Hà hay hot girl Thảo Tiên.

Không chỉ riêng Linh Rin, nhiều người đẹp Việt cũng tạo mối quan hệ tốt với gia đình chồng tương lai. Sau khi công khai mối quan hệ, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My liên tục khoe khoảnh khắc tình cảm bên nhau, tương tác qua lại trên mạng xã hội. Thậm chí, cầu thủ 9X còn lập một tài khoản Instagram có tên là "Family_doan_doan" để chia sẻ những kỷ niệm ngọt ngào bên bạn gái.

Nhiều người đồn đoán Văn Hậu đưa Hải My về quê ra mắt gia đình

Đáng chú ý là bức ảnh cả hai ở một vùng quê, cầu thủ quê Thái Bình viết: "She said there’re big dogs in the back. OMG But they’re cows". (Tạm dịch: Cô ấy nói đằng sau là những con chó lớn. Trời ơi nhưng chúng là bò mà). Nhiều fan của cặp đôi đồn đoán Văn Hậu đã đưa Doãn Hải My về quê ra mắt gia đình. Tuy nhiên cả hai không phản hồi về tin đồn này.

Trong một lần chia sẻ về bạn gái trên kênh YouTube My Celeb, Đoàn Văn Hậu nói: "Bạn ấy là người thành phố nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả mọi việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Kể cả khi về nhà tôi, ở quê có cỗ, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy cũng xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi cảm thấy rất trân trọng những điều như thế".

Chưa kể khi Doãn Hải My khoe ảnh đi du lịch cùng gia đình, nhiều người đã tinh ý phát hiện ra chiếc du thuyền cùng khung cảnh và địa điểm giống hệt ảnh Đoàn Văn Hậu chụp bên gia đình trong kỳ nghỉ trước đó.

Mối tình chênh lệch 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh với diễn viên Anh Dũng hay mối quan hệ của cô cùng gia đình bạn trai cũng được nhiều người quan tâm. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Anh Dũng đăng tải hình ảnh chúc mừng sinh nhật bản thân ở tuổi 32. Trong bữa tiệc có sự tham gia của bạn gái, bố mẹ ruột.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh thân thiết với gia đình bạn trai

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên phim "Hương Ga" thoải mái chụp ảnh cùng mẹ chồng tương lai. Trước đó, Anh Dũng đưa cô về dự tiệc cưới của anh trai ruột, chụp hình cùng cả gia đình, chứng tỏ mối quan hệ thân thiết của nữ diễn viên với gia đình bạn trai.

