Diễm My khoe vẻ gợi cảm khác xa trên phim Việt giờ vàng

Trong phim, nếu Phan Linh – do Diễm My thủ vai sở hữu phong cách thời trang đơn giản, cô thường diện áo sơ mi – quần tây hay áo thun quần jean đậm chất dân công sở, thì phong cách thời trang của Diễm My ở ngoài đời lại phóng khoáng và thời trang hơn. Cô ưu chuộng và hướng đến hình tượng sang trọng, thanh lịch nhưng vẫn đầy nữ tính, dịu dàng. Diễm My hy vọng khán giả sẽ yêu quý cả hai hình tượng của cô ở trong phim cũng như ngoài đời.