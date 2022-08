Diễm Hương tái xuất với diện mạo bất ngờ, loạt mỹ nhân "không tuổi" giờ ra sao?

Thứ Tư, ngày 10/08/2022 20:11 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhan sắc hiện tại của 4 người đẹp nức tiếng màn ảnh Việt thập niên 1990 gây chú ý.

Diễm Hương là một trong những nữ diễn viên được yêu thích trong giai đoạn những năm 1990 – 2000. Cô gắn liền với nhiều bộ phim như Phạm Công - Cúc Hoa, Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, Vòng vây tội lỗi, Tình xa, Nước mắt học trò… Đóng cặp với Diễm Hương có nhiều nam diễn viên nổi tiếng, trong đó phải kể tới Lý Hùng.

Lý Hùng và Diễm Hương là cặp bạn diễn ăn ý một thời

Mới đây nam diễn viên chia sẻ loạt ảnh ngày ấy – bây giờ cùng bạn diễn Diễm Hương. Anh viết: “Lý Hùng gặp lại Diễm Hương gần 30 năm mất liên lạc. Lý Hùng , Diễm Hương khi nhắc tên hai người khán giả đều yêu mến với bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa. Khi xem phim này, khán giả đã khóc biết bao lần. Trưa ngày 9/8, họp lớp Diễn viên khoá 1 trường Điện ảnh Việt Nam, tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy thiếu 1 vài anh em trong lớp không đến dự được nhưng bất ngờ Diễm Hương từ nước ngoài về nước dịp này đến dự luôn. Lý Hùng và các bạn cùng lớp đều bất ngờ vì rất lâu không gặp Diễm Hương. Buổi tiệc thật ấm áp tràn đầy niềm vui. Anh em trong lớp người kể lại kỷ niệm xưa, người vào bếp nấu ăn, vui thật. Ăn xong lại hát karaoke mỗi người hát một bài. Riêng Lý Hùng - Diễm Hương hát song ca bài Say you will vì bài này lúc hai chúng tôi đương thời nổi tiếng thường hát khi đi khắp các tỉnh thành giao lưu với khán giả thời thập niên 90. Tiệc họp mặt lớp hôm qua thật vui, mọi người lâu không gặp nên không ai muốn về. Tiệc từ 12h trưa đến 20h. Khi chia tay về anh em vẫn còn lưu luyến”.

Lý Hùng chia sẻ hình ảnh tái ngộ Diễm Hương

Nhan sắc của nữ diễn viên nổi tiếng một thời gây chú ý

Buổi họp lớp đông vui của các diễn viên khoá 1 trường Điện ảnh Việt Nam

Cuộc tái ngộ của cặp đôi màn ảnh nức tiếng một thời nhận về nhiều chú ý của cư dân mạng. Nhan sắc của Diễm Hương được khen ngợi vẫn trẻ trung so với tuổi đời. Những năm 90, Lý Hùng và Diễm Hương đóng chung trong nhiều bộ phim như Phạm Công – Cúc Hoa, Nước mắt học trò…

Cuộc sống của Diễm Hương hiện tại khiến người hâm mộ quan tâm khi cô không còn tham gia vào showbiz. Năm 1997, cô trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian dài im ắng, tham gia phim Những nẻo đường phù sa. Sau này cô kết hôn và sang nước ngoài sinh sống. Nữ diễn viên kín tiếng trong chuyện riêng tư. Diễm Hương có cuộc sống êm đềm bên chồng và 4 người con. Được biết ông xã lớn hơn cô 18 tuổi, làm trong nghề luật sư. Hiếm hoi cô mới xuất hiện trong những buổi gặp gỡ bạn bè vì đã quyết định rời xa làng giải trí.

Diễm Hương bên cạnh hai mẹ con diễn viên Kiều Trinh

Cùng thời với Diễm Hương còn có những người đẹp khác như Việt Trinh, Y Phụng, Thu Hà. Mỗi người lại chọn cho mình một hướng đi riêng. Với công chúng, họ là những mỹ nhân của màn ảnh đã đóng góp trong thành công của nhiều bộ phim nổi tiếng. Có người không còn tham gia đóng phim, có người vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Dù thế nào, họ cũng chọn cho mình một hình ảnh đẹp nhất trong mắt người hâm mộ khi nói không với scandal đánh bóng tên tuổi.

Việt Trinh gắn liền với tên gọi “Người đẹp Tây Đô”. Nữ diễn viên giờ còn là đạo diễn phim. "Tôi có một con trai, cháu cũng lớn tuổi rồi nên giờ tôi quyết định rút lui và chuyển qua các công việc thời trước mình thích như làm đạo diễn" - Việt Trinh chia sẻ.

Việt Trinh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung ở tuổi 50

Cô và con trai sống trong căn biệt thự lớn ở Bình Dương yên tĩnh và trong lành. Việt Trinh chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân gần 11 năm qua. Tháng 4/2019, Việt Trinh đăng ký hiến tạng vì muốn mang đến niềm vui cho người khác, cho gia đình của họ và giúp họ làm tiếp những việc có ích cho cuộc đời.

Y Phụng từng được coi là “nữ hoàng gợi cảm” trên màn ảnh. Sau khoảng 20 năm rời showbiz Việt, cô có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con tại Mỹ.

Nữ hoàng gợi cảm Y Phụng

Y Phụng vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ ở xứ cờ hoa. Dù vóc dáng có thay đổi nhưng gương mặt vẫn giữ được nét mặn mà vốn có. Dù có lúc buồn và tiếc nuối với những danh xưng một thời như “nữ hoàng ảnh lịch”, “biểu tượng gợi cảm” bởi hiện tại bị tăng cân, nhưng Y Phụng coi đó là động lực để chăm chỉ tập luyện thể thao.

Vẫn đóng phim khi đã bước vào tuổi trung niên, nữ diễn viên Thu Hà “Lá ngọc cành vàng” được khán giả khen ngợi trẻ trung hơn tuổi.

Nữ diễn viên Thu Hà ngày ấy - bây giờ

Nghệ sĩ Thu Hà giữ nếp sống lành mạnh với các môn thể dục như chạy bộ, đạp xe. Cô trung thành với phong cách thời trang nhã nhặn. Gần đây cô để lại ấn tượng sâu sắc khi trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm với vai doanh nhân Bạch Cúc trong phim Hướng dương ngược nắng. Ngôi sao sinh năm 1969 có cuộc hôn nhân hạnh phúc, đặc biệt ông xã luôn ủng hộ cô. Khi con cái đã lớn, nữ diễn viên mới yên tâm đi đóng phim.

