Diễm My 9X xin lỗi vì lùm xùm "đá đểu" Trương Thế Vinh, dân mạng vẫn không buông tha

Thứ Sáu, ngày 02/08/2019 16:00 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên cho biết rất hối hận vì chuyện đã xảy ra, tuy nhiên cộng đồng mạng vẫn quyết "tẩy chay" phim có Diễm My sắp ra mắt.

Những ngày qua, vụ ồn ào liên quan đến shop thời trang tự ý lấy hình ảnh Trương Thế Vinh để quảng bá cho sản phẩm của họ, dù chưa được sự đồng ý của nam ca sĩ đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau vụ việc, nhiều nghệ sĩ cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm và bị cho là "đá đểu" Trương Thế Vinh.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Trương Thế Vinh yêu cầu shop thời trang gỡ bỏ hình ảnh kèm khoản bồi thường 25 triệu đồng.

Trong số đó, nữ diễn viên Diễm My 9X là một trong những nghệ sĩ bị cộng đồng mạng "ném đá" thậm tệ. Rất nhiều bình luận gay gắt đổ dồn về phía Diễm My, nghiệm trọng hơn, cư dân mạng còn đòi "tẩy chay" bộ phim điện ảnh đầu tư hoành tráng sắp ra mắt vì có sự tham gia của người đẹp.

Trước sức ép lớn từ dư luận, Diễm My đã lên tiếng xin lỗi. Nữ diễn viên đăng tải dòng trạng thái lên cả Facebook cá nhân lẫn trang Fanpage với nội dung: "Đã nhiều ngày nay, My vẫn rất buồn và hối hận vì những chuyện xảy ra đã làm các bạn thất vọng và mất lòng tin ở My. Bản thân My cảm thấy không lời xin lỗi nào là đủ để bù đắp cho những tổn thương mà My đã gây ra cho khán giả và những người hâm mộ nghệ sĩ. Lý do để đến hôm nay My mới nói ra điều này là vì My hi vọng mọi người và cả My nữa, đều đã bình tĩnh để mở lòng với nhau".

Diễm My 9X và Trương Thế Vinh là đồng nghiệp thân thiết.

"My thành thật gửi lời xin lỗi đến tất cả khán giả vì những lời lẽ gây tổn thương đến các bạn. My và trợ lý của mình xin nhận lỗi và hy vọng mọi người hiểu và thông cảm cho My. Một lần nữa, Diễm My chân thành nhận lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều".

Tuy nhiên, ngay khi nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" chia sẻ công khai dòng xin lỗi trên, cô vẫn hứng chịu khá nhiều chỉ trích, phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến để lại: "Còn chút lòng tự trọng thì tỉ rút khỏi "Phượng khấu" đi mà, tội đoàn phim vì một con sâu", " Phải chi từ đầu chị nói vậy là người ta tha lỗi rồi. Cứ cố tỏ vẻ không có lỗi làm gì vậy chị", "Em cũng không giận chị đâu. Em tha lỗi cho chị và quản lý nhưng tẩy chay thì em cứ tẩy chay thôi", "Nếu có lòng tự trọng chị nên tự rút khỏi "Phượng Khấu" đi, đừng làm ảnh hưởng đến đoàn phim"...

Nữ diễn viên sinh năm 1990 được khán giả yêu thích qua nhiều vai diễn từ điện ảnh đến truyền hình.

Trước đó, Diễm My 9X đã lên tiếng giải thích do công việc bận rộn nên cô không kịp cập nhật tin tức, và cũng không hay biết về vụ việc liên quan đến Trương Thế Vinh. "Trợ lý My gửi cho tấm hình nó đi ngang tiệm chụp ảnh thẻ, thấy vui, cứ thể post lên story mà không biết là vụ gì đang xảy ra".

"Như 1 viên gạch từ trời rơi xuống, tự dưng lại bị các bạn chửi bới tới tấp, không biết lời chửi như vậy có ra được cơm gạo nuôi sống gia đình các bạn và xã hội không, nhưng My chỉ biết trách mình "tồ" vì không biết báo chí đã nổi lên vụ gì".

Dân mạng gay gắt đòi Diễm My rút khỏi bộ phim "Phượng khấu".

Đỉnh điểm khiến khán giả "quay lưng" với người đẹp là từ phát ngôn không nhận sai về mình: "My rất muốn xin lỗi nhưng My lại thấy mình không biết nên không có lỗi. Nhưng dù sao, My cũng xin lỗi vì để các bạn giận dữ, phát sinh năng lượng ghét và tiêu cực trong con người các bạn...".

Nam ca sĩ Trương Thế Vinh - nhân vật chính của câu chuyện cũng đã phân trần trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, anh thậm chí đã lên tiếng bênh vực Diễm My: "Diễm My 9X thì không có ý xấu và cũng đã giải thích rất rõ. Chúng tôi thường xuyên làm việc chung nên tôi hiểu em ấy. Các bạn hãy bỏ qua nhé".